Chuyên gia khoa học công nghệ được cấp căn hộ, phương tiện

Chính phủ sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện hoặc cấp căn hộ, xe tiêu chuẩn cho chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 249 với cơ chế thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, quy định nhiều ưu đãi đặc biệt về lương, thưởng, nhà ở, đi lại, y tế và gia đình.

Theo Nghị định, tiền lương của chuyên gia được thỏa thuận trong hợp đồng, tương xứng với nhiệm vụ được giao, mặt bằng trong lĩnh vực chuyên môn và thị trường lao động. Ngoài lương, chuyên gia có thể nhận thưởng hằng năm tối đa bằng bốn tháng lương. Họ cũng được nhận tiền thưởng thu được từ việc cho thuê, bán, chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng, khai thác, sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; được phép góp vốn, hợp tác, liên doanh, liên kết, kinh doanh dịch vụ hoặc thành lập doanh nghiệp bằng kết quả nghiên cứu.

Khi ký hợp đồng, chuyên gia được hỗ trợ ban đầu một tháng lương để ổn định chỗ ở, di chuyển và mua sắm thiết yếu. Trong thời gian làm việc, Chính phủ hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại hoặc trực tiếp cung cấp căn hộ tiêu chuẩn và phương tiện. Họ cũng được chi trả kinh phí đi nghiên cứu, trao đổi khoa học ở nước ngoài theo yêu cầu nhiệm vụ.

Ngoài thu nhập, chuyên gia được hưởng gói chăm sóc sức khỏe tự nguyện trị giá không quá 1% lương một năm. Mỗi năm họ có 7 ngày nghỉ dưỡng trong nước và được hỗ trợ tối đa một tháng lương cho bản thân cùng vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi. Bên cạnh đó, ngoài số ngày nghỉ phép theo quy định của pháp luật lao động, chuyên gia được chi trả vé máy bay khứ hồi mỗi năm một lần để cùng gia đình về nước.

Con dưới 18 tuổi của chuyên gia được hỗ trợ tìm trường, học phí tại các trường công lập. Thành viên gia đình được cung cấp gói chăm sóc sức khỏe trị giá 1% lương một năm, cấp thị thực nhiều lần và thẻ tạm trú tương ứng với thời gian làm việc của chuyên gia.

Phòng sạch, Trung tâm Nano và Năng lượng, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi đào tạo và nghiên cứu về bán dẫn. Ảnh: Giang Huy

Nghị định cũng đưa ra cơ chế đặc biệt về pháp lý và công vụ. Chuyên gia nước ngoài nếu có nguyện vọng sẽ được giảm điều kiện nhập tịch Việt Nam. Chuyên gia Việt Nam nếu muốn làm công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước nhưng chưa đủ tiêu chuẩn vẫn được tiếp nhận. Họ cũng có thể được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà không nhất thiết đáp ứng yêu cầu về tuổi, chức danh quy hoạch, trình độ lý luận chính trị hoặc thời gian giữ chức vụ liền kề. Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đề cử chuyên gia sẽ được thưởng một tháng lương nếu sau 12 tháng chuyên gia hoàn thành nhiệm vụ.

Nghị định 249 nêu rõ điều kiện tuyển chọn chuyên gia. Họ có thể là tác giả hoặc đồng tác giả sáng chế được cấp bằng bảo hộ, đã ứng dụng và tạo ra sản phẩm có giá trị thực tiễn; người có chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phù hợp, từng công tác tại viện nghiên cứu, trường đại học hoặc doanh nghiệp uy tín ở nước ngoài. Ngoài ra, chuyên gia có thể là tác giả công trình nghiên cứu xuất sắc, đạt giải thưởng quốc tế hoặc đã được ứng dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực.

Người có bằng tiến sĩ tại các trường thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu thế giới, có ít nhất 5 năm giảng dạy, nghiên cứu tại cơ sở uy tín ở nước ngoài, hoặc có bằng tiến sĩ và 5 năm tham gia dự án khoa học quốc tế; người có tối thiểu 10 bài báo quốc tế trên tạp chí danh tiếng, là thành viên hội đồng khoa học của tạp chí uy tín hoặc đã hướng dẫn thành công ít nhất hai nghiên cứu sinh tiến sĩ cũng được tuyển chọn.

Vũ Tuân