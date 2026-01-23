Chuyên gia Dragon Capital phân tích bức tranh đầu tư 2026

Đại diện Dragon Capital sẽ phân tích chuyên sâu về kinh tế vĩ mô, chứng khoán và triển vọng đầu tư trong năm 2026, tại sự kiện Investor Day 2026 ngày 26/1, phát sóng trên VnExpress.

Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính), năm 2025 khép lại với nhiều điểm sáng trong lĩnh vực đầu tư. GDP Việt Nam ước tăng 8,02%, lợi nhuận doanh nghiệp tăng 21% so với cùng kỳ.

Năm qua, VN-Index lập đỉnh lịch sử, ghi nhận 1.805 điểm vào ngày 25/12 và kết thúc năm ở mức 1.784 điểm, tăng 38,8% trong cả năm 2025 (tính theo USD). Thống kê của Dragon Capital cho thấy, dòng tiền trong nước tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, hấp thụ lượng bán ròng đáng kể từ khối ngoại. Trong năm 2025, khối ngoại bán ròng hơn 5 tỷ USD - mức bán kỷ lục từng được ghi nhận theo năm. Tuy nhiên, tháng 12 ghi nhận sự chuyển biến tích cực khi khối ngoại mua ròng trong hơn một nửa số phiên giao dịch, với tổng giá trị đạt 90,5 triệu USD.

Một khách hàng đang theo dõi chứng khoán. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo các chuyên gia Dragon Capital, diễn biến này phù hợp với kỳ vọng cải thiện tâm lý đầu tư, nhất là khi Việt Nam dự kiến được FTSE xem xét nâng lên nhóm thị trường mới nổi vào tháng 9, cùng tiến trình cải cách pháp lý hướng đến mục tiêu MSCI vào năm 2030.

Bước sang năm 2026, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV diễn ra ngày 19-23/1 là sự kiện mang ý nghĩa bước ngoặt, đưa ra những mục tiêu, phương hướng phát triển toàn diện trong tất cả lĩnh vực. Ngày 20/1, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Nghị quyết nêu 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, khởi đầu giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, yếu tố trong nước có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung điều hành để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước 2026 từ 10% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Theo các chuyên gia, những thay đổi này đòi hỏi nhà đầu tư cần tiếp cận thông tin vĩ mô và chiến lược quản lý danh mục một cách thận trọng, khoa học hơn. Trong bối cảnh đó, Dragon Capital Việt Nam tổ chức sự kiện Investor Day với chủ đề "Đầu tư bền bỉ, tăng trưởng vươn xa" vào 15h ngày 26/1. Sự kiện phát sóng trực tuyến trên VnExpress và fanpage Dragon Capital.

Sự kiện Investor Day 2026 với chủ đề "Đầu tư bền bỉ, tăng trưởng vươn xa". Ảnh: Dragon Capital

Chương trình nhằm giúp nhà đầu tư nắm bắt nhanh nhất những chuyển động từ thị trường, đồng thời cung cấp các góc nhìn chuyên sâu về triển vọng kinh tế năm 2026, chiến lược đầu tư chứng khoán trong giai đoạn mới. Đại diện Dragon Capital cũng sẽ báo cáo hiệu quả đầu tư của các quỹ.

Tham gia chương trình là các lãnh đạo cấp cao của Dragon Capital, gồm: ông Lê Anh Tuấn - Tổng Giám đốc, ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn - Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực Chứng khoán, ông Nguyễn Sang Lộc - Giám đốc Nghiệp vụ Quản lý danh mục và ông Diệp Quốc Khang - Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực Trái phiếu.

Investor Day là hoạt động thường kỳ của Dragon Capital, tổ chức định kỳ hàng quý từ 2022 đến nay nhằm tạo cầu nối giữa quỹ và nhà đầu tư, đồng thời chia sẻ kiến thức và cập nhật xu hướng thị trường. Tháng 7/2025, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức hybrid (kết hợp cả hai điểm cầu truyền hình: Hà Nội và TP HCM), tạo ra sự kết nối cộng đồng nhà đầu tư ở cả hai miền đất nước. Investor Day thu hút hơn 1 triệu lượt xem trực tuyến và trực tiếp mỗi lần tổ chức.

Thái Anh