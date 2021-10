Chuyên gia bàn về mô hình làm việc trong giai đoạn mới

Chủ tịch Asanzo, CTO FPT, đồng sáng lập Eureka Robotics và Á hậu Quốc tế Thuý Vân sẽ cùng thảo luận về mô hình làm việc thời đại mới.

Sau thời gian dài giãn cách, nhiều tỉnh thành ở Việt Nam dần mở cửa, chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới. Các công ty, tổ chức bắt đầu lên kế hoạch cho nhân viên đi làm lại, trong khi đó một số tổ chức vẫn thận trọng tìm phương án an toàn và hiệu quả nhất.

10h ngày 7/10, VnExpress tổ chức tọa đàm trực tuyến CTO Talks số 24 với chủ đề "Mô hình làm việc thời đại mới". Chương trình có sự tham gia của các diễn giả là ông Phạm Văn Tam - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Asanzo; ông Vũ Anh Tú - Giám đốc công nghệ FPT; ông Phạm Quang Cường - Đồng sáng lập Eureka Robotics, và Á hậu Quốc tế Thúy Vân - Nhà sáng lập Quỹ Inspired By SHE, CEO Cesium Entertainment.

Từ trái qua phải: ông Phạm Văn Tam, ông Vũ Anh Tú, ông Phạm Quang Cường và Á hậu Quốc tế Thuý Vân.

Ông Phạm Văn Tam là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn Asanzo - doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử. Tháng 9/2020, ông thành lập và là Chủ tịch tập đoàn Winsan (Winsan Group), hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp lĩnh vực điện tử, nha khoa, thực phẩm...

Đầu năm nay, ông Tam tiếp tục cho ra mắt Trang trại sinh thái và Thương hiệu phân bón hữu cơ Ba Con Bò, trong đó Wisan Group góp 40% vốn điều lệ. Động thái mới cho thấy ông Tam đã mở rộng thêm mảng kinh doanh mới trong lĩnh vực chăn nuôi và sản xuất phân bón.

Diễn giả thứ hai là ông Vũ Anh Tú, Giám đốc công nghệ FPT. Ông có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT - VT và là một trong bốn cán bộ công nghệ cấp cao nhất của tập đoàn. Ông là người định hướng, thiết kế và phát triển các công nghệ tiên tiến làm nền tảng phát triển kinh doanh cho FPT.

Ông Tú cũng chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược, định hướng, chính sách, nguồn lực công nghệ của FPT, đồng thời chỉ đạo các dự án phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, tham gia dự án chuyển đổi số cùng khách hàng lớn của tập đoàn.

Cùng thảo luận với ông Tam và ông Tú là ông Phạm Quang Cường, đồng sáng lập Eureka Robotics. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ Khoa học thần kinh tại Đại học Pierre et Marie Curie (Pháp). Đến năm 2013, ông gia nhập Đại học NTU (Singapore) và hiện là Phó giáo sư tại Trường Kỹ thuật Cơ khí và Hàng không Vũ trụ.

Ông Cường nhận được giải thưởng Best Paper tại hội nghị Robotics: Science and Systems năm 2012. Công ty Eureka Robotics do ông đồng sáng lập chuyên giải quyết những thách thức tự động hóa trong sản xuất. Năm 2019, Eureka Robotics nhận giải thưởng IEEE N3XT Star.

Nữ diễn giả duy nhất của phiên toạ đàm trực tuyến là Á hậu Quốc tế Thúy Vân, nhà sáng lập quỹ Inspired By SHE và CEO Cesium Entertainment. Thuý Vân từng giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi hoa hậu trong nước và quốc tế. Cô cũng là MC của nhiều chương trình, sự kiện lớn trong nhiều lĩnh vực. Công ty truyền thông Cesium Entertainment do Thuý Vân là CEO chuyên sản xuất các chương trình, talkshow, MV ca nhạc "Made by Vân".

Trong khi đó, Inspired By SHE là quỹ phi lợi nhuận, được thành lập để giúp đỡ và hỗ trợ các cô gái trẻ, đồng thời truyền cảm hứng cho nữ giới trở thành phiên bản hoàn hảo của chính mình.

Độc giả có thể đặt câu hỏi cho các diễn giả trong phần bình luận.

Khương Nha