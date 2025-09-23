Chuyên gia chia sẻ giá trị của AI mã nguồn mở với Việt Nam

AI4VN 2025 mở màn với hội thảo "Giá trị của AI mã nguồn mở với Việt Nam", quy tụ nhiều chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ bàn giải pháp biến nguồn mở thành lợi thế chiến lược.

Mở đầu hội thảo "Giá trị của AI mã nguồn mở đối với Việt Nam - bước đi chiến lược để nắm bắt cuộc chơi AI" diễn ra ngày 26/9 tại Hà Nội, bà Lisa Koh, Quản lý Chương trình Chính sách khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), Tập đoàn Meta, sẽ phát biểu khai mạc và điều phối phần thảo luận.

Theo đó, bà Lisa Koh dẫn dắt thảo luận về cơ hội AI nguồn mở mang lại cho xã hội, đặc biệt khi được tùy chỉnh theo nhu cầu từng quốc gia. Nữ chuyên gia giới thiệu các đóng góp của Meta tại Việt Nam, tiêu biểu là dự án ViGen - mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở cho tiếng Việt, đánh dấu bước tiến trong xây dựng dữ liệu mở và nền tảng AI phục vụ cộng đồng.

Bà Lisa Koh, Quản lý Chương trình Chính sách khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), Tập đoàn Meta. Ảnh: Ban tổ chức

Ngoài đại diện Meta, chương trình có sự tham gia của ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; PGS.TS Nguyễn Trường Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST); ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công nghệ (CTO), Viện trưởng Viện Đổi mới Kinh doanh, Công ty Cổ phần Misa.

Nội dung thảo luận xoay quanh các vấn đề như Việt Nam đang tận dụng giá trị của AI nguồn mở như thế nào, vai trò của chính phủ ra sao, ứng dụng trong khu vực công có tác động gì, doanh nghiệp đang triển khai ra sao và những thách thức nào còn tồn tại, đồng thời phân tích cách AI nguồn mở có thể được tùy chỉnh cho nhu cầu địa phương.

Từ trái sang phải, ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công nghệ (CTO), Viện trưởng Viện Đổi mới Kinh doanh, Công ty Cổ phần Misa, PGS.TS Nguyễn Trường Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Ban tổ chức

Cụ thể, ông Võ Xuân Hoài chia sẻ cách Việt Nam tận dụng AI mã nguồn mở trong đổi mới sáng tạo, từ hạ tầng dữ liệu, nhân lực đến môi trường hợp tác giữa doanh nghiệp, trường học và cộng đồng công nghệ. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của cơ quan quản lý trong việc thúc đẩy hệ sinh thái này.

PGS.TS Nguyễn Trường Thắng phân tích cách giới nghiên cứu, viện hàn lâm ứng dụng AI mã nguồn mở trong khoa học và đào tạo, đồng thời đưa ra gợi ý phát huy lợi thế mã nguồn mở để nâng cao chất lượng nhân lực và đóng góp cho đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Thanh Tùng tập trung vào góc nhìn doanh nghiệp, nêu việc AI, đặc biệt AI mã nguồn mở, giúp tăng năng suất, thúc đẩy kinh doanh và kinh tế. Ông cũng chỉ ra thách thức về chi phí, hạ tầng, dữ liệu và nhân lực khi triển khai LLM, qua đó đề xuất giải pháp để doanh nghiệp tận dụng hiệu quả công nghệ này.

Hội thảo kỳ vọng truyền cảm hứng về giá trị AI nguồn mở thông qua ví dụ thực tiễn, đồng thời thúc đẩy đối thoại liên ngành để định hình môi trường thuận lợi, giúp AI trở thành động lực tăng trưởng và đưa Việt Nam thành trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực.

AI4VN 2025, do VnExpress tổ chức, có chủ đề "Vietnam in the Global AI Race - Việt Nam trong cuộc đua AI toàn cầu", diễn ra ngày 26/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Tại đây, các diễn giả chia sẻ những góc nhìn từ thực tế về cơ hội của Việt Nam trong cơn sốt AI trên thế giới. Sự kiện cũng là dịp để các nhà quản lý, doanh nghiệp cũng cùng nhau nhìn nhận những thách thức, từ đó thể hiện quyết tâm của Việt Nam không đứng ngoài cuộc xu thế công nghệ. Các doanh nghiệp cũng sẽ nêu các bài toán thực tế, giải pháp gắn kết với chiến lược quốc gia về chuyển đổi số và phát triển AI đến năm 2030, đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

Nguyễn Phượng