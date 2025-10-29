Cô lập trên đèo Lò Xo: Tài xế sống nhờ nước mưa, mì gói

Chị Nhật Lệ cùng chồng sống trong thùng xe suốt bốn ngày mắc kẹt, hứng nước mưa để sinh hoạt và cầm cự nhờ kinh nghiệm đi đường dài.