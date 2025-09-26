Chuyên gia đề xuất thang đo 5 cấp độ AI trong giáo dục

Để giải quyết vấn đề này, nhóm của ông Perkins đã phát triển thang đo đánh giá AI (AIAS) gồm năm cấp độ:

Cấp 1: Không AI (No AI), áp dụng cho các bài kiểm tra đòi hỏi kiến thức và kỹ năng cốt lõi trong môi trường được kiểm soát hoàn toàn.

Cấp 2: AI hỗ trợ lập kế hoạch (AI Planning), sinh viên được phép sử dụng AI cho các hoạt động tiền nhiệm vụ như tìm kiếm ý tưởng, nghiên cứu ban đầu và xây dựng dàn ý. Trọng tâm là khả năng sinh viên phát triển và hoàn thiện các ý tưởng đó độc lập.

Cấp 3: AI Cộng tác (AI Collaboration), AI có thể được dùng để hỗ trợ các phần của nhiệm vụ như soạn thảo, nhận phản hồi và chỉnh sửa. Ở cấp độ này, sinh viên phải thể hiện được sự đánh giá phản biện, chỉnh sửa và giữ được "tiếng nói" riêng trong sản phẩm cuối cùng.

Cấp 4: AI Toàn diện (Full AI), sinh viên được phép sử dụng AI rộng rãi để hoàn thành các mục tiêu bài tập, gồm cả việc tạo ra các sản phẩm đa phương tiện. Trọng tâm chuyển từ kỹ năng viết truyền thống sang khả năng điều khiển AI để đạt được kết quả mong muốn.

Cấp 5: AI Khám phá (AI Exploration), đây là cấp độ cao nhất, nơi AI được sử dụng sáng tạo để giải quyết các vấn đề phức tạp, tạo ra những hiểu biết mới hoặc các giải pháp đột phá. Sinh viên và giảng viên có thể đồng thiết kế các bài tập để khám phá những ứng dụng độc đáo của AI.

AIAS đã được dịch sang hơn 30 ngôn ngữ, áp dụng tại hơn 350 cơ sở giáo dục và nhận đề cử giải thưởng giáo dục quốc tế.

Theo ông Perkins, thay vì tìm cách ngăn chặn AI, giáo dục cần chủ động tích hợp công nghệ, đồng thời giữ vững liêm chính học thuật. "Thang đo AIAS có thể là một lộ trình phù hợp để các trường tại Việt Nam tái thiết kế chương trình đánh giá, giúp sinh viên làm quen với công cụ gắn liền với môi trường làm việc trong tương lai", vị chuyên gia nói.