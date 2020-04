Chuyên gia Anh lo ngại sức khỏe Thủ tướng Johnson

Các chuyên gia cho rằng với việc được chuyển sang phòng chăm sóc tích cực, Thủ tướng Johnson có thể đang có dấu hiệu nghiêm trọng hơn với nCoV.

"Dịch vụ Y tế Anh không bao giờ dành giường chăm sóc đặc biệt chỉ để theo dõi người bệnh, ngay cả với Thủ tướng. Ông ấy sẽ không phải vào phòng chăm sóc đặc biệt nếu điều đó là không cần thiết vào lúc này", tiến sĩ Simon Clarke, chuyên gia về vi trùng học, hôm nay nói với Sky News.

Các chuyên gia y tế khác cũng cho rằng việc một bệnh nhân nhiễm nCoV như Thủ tướng Anh Boris Johnson được chuyển vào phòng chăm sóc tích cực (ICU) không phải là dấu hiệu bình thường, mà cho thấy họ cần hỗ trợ chuyên sâu để giúp cơ thể loại bỏ virus, theo Telegraph. "Rõ ràng đây là một diễn biến nghiêm trọng", tiến sĩ Clarke nói.

Tối 6/4, khi được chuyển vào ICU, Thủ tướng Anh ban đầu không cần tới máy thở, ông được thở oxy để theo dõi các dấu hiệu khác. Các bệnh nhân thở máy thường bất tỉnh, trong khi người thở oxy vẫn tỉnh táo.

Thở oxy hay dùng máy thở chỉ là hai trong số các lựa chọn hỗ trợ sự sống ở khu vực điều trị tích cực và điều quan trọng là việc chuyển bệnh nhân vào ICU không phải phương pháp chữa Covid-19. Trong lúc chưa có thuốc đặc trị chống lại nCoV, đây chỉ là cách bác sĩ chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tại cuộc họp báo ở London ngày 16/3. Ảnh: AFP.

Ở các ca nghiêm trọng, nCoV sẽ tấn công phổi và gây viêm phổi, bệnh có thể tiến triển rất nhanh, khiến cả bệnh nhân lẫn bác sĩ không ngờ tới. Khó có thể tin được rằng các bác sĩ của Thủ tướng Johnson không lường trước được điều này hoặc đơn giản là ông được chuyển sang ICU để đề phòng.

"Thật khó để biết, bởi với Thủ tướng, mọi người sẽ rất chú tâm, họ sẽ hết sức đề phòng", bác sĩ Bharat Pankhania, giảng viên lâm sàng cao cấp tại Đại học Y khoa Exeter, nói.

Giáo sư y khoa Paul Hunter tại Đại học East Anglia từng dẫn các dữ liệu được Trung tâm Nghiên cứu và Kiểm toán Quốc gia về Chăm sóc Tích cực cho thấy việc chăm sóc tích cực cho các bệnh nhân Covid-19 kém hiệu quả hơn so với các loại viêm phổi do virus khác.

"Thật đáng buồn khi một nửa số trường hợp (50,1%) chuyển vào ICU do Covid-19 vẫn tử vong. Con số này cao hơn nhiều so với các bệnh viêm phổi do viurs khác (22,4%). Tại sao lại như vậy và con số này có cao hơn nếu không có giường ICU hay không vẫn chưa rõ", Hunter nói.

Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ này tăng lên mức 54% với các bệnh nhân tầm tuổi như Thủ tướng Anh, người năm nay 55 tuổi.

Tom Solomon, giám đốc Viện Nhiễm trùng và Sức khỏe Toàn cầu tại Đại học Liverpool, cho biết một số bệnh nhân được chuyển đến ICU chỉ để theo dõi chuyên sâu hơn các chức năng sống quan trọng.

Ông Solomon nói thêm hầu hết những bệnh nhân mắc Covid-19 được chuyển vào ICU đều khó thở, do hậu quả trực tiếp của nhiễm virus và hệ miễn dịch của cơ thể đang cố gắng chống chọi nCoV. Ở cấp độ nghiêm trọng nhất, bệnh nhân sẽ được gây mê và luồn ống vào phổi để thở. "Hiện tại, chúng tôi hiểu rằng điều này không được áp dụng cho Thủ tướng", Solomon nói, thêm rằng ở giai đoạn nhẹ hơn, bệnh nhân tỉnh táo và được hỗ trợ thở bằng mặt nạ oxy.

Derek Hill, giáo sư y tế tại Đại học College London (UCL), cho rằng Thủ tướng được đưa vào bệnh viện sau khi bị khó thở và sẽ cần thở máy nếu tình trạng của ông xấu đi.

Thủ tướng Anh nhiễm nCoV Thủ tướng Johnson thông báo mình bị nhiễm nCoV trên Twitter ngày 27/3. Video:Twitter/BorisJohnson.

Một trong những nghiên cứu về Covid-19 ở các nước cho thấy dường như đàn ông bị bệnh nặng hơn phụ nữ, đặc biệt ở nhóm trên 40 tuổi. Những người dưới 60 tuổi có cơ hội hồi phục sau khi nhiễm Covid-19 cao hơn so với người già.

Nữ giáo sư Linda Bauld tại Đại học Edinburgh thì cho rằng việc Thủ tướng Anh phải chuyển sang phòng chăm sóc tích cực là rất đáng lưu ý, cho thấy nCoV "không chừa một ai". "Bất cứ ai, bất cứ nơi nào, kể cả những người quyền lực nhất trong xã hội chúng ta đều có thể bị ảnh hưởng và trở thành bệnh nhân nặng", bà nói.

Bauld cho rằng chính phủ Anh nên cân nhắc việc tiếp tục hoạt động của quốc hội và các cuộc họp trực tiếp, trong khi những hoạt động còn lại của đất nước đã được khuyến cáo đóng cửa. "Tuy nhiên, bây giờ, tất cả suy nghĩ của chúng tôi đều hướng về Thủ tướng và gia đình ông, cũng như nhiều gia đình khác đang phải đối mặt với hoàn cảnh tương tự, có người thân bị bệnh hiểm nghèo", nữ giáo sư nói.

Mai Lâm (Theo Telegraph, Mirror)