Có dấu hiệu vi phạm khi mua sinh phẩm của Việt Á ở Đà Nẵng

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thành phố mua lượng lớn kit test và sinh phẩm của Công ty Việt Á.

Sáng 20/6, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết sau khi nhận ủy thác từ Bộ Công an, Công an thành phố tập trung điều tra, kết luận nội dung liên quan đến đại án Việt Á.

"Qua điều tra, bước đầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật", tướng Viên nói, cho biết số lượng kit test, sinh phẩm phòng chống dịch Đà Nẵng mua của Việt Á là 248 tỷ đồng, thuộc top địa phương mua của doanh nghiệp này nhiều nhất.

Đà Nẵng trải qua nhiều đợt dịch và đã thực hiện nhiều cuộc xét nghiệm toàn dân. Ảnh: Ngọc Trường

Hiện công an thành phố chưa khởi tố vụ án vì cần làm rõ dấu hiệu vụ lợi trong hoạt động đấu thầu; giám định thiệt hại để có kết luận và xử lý đúng người vì liên quan đến nhiều người. "Nếu phát hiện dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc tham ô, công an sẽ kiên quyết xử lý", tướng Viên nói.

Tướng Viên cũng cho biết, theo chỉ đạo của Trung ương, phấn đấu đến cuối quý III/2022 sẽ đưa vụ liên quan Việt Á ra xét xử. Hiện một số địa phương đã khởi tố các tội danh vi phạm quy định về đấu thầu; đưa và nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ...

Trước đó ngày 28/12/2021, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố. Thời hạn là 45 ngày, theo kế hoạch hoàn thành vào 15/4. Tuy nhiên, Thanh tra thành phố sau đó gia hạn thêm 25 ngày vì "có nhiều nội dung, khối lượng công việc lớn".

Ngọc Trường