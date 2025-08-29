Chuyến đi xúc động của người lính già

Ông Nguyễn Văn Minh, 68 tuổi, dự định ngủ ở vỉa hè vì chỉ có 3 triệu đồng chi tiêu cho 7 ngày ở Thủ đô xem diễu binh và các hoạt động mừng Quốc khánh.

Người thương binh quê xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi đến Hà Nội sáng 27/8 khi trời đổ mưa to. Ông và 5 cựu chiến binh khác được đặc cách xếp hàng đầu có ghế ngồi, xem sơ duyệt diễu binh. "Tôi không ngờ mình được ưu tiên như thế", ông Minh, người dân tộc Co, nói.

Trước năm 1975, ông Minh là du kích ở địa phương. Sau giải phóng, ông là bộ đội của Tiểu đoàn 107, đóng quân tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Năm 1980, ông phục viên về quê hương. Vợ chồng ông có 5 người con.

Ông Minh được chị Thu Trang đưa đi tham quan Hà Nội, chiều 28/8. Ảnh: Phạm Nga

Giải thích về quyết định một mình ra Hà Nội xem diễu binh, ông nói thấy mình may mắn hơn đồng đội khi được sống trong hòa bình nên muốn về Thủ đô, tận hưởng không khí ngày lễ, thay họ.

Các con ông lo lắng khi cha đi một mình nhưng người cựu binh trấn an: "Địch không sợ, bom đạn không sợ, ra Thủ đô giữa những ngày hòa bình này sao phải sợ?". Ông giắt túi hơn 3 triệu đồng, khoác chiếc ba lô cũ đựng vài bộ quần áo và chai nước chè xanh vợ nấu, lên đường ra Hà Nội.

Sau buổi sơ duyệt tối 27/8, ông ngủ lại nhà bạt dựng trên vỉa hè vì nhẩm tính khoản tiền không đủ cho ăn uống, đi lại và thuê nhà nghỉ, khách sạn trong 7 ngày ở Thủ đô. Nhưng một phụ nữ biết tình cảnh của ông nên gọi điện cho anh Trần Trung Kiên, 39 tuổi, ở Hào Nam, Đống Đa. Anh Kiên đang hỗ trợ chỗ ăn ngủ cho các cựu chiến binh ở các tỉnh về Hà Nội xem duyệt binh.

Ông Minh được sắp xếp ngủ trong căn phòng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi kèm ăn uống miễn phí. Sáng 28/8, ông được anh Kiên dẫn đi sắm một bộ quân phục mới, đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngắm quảng trường Ba Đình.

Chị Thu Trang nhờ thợ chụp, in ảnh lưu niệm ở hồ Hoàn Kiếm cho ông Minh, chiều 28/8.

Buổi chiều, chị Trịnh Thu Trang, 39 tuổi, một người bạn anh Kiên đến đón ông đi tham quan Cột cờ Hà Nội, hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò.

"Tôi tính ra Hà Nội sẽ loanh quanh vài chỗ vì chỉ đi bộ, lại không rành đường. Không ngờ được thăm thú nhiều nơi thế này", người cựu binh quê Quảng Ngãi nói.

Đi dọc phố, nhìn thủ đô rực rỡ cờ hoa, người già, trẻ nhỏ nô nức chụp ảnh, nhà cao tầng và xe cộ đông đúc, ông Minh đôi chút lạ lẫm. Thấy hai cháu nhỏ mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng, ông dừng lại hỏi chuyện, mắt rưng rưng. "Tôi mừng khi thấy các cháu được lớn lên trong hòa bình", người cựu chiến binh nói.

Ông Minh chơi đùa với hai em bé đang chụp ảnh trên phố, ở Ba Đình, Hà Nội, chiều 28/8. Ảnh: Phạm Nga

Chị Thu Trang cho biết rất xúc động khi biết quyết tâm của ông Minh đến thủ đô dịp 80 năm Quốc Khánh nên muốn giúp ông có trải nghiệm đáng nhớ. Chị cũng đã đặt vé máy bay để ông trở về Quảng Ngãi sau ngày 2/9.

"Chuyến đi này thật quá bất ngờ. Tôi thấy ở Hà Nội đông đúc, ồn ào, ai cũng tất bật nhưng những người tôi gặp đều tốt bụng", ông Minh nói.

Phạm Nga