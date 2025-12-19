'Có Guardiola, Thái Lan cũng không thể thắng Việt Nam'

Thái LanTheo bình luận viên nổi tiếng Thái Lan Adisorn "Jackie" Piungya, chủ nhà không được chuẩn bị kỹ lưỡng nên thua Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Sau trận thua ngược Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala tối 18/12, làn sóng chỉ trích bủa vây HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul và các cầu thủ Thái Lan. Tuy nhiên, theo Jackie, việc tìm "vật tế thần" không giúp giải quyết gốc rễ vấn đề. "Ngay cả khi Pep Guardiola dẫn dắt tập thể này, Thái Lan cũng khó có thể thắng Việt Nam nếu cách chuẩn bị vẫn như hiện tại", ông bình luận.

Guardiola 54 tuổi, nằm trong nhóm HLV giỏi nhất mọi thời, với 39 danh hiệu cùng những đội bóng hàng đầu thế giới Barca, Bayern Munich và Man City. HLV người Tây Ban Nha từng ba lần vô địch Champions League, ba Bundesliga, ba La Liga và sáu Ngoại hạng Anh.

Bình luận viên Adisorn "Jackie" Piungya (phải) cùng HLV Kiatisak Senamuang (giữa). Ảnh: IGNV

Jackie 50 tuổi, hai lần được chọn làm Bình luận viên thể thao hay nhất Thái Lan, năm 2019 và 2022. Ông cho rằng điểm yếu lớn nhất của bóng đá Thái Lan nhiều năm qua là công tác chuẩn bị trước các giải đấu, và SEA Games 33 chỉ là ví dụ mới nhất. Thời gian tập trung ngắn, lịch thi đấu chồng chéo giữa CLB và đội tuyển, cùng việc thiếu sự phối hợp giữa Liên đoàn và các CLB khiến cầu thủ không đạt trạng thái thể lực và tâm lý tốt nhất.

Tại Đại hội lần này, bóng đá nam diễn ra trong 15 ngày, từ 3/12 đến 18/12, với mật độ trung bình bốn ngày một trận. Xen giữa các trận, nhiều cầu thủ vẫn phải trở về thi đấu cho CLB, rồi lại quay lại đội tuyển. Theo Jackie, việc đòi hỏi cầu thủ đạt phong độ cao nhất trong điều kiện như vậy là không thực tế. "Càng đá, cầu thủ càng mệt. Không đội nào có thể duy trì 100% thể lực với lịch trình như thế", ông bình luận thêm.

So sánh với Việt Nam, Jackie thừa nhận đội khách chuẩn bị tốt hơn, từ thời gian tập trung, sự ổn định về lực lượng đến tính liên tục trong lối chơi. "Đó là lợi thế rõ ràng. Việt Nam bước vào giải với nền tảng thể lực và sự gắn kết tốt hơn", ông nói. "Thái Lan dẫn trước 2-0 nhưng vẫn thua ngược. Điều đó cho thấy chủ nhà đã chạm giới hạn về thể lực và sự tập trung trong hiệp hai".

Tình huống Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn trong hiệp phụ, trận thắng Thái Lan 3-2 trong trận chung kết SEA Games trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan, tối 18/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Để chuẩn bị cho SEA Games 33, Việt Nam bắt đầu tập luyện từ chiều 24/11. Phần lớn lịch đấu V-League cũng được hoãn, để các cầu thủ trẻ lên tuyển. Thái Lan cũng tập buổi đầu hôm đó, nhưng sau trận ra quân thắng Timor Leste 6-1, một số cầu thủ phải về chơi cho các CLB Thai League. Dù vậy, kể từ bán kết thắng Malaysia, họ đã có lực lượng mạnh nhất, và cầu thủ không bị phân tán.

Jackie cũng nhắc lại bài học từ SEA Games 2013 tại Myanmar, thời điểm HLV Kiatisak Senamuang tiếp quản U23 Thái Lan. Khi đó, Kiatisak nhận ra vấn đề ở toàn bộ quy trình chuẩn bị, từ lịch tập, di chuyển, ăn ở đến thời gian tập trung dài hạn. Ông yêu cầu triệu tập đội tuyển mỗi tháng, xin lịch nghỉ cho cầu thủ và xây dựng kế hoạch dài hơi với mục tiêu giành HC vàng SEA Games.

Kết quả là thế hệ cầu thủ như Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen hay Thanaboon Kesarat trưởng thành từ SEA Games, sau đó giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2014 (nay là ASEAN Cup) và vào tới bán kết Asiad. "Thành công đó đến từ sự chuẩn bị bài bản, không phải phép màu", Jackie nhấn mạnh.

Theo ông, vấn đề hiện nay là LĐBĐ Thái Lan không có đủ quyền lực để điều phối lịch đấu, bởi SEA Games không thuộc FIFA Days. Việc nhả cầu thủ hoàn toàn phụ thuộc vào CLB, trong khi lợi ích của đội tuyển quốc gia chưa được đặt lên hàng đầu. "FAT trở nên yếu thế, giống như một con hổ giấy", Jackie ví von.

Trong trận chung kết tối qua, Thái Lan nhập cuộc hứng khởi, dẫn 2-0 trong 31 phút nhờ các cú sút ngoài cấm địa của Yotsakon Burapha và Seksan Ratree, bên cạnh một số cơ hội bị bỏ lỡ khác. Tuy nhiên, sang hiệp hai, Việt Nam bất ngờ vùng lên, ghi hai bàn của Nguyễn Đình Bắc và tình huống phản lưới của Waris Choolthong để đưa trận đấu vào hiệp phụ, nơi Nguyễn Thanh Nhàn ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách.

Dù bênh vực, Jackie cũng cho rằng HLV Thawatchai cần chịu trách nhiệm về chuyên môn, đặc biệt là cách điều chỉnh khi đội dẫn trước rồi bị gỡ hòa và đánh mất hoàn toàn thế trận. Nhưng bình luận viên này vẫn nhấn mạnh đó chỉ là vấn đề thứ yếu so với bài toán lớn hơn của hệ thống.

Hoàng An tổng hợp