Công an Hà Nội điều chỉnh phương án cấm đường ngày 24/8

Nhằm phục vụ cho buổi tổng hợp luyện lần thứ hai đại lễ A80 vào 20h ngày 24/8, Công an TP Hà Nội kéo dài thời cấm đường từ 12h30 đến 2h hôm sau.

So với thông báo ngày 13/8, thời gian cấm, tạm cấm, hạn chế phương tiện sớm hơn 4 giờ 30 phút, bắt đầu từ 12h30 ngày 24/8 đến 2h ngày 25/8.

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để phương tiện từ 12h30 ngày 24/8 đến 2h ngày 25/8 gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc và đường Yên Phụ.

Cấm gián đoạn từ 12h30 đến 16h30 ngày 24/8 và cấm toàn bộ từ 16h30 ngày 24/8 đến 2h ngày 25/8 trên các tuyến đường sau: Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung).

Ngoài ra, còn có các tuyến phố: Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Cũng trong thời gian trên, Công an Hà Nội tạm cấm phương tiện trên các tuyến đường phía trong vành đai 1, trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố.

Các tuyến đường từ vành đai 1 đến đường vành đai 2 tạm cấm ôtô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Công an thành phố khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông các tuyến đường đường trong khu vực từ vành đai 2 đến vành đai 3; hạn chế lưu thông đối với ôtô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, ôtô cá nhân, xe môtô. Các tuyến đường trong khu vực từ vành đai 1 đến vành đai 2 hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

Các khối lực lượng vũ trang diễu hành qua Nhà hát Lớn. Tại đây hàng nghìn người hò reo, chụp hình, quay phim lưu niệm tối 21/8. Ảnh: Hiếu Lương

Đối với một số tuyến đường từ vành đai 3 hướng ra khu vực ngoại thành gồm: Quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, tỉnh lộ 419, tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 18, Công an Hà Nội hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm).

Trong thời gian tổ chức cấm đường, hạn chế phương tiện, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi đối với các ôtô trong diện tạm cấm từ quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình di chuyển qua cầu Thanh Trì - vành đai 3 trên cao - nút giao Đỗ Mười - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: cầu Phù Đổng - cầu Thanh Trì - vành đai 3 trên cao - cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt...; hoặc từ quốc lộ 5 - Nguyễn Đức Thuận - đường dẫn cầu Thanh Trì - cầu Phù Đổng - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - vành đai 3 trên cao - nút giao Đỗ Mười - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 10 tấn trở lên di chuyển trên tuyến đường vành đai 3 trên cao hạn chế di chuyển xuống các vị trí nút giao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển.

Công an Hà Nội khuyến cáo Nhân dân từ các tỉnh, địa phương đến Thủ đô Hà Nội tham dự các hoạt động của Lễ kỷ niệm sử dụng ôtô vận chuyển hành khách, phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao; đi bộ trên một số tuyến phố địa bàn phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh quảng trường Ba Đình.

Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.

Đường Vành đai 1 gồm đê Nguyễn Khoái - Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Ô Chợ Dừa - La Thành - Cầu Giấy - Bưởi - Lạc Long Quân - An Dương Vương - Âu Cơ - Nghi Tàm - Yên Phụ - Đê 401 - đê Nguyễn Khoái. Đường vành đai 2 gồm cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Trường Chinh - Láng - đường Bưởi trên cao - Võ Chí Công - cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - cầu Đông Trù - Lý Sơn - Nguyễn Văn Linh - Đàm Quang Trung - cầu Vĩnh Tuy. Đường vành đai 3 gồm quốc lộ 1 - cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Hoàng Liệt - cầu cạn Pháp Vân - Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Tân Xuân - Võ Văn Kiệt.

