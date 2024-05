Chuyến xe định mệnh của bé trai 5 tuổi ở Thái Bình

Khi lên xe đưa đón 29 chỗ, Trần Gia Huy ngồi ở ghế ngay sau tài xế và sau 11 tiếng được phát hiện bất tỉnh, cơ thể tím tái cũng ở vị trí đầu xe.

5h45 ngày 29/5, từ phòng trọ tầng 2 ở khu đô thị nằm trên xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, bé Trần Gia Huy, 5 tuổi, được bà ngoại đánh thức "dậy đi học thôi con". Hơn 3 năm trước, từ khi bố mẹ chia tay, mẹ sang Đài Loan làm việc, Gia Huy ở với bà ngoại Đinh Thị Hằng, 63 tuổi trong phòng trọ rộng khoảng 15 m2. Thi thoảng em về với cậu và ông ngoại ở xã Dũng Nghĩa, cách phòng trọ khoảng 7 km.

Năm 3 tuổi, Gia Huy học trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 ở khu tái định cư xã Phú Xuân, TP Thái Bình. Do nhà trọ cách trường 5 km, gia đình bé sử dụng dịch vụ xe đưa đón, chi phí mỗi tháng 3,3 triệu đồng gồm tiền học, tiền ăn và tiền xe. Trong số trẻ đi xe tuyến, Gia Huy nhà xa nhất nên điểm đón bé cũng là điểm đầu của chuyến hành trình đón trẻ mỗi ngày.

Căn phòng trọ của hai bà cháu ở khu đô thị nằm trên xã Minh Quang, huyện Vũ Thư. Ảnh: Gia Chính

Gia Huy sau khi được đánh thức đã dậy làm vệ sinh cá nhân, mặc quần soóc xanh đen, áo phông vàng đồng phục vì trường tổ chức tổng kết năm học. Bé uống hết hộp sữa và đút thêm hộp nữa vào balo để lên lớp uống lúc giữa buổi, bà Hằng kể, thêm rằng "lúc 6h13 còn gọi cho cô giáo chủ nhiệm nhờ cho Huy vào học lớp cờ vua và tiếng Anh, hết bao nhiêu tiền gia đình sẽ gửi".

Hai bà cháu sau đó đi bộ tới ngã tư cách phòng trọ khoảng 100 m để đón xe. 6h20, ôtô 29 chỗ màu mận chín, hai bên kính màu đen tới nơi, Gia Huy bước ba bậc lên xe. "Lúc đó chỉ có tài xế và cô giáo đưa đón. Như mọi ngày, Gia Huy ngồi sau ghế lái, cất tiếng con chào bà trước khi xe lao đi", bà Hằng kể.

Xe 29 chỗ di chuyển khoảng 40 phút, đón thêm 9 trẻ thì tới trường Mầm non Hồng Nhung ở xã Phú Xuân. Tài xế mở cửa cho học sinh và cô giáo tự đi vào lớp, sau đó lái xe đỗ sát cổng trường rồi ra về. Tại lớp học, cô phụ trách chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của trường để theo dõi thì phát hiện vắng Gia Huy, nhưng không thông báo cho gia đình, theo Công an TP Thái Bình.

Hành trình xe 29 chỗ đón Gia Huy từ nhà trọ tới trường mầm non. Đồ họa: Đỗ Nam

Về phần mình, sau khi tiễn cháu lên xe đi học, bà Hằng lại sửa soạn đồ ra quán bán chè gần khu trọ. Mọi khi bà vẫn hay check camera ở lớp xem cháu đang làm gì, nhưng hôm qua trường tổ chức lễ tổng kết ngoài sân trường nên không xem được. Nhà trường cũng thông báo buổi học chiều 29/5 kéo dài thêm khoảng một tiếng, phụ huynh chủ động đón con nên bà giao con trai tới đón Gia Huy.

17h, khi tới trường không thấy cháu đâu, người cậu hỏi cô giáo, gọi điện hỏi bà Hằng. Nhận điện thoại chất vấn "đã bàn giao cháu sáng nay", cô phụ trách đưa đón đã liên hệ với các giáo viên. Hai cô phụ trách lớp cùng cậu của Gia Huy vội chạy ra xe 29 chỗ đậu ở cổng trường.

Từ sáng đến chiều, chiếc xe vẫn ở đó, giữa trời nắng nóng 35 độ C. Cửa xe khóa kín, họ nháo nhác gọi cho tài xế, quản lý nhà trường tìm chìa khóa mở cửa.

Tới đón con ở trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, anh Nguyễn Ngọc Thái, 37 tuổi, kể gần 18h thấy hai cô giáo loay hoay cậy cửa xe đậu ở cổng trường. Nhìn qua kính đen không thấy gì, anh hỏi "quên học sinh hay sao mà cạy cửa", hai cô gật đầu. Đạp 4-5 lần vào cửa nhưng không hiệu quả, anh nắm tay cửa kéo hết sức, tạo một khoảng không bên dưới đủ cho cô giáo chui vào.

Vào trong, cô giáo hô thất thanh "thôi chết mất học sinh rồi". Cửa xe sau đó được 1-2 người khác kéo rộng ra để cô giáo bế Gia Huy ra ngoài. "Cô giáo tìm thấy cháu ở ngay khu vực cabin gần ghế lái. Ra khỏi xe, bé trai đã bất tỉnh, người tím tái, miệng sùi bọt, các đầu ngón tay rỉ máu", anh Thái nhớ lại.

Anh Thái kể đã đạp cửa để cô giáo vào đưa bé trai ra ngoài. Ảnh: Gia Chính

Cô hiệu trưởng, bảo vệ và người cậu đã bế cháu lên ôtô của một phụ huynh để đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, cách trường khoảng 4 km. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình, Mầm non Hồng Nhung 2 là cơ sở tư thục, thành lập năm 2022, có 12 lớp với 272 trẻ. Cô Đoàn Thị Nhâm 26 tuổi phụ trách lớp Gia Huy có trình độ Cao đẳng Sư phạm mầm non, cô Nguyễn Thị Phượng 58 tuổi, trình độ Đại học Sư phạm Mầm non. Nhân viên đưa đón là Phương Quỳnh Anh, trình độ Trung cấp Dược.

Do người lái xe chính xin nghỉ phép một tuần, tài xế Nguyễn Văn Lâm nhận nhiệm vụ đưa đón học sinh từ ngày 22/5. Ôtô 29 chỗ do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch tỉnh Thái Bình, tối qua đã yêu cầu công an tỉnh khẩn trương xác định nguyên nhân cháu bé tử vong, làm rõ trách nhiệm của nhà trường, chấn chỉnh hoạt động đưa đón, quản lý trẻ ở các trường mầm non trên địa bàn. Công an đã khởi tố vụ án vô ý làm chết người và sẽ xem xét tội thiếu trách nhiệm để làm rõ những người liên quan việc bé Gia Huy bị bỏ quên.

Bà Hằng khóc ngất tại nhà tang lễ thành phố Thái Bình. Ảnh: Lê Tân

Đêm qua, ông ngoại đã gọi điện cho mẹ Gia Huy ở Đài Loan thông báo sự việc. Người mẹ đang thu xếp về nước để nhìn mặt con trai lần cuối. Còn bà Hằng, sáng nay khi ngồi ngoài phòng lạnh chứa thi thể cháu, bà vừa khóc vừa lần xem từng tấm ảnh Gia Huy trên điện thoại.

Một tay chăm sóc, nuôi nấng Gia Huy từ nhỏ, bà nhớ từng điệu bộ của đứa cháu thông minh, lém lỉnh và tình cảm. Hàng ngày, nó hay hỏi "bà ơi hôm nay ăn gì?" hoặc gợi ý bà các món gà gầm, canh bí... Tới nhà tang lễ, bà mang theo túi đồ để chiều cháu được thay quần áo mới và trang điểm trước khi đi xa mãi mãi.

Nhóm phóng viên