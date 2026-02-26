Cố vấn Ukraine: Cần nhiều đạn Patriot để chặn một tên lửa Iskander-M

Quan chức quốc phòng Ukraine thừa nhận các tổ hợp Patriot thường phải phóng nhiều đạn đánh chặn đắt tiền để hạ một tên lửa Iskander-M Nga.

"Một trong những vấn đề chính mà Ukraine đối mặt là tên lửa đạn đạo Nga, việc chỉ có tổ hợp Patriot mới hạ được chúng không phải điều bí mật. Patriot có tỷ lệ đánh chặn thành công nhất định nhờ thuật toán đặc thù, nhưng phải dùng nhiều tên lửa để hạ một mục tiêu", Serhii Beskrestnov, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết hôm 25/2.

Theo ông Beskrestnov, cuộc chiến tiêu hao dài hạn liên quan đến tên lửa đạn đạo hiện nay chính là cuộc chạy đua giữa năng lực chế tạo của Nga và tốc độ phương Tây viện trợ đạn Patriot cho Ukraine.

Khoảnh khắc tổ hợp Patriot khai hỏa loạt tên lửa chặn Iskander-M Khoảnh khắc tổ hợp Patriot khai hỏa để đối phó tên lửa Iskander-M ở tỉnh Kiev ngày 20/1. Video: X/AMK Mapping

"Toàn bộ tên lửa đạn đạo Nga tập kích Ukraine gần đây đều chế tạo cuối năm ngoái và đầu năm nay, nghĩa là họ đưa thẳng khí tài từ dây chuyền sản xuất tới bệ phóng. 90% linh kiện tên lửa Iskander-M được sản xuất tại Nga và họ đang xuất xưởng khoảng 60 quả đạn mỗi tháng. Nga còn dùng thêm tên lửa phòng không S-300 và S-400 hoán cải trong các cuộc tấn công", ông Beskrestnov nói.

Cố vấn Ukraine cảnh báo nguy cơ phương Tây không thể cung cấp tên lửa cho tổ hợp Patriot trong thời gian dài, do nguồn lực quân sự có hạn. Ông cho rằng Ukraine cần tự phát triển hệ thống phòng thủ, cũng như hạn chế nguồn lực tài chính của Nga để giảm sản lượng tên lửa đạn đạo.

Phương Tây đã viện trợ cho Ukraine nhiều hệ thống phòng không hiện đại, trong đó uy lực nhất là Patriot và SAMP/T. Hệ thống Patriot Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, có giá trung bình 4 triệu USD mỗi quả và khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 60 km.

Tuy nhiên, lưới phòng không Ukraine gần đây rơi vào tình trạng quá tải và cạn kiệt đạn dược, nhiều tổ hợp Patriot cũng bị Nga nhắm mục tiêu và phá hủy. Giới chức Ukraine thừa nhận phòng không nước này đối mặt thách thức nghiêm trọng do tiêu hao tên lửa đánh chặn nhanh hơn tốc độ viện trợ của đối tác.

Tên lửa PAC-3 MSE rời bệ phóng Patriot trong thử nghiệm tại thao trường ở Mỹ tháng 6/2013. Ảnh: US Army

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 26/2 tuyên bố Ukraine chặn được phần lớn đòn tập kích của Nga nhờ các đối tác đã nhanh chóng chuyển giao một phần tên lửa phòng không cam kết tại hội nghị Ramstein hồi tuần trước.

Lãnh đạo Ukraine trước đó chỉ trích các nước châu Âu là nguyên nhân khiến nước này thiếu hụt tên lửa phòng không, dẫn đến tình trạng các đơn vị chuyên đối phó tên lửa đạn đạo cạn sạch vũ khí. Tờ Financial Times dẫn lời hai quan chức giấu tên am hiểu tình hình khẳng định cáo buộc của ông Zelensky là không chính xác.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)