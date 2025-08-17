Concert 'Tự hào là người Việt Nam' gợi nhắc cội nguồn

Đêm nghệ thuật tối 17/8 ở quảng trường sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, thu hút khoảng 30.000 khán giả. Sự kiện mở màn lúc 20h10, với ca khúc Việt Nam trong tôi là (Yến Lê sáng tác), Hà An Huy, Dương Hoàng Yến thể hiện cùng 500 diễn viên múa. Mỗi khi tới đoạn điệp khúc "Máu đỏ, da vàng, tôi là người Việt Nam", "biển" người hòa giọng cùng các nghệ sĩ trên sân khấu.

Trước đêm diễn vài tiếng, hàng dài người đến sớm xếp hàng chờ xem concert.