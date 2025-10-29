Thứ tư, 29/10/2025, 17:27 (GMT+7)
Cô lập trên đèo Lò Xo: Tài xế sống nhờ nước mưa, mì gói
Chị Nhật Lệ cùng chồng sống trong thùng xe suốt bốn ngày mắc kẹt, hứng nước mưa để sinh hoạt và cầm cự nhờ kinh nghiệm đi đường dài.
00:00
00:00/00:00
Chị Nhật Lệ cùng chồng sống trong thùng xe suốt bốn ngày mắc kẹt, hứng nước mưa để sinh hoạt và cầm cự nhờ kinh nghiệm đi đường dài.
Bạn thấy trải nghiệm của mình thế nào? Hãy cho chúng tôi biết để VnE-GO phục vụ bạn tốt hơn
Email sẽ được bảo mật, chúng tôi chỉ sử dụng để liên lạc khi cần tìm hiểu thêm thông tin về góp ý của bạn
Khi gửi, bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của VnExpress.
Form này được bảo vệ bởi reCAPTCHA