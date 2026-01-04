Chuyên gia hàng đầu trong quân đội hưởng phụ cấp 500% lương

Chính phủ quy định giáo sư, phó giáo sư chủ trì tham mưu, đề xuất chủ trương hoặc có công trình nghiên cứu đột phá ở lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia được hưởng phụ cấp 500% lương hiện hưởng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 363/2025 quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, hiệu lực từ 31/12/2025.

Theo văn bản này, diện thu hút gồm cán bộ, công chức, viên chức; người Việt Nam trong và ngoài nước là tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đầu ngành, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ, kỹ sư trẻ tài năng và người có trình độ chuyên môn cao. Quân đội cũng có thể ký hợp đồng lao động thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng với người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài.

Chính phủ quy định giáo sư, phó giáo sư khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế; Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, Kiến trúc sư trưởng dự án bằng 500% mức lương hiện hưởng.

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá nhận phụ cấp 450% lương hiện hưởng.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá nhận mức 400%.

Ngoài mức phụ cấp tăng thêm, Bộ trưởng Quốc phòng căn cứ kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ hằng năm thông qua số lượng, chất lượng và tiến độ của sản phẩm/công việc để quyết định tăng thêm mức phụ cấp từ 50% đến 100% cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc sẽ được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 250% mức lương hiện hưởng trong 5 năm kể từ ngày được Bộ trưởng Quốc phòng quyết định tuyển dụng.

Loạt tên lửa, bệ phóng và radar phòng không tại Triển lãm Quốc phòng 2024. Ảnh: Giang Huy

Nhân tài trong quân đội cũng được ưu tiên thuê nhà công vụ với diện tích tối thiểu 60 m2, định mức trang thiết bị nội thất tối đa 150 triệu đồng. Mức cao nhất là nhà liền kề có diện tích đến 150 m2 hoặc căn hộ chung cư dưới 145 m2, định mức nội thất tối đa 200 triệu đồng. Nếu chưa có nhà công vụ, người được thu hút sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà và ưu tiên tham gia các dự án nhà ở, đất ở, nhà ở xã hội.

Chuyên gia có công trình nghiên cứu, sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kiểu dáng công nghiệp được ứng dụng vào nhiệm vụ quân sự, mang lại hiệu quả cao, sẽ được thưởng tối thiểu bằng 6 lần mức lương hiện hưởng. Bộ trưởng Quốc phòng quyết định mức thưởng cụ thể tương xứng với hiệu quả đóng góp.

Ngoài ra, nhân tài và chuyên gia trong quân đội được hưởng chính sách về đào tạo, bồi dưỡng; xếp lương, phong, thăng quân hàm, nâng lương; quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển.

Quân đội cũng thực hiện chế độ với hậu phương Quân đội; chế độ an điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe; tôn vinh và khen thưởng. Mỗi năm, bản thân và cha đẻ, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp; cha đẻ, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi được hỗ trợ kinh phí nghỉ dưỡng trong thời gian 7 ngày tại Đoàn an điều dưỡng của Quân đội.

Sơn Hà