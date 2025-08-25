'Có tình trạng cán bộ lợi dụng chính sách nghỉ hưu trước tuổi'

Ban Chỉ đạo của Chính phủ cho biết có tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức né tránh công việc, lợi dụng chính sách để xin nghỉ hưu trước tuổi.

Trong công văn ngày 24/8, của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho biết việc lợi dụng chính sách theo Nghị định 178 và 67 được phát hiện qua phản ánh từ các bộ ngành, địa phương trong quá trình giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức. Hiện tượng này làm giảm hiệu quả, tính nhân văn của chính sách tinh giản biên chế.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan quán triệt, thực hiện chặt chẽ chính sách, xác định đúng diện nghỉ hưu trước tuổi gắn với tinh gọn bộ máy. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, lợi dụng chính sách; các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Công chức làm việc tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, tháng 5/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Tại cuộc họp Chính phủ ngày 22/8, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết chính sách nghỉ hưu trước tuổi sẽ kết thúc vào 31/8. Bộ đã yêu cầu địa phương rà soát kỹ, không cho nghỉ tràn lan, đồng thời giữ lại cán bộ có năng lực để bảo đảm chất lượng đội ngũ.

Đến 19/8, cả nước có 94.000 người được quyết định thôi việc, trong đó 82.000 đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc, hơn 50.000 người nhận tiền chi trả. Dự kiến đến hết tháng 8, thêm khoảng 6.000-7.000 người nghỉ theo Nghị định 178, nâng tổng số người nghỉ hưu trước tuổi lên 100.000.

Sau khi sắp xếp, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường, đặc khu; biên chế giảm khoảng 18.400 người cấp tỉnh, 110.700 người cấp xã và 120.500 cán bộ không chuyên trách. Toàn hệ thống chính quyền hai cấp dự kiến còn gần 91.800 cán bộ cấp tỉnh và 199.000 biên chế cấp xã.

Bộ Nội vụ ước tính giai đoạn 2026-2030, ngân sách tiết kiệm khoảng 190.500 tỷ đồng nhờ giảm biên chế và chi hành chính. Ngược lại, ngân sách phải chi 128.480 tỷ đồng trong giai đoạn 2025-2030 để giải quyết chế độ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi, gồm trợ cấp, bảo hiểm xã hội và các khoản liên quan.

Vũ Tuân