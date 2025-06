Cố vấn lãnh tụ Iran bác tin đồn bị Israel hạ sát

Truyền thông Iran đăng thông điệp từ Ali Shamkhani, cố vấn của lãnh tụ tối cao Khamenei, khẳng định ông vẫn sống sau trận không kích phủ đầu của Israel.

"Tôi còn sống và sẵn sàng hy sinh bản thân. Chiến thắng đã cận kề, tên tuổi của Iran sẽ luôn tỏa sáng trong lịch sử", truyền thông nhà nước Iran dẫn lời cố vấn cấp cao Ali Shamkhani nói trong thông điệp gửi tới lãnh tụ tối cao Ali Khamenei hôm nay.

Kênh truyền hình IRINN, trực thuộc đài truyền hình quốc gia Iran IRIB, cuối tuần trước đưa tin ông Shamkhani, cố vấn hàng đầu của lãnh tụ Khamenei, cùng một số chỉ huy và chuyên gia hạt nhân nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công phủ đầu của Israel rạng sáng 13/6.

Tuy nhiên, nhiều cơ quan truyền thông lớn của Iran, trong đó có IRNA, Tasnim và Fars News, hôm nay khẳng định ông Shamkhani "bị thương nặng và phải nhập viện, hiện trong tình trạng ổn định". Giới chức Iran chưa công bố hình ảnh ông Shamkhani.

Ông Ali Shamkhani trong cuộc họp tại thủ đô Tehran của Iran hồi năm 2018. Ảnh: AFP

Ông Shamkhani từng giữ các chức vụ cấp cao trong Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và Bộ Quốc phòng Iran. Ông là Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao giai đoạn 2013-2023, sau đó là thành viên Hội đồng Phân định Tính cấp thiết do lãnh tụ tối cao bổ nhiệm, với quyền hạn được đánh giá là cao hơn nhiều so với vị trí cố vấn cho ông Khamenei.

Nổi tiếng nhờ chính sách đối ngoại với Mỹ và châu Âu, ông Shamkhani gần đây đảm nhiệm vai trò cố vấn chủ chốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington. Tuy nhiên, hoạt động này đã bị đình trệ do chiến dịch không kích phủ đầu của Israel.

Xung đột giữa Tel Aviv và Tehran bùng phát từ ngày 13/6 khi Israel không kích phủ đầu Iran bằng chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy", khiến nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Iran sau đó trả đũa bằng chiến dịch "Lời hứa Đích thực 3".

Chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với liên tiếp các trận tập kích qua lại giữa hai nước. Giao tranh đến nay đã khiến ít nhất 225 người chết, 1.480 người bị thương ở Iran, và 24 người chết, gần 900 người bị thương ở Israel.

Nguyễn Tiến (Theo CNN, AFP, AP)