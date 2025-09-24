Chuyên gia bàn giải pháp AI trong bảo mật tài chính

Tại hội thảo "AI và bảo mật tài chính" trong khuôn khổ AI4VN 2025, các chuyên gia chia sẻ cơ hội, thách thức bảo mật và giải pháp xây dựng hệ sinh thái tài chính số an toàn.

Sự kiện diễn ra sáng 26/9 tại Hà Nội, với sự tham gia của ông Đàm Thế Thái, Phó tổng giám đốc HDBank và bà Tăng Thị Hà Yên, Giám đốc Khoa học Dữ liệu MoMo. Hai diễn giả sẽ phân tích những vấn đề nổi bật xoay quanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tài chính, từ quản lý rủi ro gian lận, bảo vệ dữ liệu khách hàng đến củng cố niềm tin số.

Mở đầu chương trình, ông Đàm Thế Thái trình bày tham luận về chiến lược và kinh nghiệm triển khai AI trong hoạt động ngân hàng số. Trong khi đó, bà Tăng Thị Hà Yên đại diện khối công nghệ tài chính với phần tham luận về thực hành đạo đức AI tại MoMo.

Ông Đàm Thế Thái, Phó tổng giám đốc HDBank. Ảnh: Ban tổ chức

Trong phần thảo luận chung, câu hỏi mở đầu "Đâu là thách thức lớn nhất mà các tổ chức tài chính tại Việt Nam đang đối mặt?" được kỳ vọng hai diễn giả đi sâu phân tích, chỉ ra đâu là lỗ hổng lớn nhất hiện nay và cách khắc phục.

Theo ban tổ chức, sự gia tăng nhanh chóng của giao dịch trực tuyến khiến tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi. Không dừng lại ở giả mạo danh tính hay tấn công lừa đảo truyền thống, nhiều nhóm tin tặc đã tận dụng chính công cụ AI để xây dựng kịch bản gian lận khó phát hiện. Hội thảo hướng tới cung cấp cái nhìn toàn diện về việc ứng dụng AI như "lá chắn công nghệ" cho ngành tài chính, đồng thời thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái tài chính số an toàn và bền vững tại Việt Nam.

Đại diện HDBank sẽ trình bày kinh nghiệm áp dụng AI để gia tăng mức độ an toàn trong giao dịch và phòng chống gian lận. Về phía doanh nghiệp fintech, MoMo với hơn 30 triệu người dùng ví điện tử sẽ cho thấy cách AI được ứng dụng trong bảo mật, đặc biệt là phát hiện giao dịch bất thường theo thời gian thực.

Một nội dung quan trọng khác là ranh giới hợp lý giữa việc khai thác dữ liệu để tăng cường an ninh và việc bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Đây là vấn đề khiến nhiều người dùng còn băn khoăn, khi nghe đến khái niệm "AI quét dữ liệu".

Đại diện HDBank sẽ nêu cách ngân hàng tuân thủ quy định bảo mật, phân tách dữ liệu nhạy cảm và áp dụng công nghệ mã hóa để hạn chế nguy cơ rò rỉ. Trong khi đó, chuyên gia MoMo đưa ra quan điểm từ phía fintech, nơi tốc độ xử lý và tính minh bạch là yếu tố quan trọng để duy trì lòng tin của khách hàng.

Bà Tăng Thị Hà Yên, Giám đốc Khoa học Dữ liệu MoMo. Ảnh: Ban tổ chức

Một chủ đề khác cũng được thảo luận là liệu để AI phát huy hiệu quả, các tổ chức tài chính nên ưu tiên đầu tư cho công nghệ hay cho nguồn nhân lực - những chuyên gia trực tiếp vận hành và giám sát hệ thống.

Phần cuối hội thảo mở rộng sang tầm nhìn dài hạn, với dự báo về bước tiến quan trọng nhất của AI trong bảo mật tài chính tại Việt Nam trong vòng 5 năm tới.

Hội thảo "AI và bảo mật tài chính" là một trong ba hội thảo thuộc sự kiện AI4VN 2025, do VnExpress tổ chức với chủ đề "Vietnam in the Global AI Race - Việt Nam trong cuộc đua AI toàn cầu". Sự kiện diễn ra ngày 26/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Tại đây, các diễn giả chia sẻ những góc nhìn từ thực tế về cơ hội của Việt Nam trong cơn sốt AI trên thế giới. Sự kiện cũng là dịp để các nhà quản lý, doanh nghiệp cũng cùng nhau nhìn nhận những thách thức, từ đó thể hiện quyết tâm của Việt Nam không đứng ngoài cuộc xu thế công nghệ. Các doanh nghiệp cũng sẽ nêu các bài toán thực tế, giải pháp gắn kết với chiến lược quốc gia về chuyển đổi số và phát triển AI đến năm 2030, đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

