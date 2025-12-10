Chuyển nhượng bất động sản tiếp tục chịu thuế 2%

Thuế với hoạt động chuyển nhượng bất động sản vẫn là 2%, có thể thu trên lãi mua bán khi đủ dữ liệu số hóa đất đai gắn với VNeID.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua sáng 10/12, thuế với chuyển nhượng bất động sản vẫn được duy trì, được tính bằng giá mua bán (x) thuế suất 2% như quy định hiện hành.

Trong báo cáo giải trình tiếp thu, Chính phủ cho biết luật sửa đổi chưa giải quyết được yêu cầu đặt ra về hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, hạn chế đầu cơ ảnh hưởng đến thị trường.

Để tránh đầu cơ, Chính phủ đánh giá cần có giải pháp tổng thể nhiều chính sách và thuế không phải công cụ ưu tiên, tối ưu nhất. Hiện nhiều biện pháp như xây dựng nhiều dự án nhà ở xã hội, thành lập Quỹ nhà ở quốc gia... được đẩy mạnh, tăng cung và minh bạch thông tin thị trường.

Trước đó, một số ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định theo hướng tăng thuế với việc chuyển nhượng bất động sản nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ. Các đại biểu cũng góp ý nên tính thuế trên lợi nhuận (giá bán trừ giá mua và chi phí) nếu có đầy đủ chứng từ hay có thể áp dụng thuế suất khác nhau theo thời gian nắm giữ (sở hữu càng lâu thuế suất càng thấp).

Chính phủ cho biết để thực hiện việc thu thuế trên phần lãi chuyển nhượng, nhà quản lý cần phải có thời gian để tổng kết, khảo sát làm dữ liệu đầu vào để đề xuất chính sách.

Việc thu thuế với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản cũng cần nghiên cứu tổng thể, đảm bảo đồng bộ với quá trình hoàn thiện một loạt chính sách khác liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở để có giải pháp như tăng cung, giảm giá thành. Đồng thời, cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin về đăng ký, chuyển nhượng bất động sản cũng phải tương đồng. Theo Chính phủ, việc thu thuế chuyển nhượng bất động sản trên lợi nhuận có thể thực hiện khi đủ dữ liệu về số hóa đất đai gắn với dữ kiện về VNeID.

Chính phủ dự kiến thí điểm trung tâm giao dịch nhà đất online vào năm 2026-2027, nơi người dân có thể mua bán, chuyển nhượng, định giá bất động sản, theo kế hoạch của Bộ Xây dựng. Các loại hình được giao dịch tại trung tâm gồm nhà ở có sẵn, nhà hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.

Theo dữ liệu của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, tổng nguồn cung thị trường năm nay vượt 100.000 sản phẩm, tăng 22% so với năm ngoái. Riêng phân khúc chung cư, ngưỡng giá 80-200 triệu đồng một m2 chiếm tỷ trọng cao nhất, với 42% tổng nguồn cung tại Hà Nội. Trong khi đó, nhóm căn hộ bình dân gần như biến mất - chỉ chiếm 3% lượng hàng mở bán, và đều đến từ dự án nhà xã hội.

Một số chuyên gia cho rằng đà tăng nóng của giá bất động sản thực chất chỉ làm giàu cho một nhóm người đã nắm giữ tài sản từ trước. Bởi họ có lợi thế tài chính và tài sản ban đầu nên ngày càng sở hữu thêm nhiều bất động sản như công cụ tích lũy và đầu cơ.

Anh Tú