ColosBaby Gold nhận giải thưởng 'Chuyên gia tin chọn'

Sản phẩm dinh dưỡng công thức ColosBaby Gold nhận giải "Chuyên gia tin chọn" nhờ nền tảng nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng miễn dịch và đánh giá tích cực từ giới chuyên môn.

Hạng mục này nằm trong khuôn khổ giải thưởng Webtretho Awards 2025, được công bố vào ngày 6/1. Đây là giải thưởng thường niên do Webtretho tổ chức nhằm tôn vinh những thương hiệu được cộng đồng người tiêu dùng và các chuyên gia bình chọn.

ColosBaby Gold 2+ là sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ em được "Chuyên gia tin chọn" tại Webtretho Awards 2025. Ảnh: VitaDairy Việt Nam

Sản phẩm dinh dưỡng công thức ColosBaby Gold 2+ của Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam là một trong những dòng sản phẩm dẫn đầu trong phân khúc hỗ trợ miễn dịch - tăng cân của VitaDairy. Trước đó, thương hiệu cũng được vinh danh tại IUFoST 2022 với giải thưởng "Product and Process Innovation" (Sản phẩm sáng tạo đột phá); 3 năm liên tiếp giữ vững vị thế sản phẩm số 1 chứa sữa non từ Mỹ tại "Thương hiệu dẫn đầu" và là thương hiệu truyền cảm hứng tại giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA 2023).

Nhờ công thức cải tiến, ColosBaby Gold hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ. Với sự kết hợp của hàm lượng cao sữa non ColosIgG 24h, HMO và lợi khuẩn Bifidus, sản phẩm hỗ trợ tăng cường đề kháng và bảo vệ trẻ.

Sản phẩm dinh dưỡng công thức ColosBaby Gold được các mẹ lựa chọn bổ sung dưỡng chất cho con. Ảnh: VitaDairy Việt Nam

Bộ công thức ColosBaby Gold còn chứa đạm Whey thủy phân, chất béo MCT cùng hệ Probiotics - Prebiotics hỗ trợ trẻ tiêu hóa khỏe mạnh, hấp thu tốt và tăng cân đều đặn. Sản phẩm kết hợp cùng canxi, vitamin D3 và photpho cho hệ xương răng chắc khỏe và hỗ trợ phát triển chiều cao. Sản phẩm bổ sung DHA, Omega 3 và 6 hỗ trợ phát triển trí não và thị giác phù hợp với giai đoạn vàng khám phá thế giới quan của trẻ.

Sản phẩm dinh dưỡng công thức này có vị thanh nhạt, tự nhiên, giúp trẻ dễ tiếp nhận, tiêu hóa và sớm hình thành trải nghiệm ăn uống tích cực. Để làm điều này, VitaDairy đầu tư nâng cấp công nghệ sản xuất, lựa chọn nguồn nguyên liệu mới, tự nhiên nhất và ứng dụng công nghệ không xử lý nhiệt – giúp bảo toàn các vi chất dinh dưỡng nhạy cảm với nhiệt độ, giữ vị tự nhiên của nguyên liệu đầu vào.

VitaDairy thường xuyên tổ chức và tham gia các hội nghị khoa học trên cả nước, qua đó cập nhật xu hướng và cải tiến sản phẩm, mang đến giải pháp dinh dưỡng hiệu quả cho cộng đồng.

VitaDairy đồng hành cùng Hội Nhi khoa Việt Nam tại hội thảo "Khoa học dinh dưỡng miễn dịch nhi khoa" vào tháng 12/2025. Ảnh: VitaDairy Việt Nam

Theo đại diện công ty, ColosBaby là bộ sản phẩm dinh dưỡng của VitaDairy tiên phong ứng dụng sữa non ColosIgG24h được nhập khẩu độc quyền từ tập đoàn sữa non Pantheryx (Mỹ). Đây là nguyên liệu sữa non thu trong 24 giờ đầu tiên sau sinh của bò tại những trang trại hàng đầu từ Mỹ, có hàm lượng kháng thể IgG cao so với sữa non 48 giờ và 72 giờ.

Công ty cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam thành lập năm 2005, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các sản phẩm sữa và dinh dưỡng tại Việt Nam. Với định hướng dựa trên nền tảng khoa học, công ty tập trung cung cấp các giải pháp dinh dưỡng chất lượng, an toàn và phù hợp cho nhiều nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, trong suốt các năm qua, VitaDairy đồng hành cùng Bộ Y tế, hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia y tế và tham gia nhiều hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Hải My