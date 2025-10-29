Họ nói gì
Cô lập trên đèo Lò Xo: Tài xế sống nhờ nước mưa, mì gói
Thứ tư, 29/10/2025, 17:27 (GMT+7)

Cô lập trên đèo Lò Xo: Tài xế sống nhờ nước mưa, mì gói

Chị Nhật Lệ cùng chồng sống trong thùng xe suốt bốn ngày mắc kẹt, hứng nước mưa để sinh hoạt và cầm cự nhờ kinh nghiệm đi đường dài.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường - Phương Nghi

Xem tiếp

×
Cô lập trên đèo Lò Xo: Tài xế sống nhờ nước mưa, mì gói