Cơ cấu Trung ương khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV có 200 ủy viên, trong đó khoảng một nửa là gương mặt mới, tuổi trung bình là 55, ủy viên chính thức trẻ nhất 46 tuổi, dự khuyết trẻ nhất 38 tuổi.

Tối 22/1, danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV được công bố với 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Về tính kế thừa, có 109 người là ủy viên khóa XIII tái đắc cử và 71 người tham gia lần đầu. Trong nhóm dự khuyết khóa trước, có 11 người được bầu lên chính thức và 4 người tiếp tục giữ vai trò dự khuyết.

Đại hội bầu tái cử Tổng Bí thư Tô Lâm cùng 9 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII khác vào Trung ương khóa XIV, gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Trung ương 123 người, địa phương 57 người

Trong 180 ủy viên chính thức, các nhân sự Trung ương vẫn chiếm đa số với 123 người, còn địa phương 57 người. So với nhiệm kỳ trước, khối địa phương giảm khoảng 10 người.

Toàn bộ 34 bí thư tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đều có mặt trong Trung ương khóa XIV; bên cạnh đó là 10 chủ tịch UBND và 6 chủ tịch HĐND.

TP HCM là địa phương có số ủy viên đông nhất với 5 ủy viên chính thức (Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc) và một ủy viên dự khuyết.

Hà Nội có 3 ủy viên chính thức gồm Bí thư và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND. Nhiều tỉnh, thành có 2 ủy viên gồm Bí thư và Chủ tịch như Thanh Hóa, Ninh Bình, Lâm Đồng, Gia Lai, Quảng Ngãi, Thái Nguyên...

2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng tái cử

Chính phủ có 9 phó thủ tướng, nhưng chỉ 2 người có tên trong Trung ương khóa XIV là bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng. 7 phó thủ tướng còn lại đã quá tuổi tái cử, gồm các ông Nguyễn Hòa Bình, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng không có tên trong danh sách Trung ương khóa XIV do quá tuổi.

Ở khối bộ trưởng và trưởng ngành, có 12/17 người trúng cử, gồm Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

5 bộ trưởng, trưởng ngành không tham gia Trung ương khóa XIV do quá tuổi gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Tuy nhiên ở các bộ ngành này, một số cấp phó đã được bầu vào Trung ương, như: Phó Chủ nhiệm thường trực Nguyễn Sỹ Hiệp, hai Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Quốc Đoàn và Dương Quốc Huy. Bộ Khoa học và Công nghệ có Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân trúng cử ủy viên chính thức và Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương trúng ủy viên dự khuyết.

Nhiều ủy viên thuộc Ban Đảng, Quốc hội, Quân đội và Công an

Khối Đảng, Mặt Trận có 41 ủy viên, gồm các ban Đảng và cơ quan Trung ương như Ban Tổ chức, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Ủy ban Kiểm tra. Trong đó, đa số các trưởng ban Đảng đều tái cử. Riêng ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, không tái cử trong khi Phó ban thường trực của ông là ông Lê Minh Trí tái cử ủy viên Trung ương.

Khối Quốc hội có 16 ủy viên, gồm Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, 3 phó chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, cùng các Chủ nhiệm Ủy ban như Phan Văn Mãi, Nguyễn Thanh Hải, Hoàng Thanh Tùng, Lê Tấn Tới, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn.

Trong lực lượng vũ trang, khối quân đội có 25 ủy viên, gồm các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao từ Bộ Quốc phòng đến các quân khu, quân chủng. Khối công an có 7 ủy viên là các tướng lĩnh đang công tác tại Bộ Công an, gồm Bộ trưởng và các Thứ trưởng chủ chốt.

Tuổi trung bình 55

Trung ương khóa XIV có độ tuổi trung bình khoảng 55 tuổi. Có 21/180 ủy viên chính thức là nữ, chiếm khoảng 11%.

Ủy viên chính thức trẻ tuổi nhất là bà Tôn Ngọc Hạnh, 46 tuổi, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai. Ủy viên dự khuyết trẻ nhất là Nguyễn Minh Triết, 38 tuổi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

