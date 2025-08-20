Chuyển 15 khẩu đại bác về sân vận động Mỹ Đình trong đêm

Tối 19/8, các xe chở pháo tập kết thành hàng dài trong khuôn viên Lữ đoàn pháo binh 45. Những khẩu lựu 105 mm làm nhiệm vụ pháo lễ đã được bộ đội chằng buộc chắc chắn với xe chuyên dụng, "mặc áo" ngụy trang, đội mũ nòng.
Bắn 21 loạt đại bác - nghi thức chào mừng cao nhất dịp trọng đại của đất nước, đón thượng khách đều do Đội pháo lễ Lữ đoàn Pháo binh 45 đảm nhận từ năm 2010 đến nay. Một trong những đơn vị ra đời sớm nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 22/8/1945. Đơn vị bắn phát đạn mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và bắn loạt đạn kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.
Kiểm tra trước giờ xuất phát, đại tá Phạm Minh Trung, Phó tư lệnh Binh chủng Pháo binh hỏi han kỹ phương án di chuyển, tốc độ, khoảng cách các xe trên đường, cách xử lý khi không may gặp sự cố, dặn dò bộ đội càng sát ngày đại lễ càng phải chỉn chu, cắt tóc cạo râu sạch sẽ, tác phong nghiêm chỉnh vì pháo lễ rất được người dân quan tâm.
Trước giờ cơ động, các pháo thủ kiểm tra thêm một lần mối chằng buộc bằng thép dùng để cố định phanh của lựu pháo, bật đèn mũ nòng để đảm bảo an toàn cho người và khí tài dọc đường di chuyển.
Sau khi kiểm tra lại một lượt balo quân tư trên xe, chiến sĩ Nguyễn Thành Nam tranh thủ hóng gió trước giờ xuống trung tâm Thủ đô. Gần hai năm đi bộ đội, được chọn vào Đội pháo lễ thực hiện nhiệm vụ A80, với chiến sĩ tuổi đôi mươi "là trải nghiệm đặc biệt nhất tuổi trẻ".
Hơn 21h, các xe chuyên dụng chở pháo rời khỏi Lữ đoàn pháo binh 45, theo trục quốc lộ 21 - đại lộ Thăng Long về sân vận động Mỹ Đình.
Đoàn xe kéo pháo di chuyển trên phố phường Hà Nội trong đêm thu.
Cùng lúc, các xe pháo quân sự thuộc khối xe Pháo binh cũng cơ động từ Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn theo trục đường Xuân Mai về Khu vực điều hành trường đua F1 trong sân Mỹ Đình. Khí tài góp mặt trong đội hình diễu binh có pháo nòng dài 152mm- D20; lựu pháo 130 mm M46 - biểu tượng của sức mạnh pháo binh chiến dịch; tên lửa, xe pháo tự hành SU-122, SU-152... Binh chủng Pháo binh góp mặt ba lực lượng dịp A80, gồm Đội pháo lễ, Khối xe pháo quân sự và Khối chiến sĩ Pháo binh.
Trải nhiều ngày mưa liên tiếp, tối nay trời quang mây tạnh, thời tiết dịu mát khiến nhiều người dân đổ ra đường xem các khí tài được di chuyển về trung tâm Thủ đô. Sau gần 1,5 tiếng "hành quân", đội hình xe chở pháo lễ về tới Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình.
22h40, những khẩu lựu pháo nặng hơn 2,3 tấn được bộ đội mở khóa liên kết với xe chuyên chở, cấp tập hạ dỡ di chuyển vào vị trí tập kết. Trận địa pháo lễ sẽ được triển khai trong khu vực sân Mỹ Đình, hướng đường Lê Đức Thọ trước quảng trường.
Pháo thủ số 1 Nguyễn Tiến Đức tháo bạt nguỵ trang cho lựu pháo mà mình phụ trách. Mỗi khẩu lựu 105 mm có ba pháo thủ trực tiếp vận hành, trong đó pháo thủ số 1 giật cò điểm hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn.
Lựu pháo sau khi tháo toàn bộ bạt ngụy trang được xịt nước để vệ sinh sau quãng đường di chuyển. Bảo quản khí tài là khâu thực hiện thường xuyên trước khi bắt đầu luyện tập.
Pháo thủ phần lớn là chiến sĩ nghĩa vụ. Đội pháo lễ Lữ đoàn 45 là kiêm nhiệm nên ngày thường bộ đội về đơn vị sinh hoạt, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, khi có lệnh mới tập trung.
Thực hiện nhiệm vụ A80, Đội pháo lễ tập trung luyện tập từ giữa tháng 5. Pháo thủ trải qua hơn trăm ngày huấn luyện với tần suất 6 ngày trong tuần với hai buổi tập đêm, cuối tuần hội thao. Cường độ tập dày đặc nhưng ai nấy gắng sức, bởi bắn 21 loạt đại bác vừa là vinh dự vừa là trọng trách, với một số chiến sĩ có thể là lần duy nhất trong đời.
Bước sang ngày mới, bộ đội vẫn chăm chút cho từng khẩu lựu pháo trước khi đưa vào trận địa chính thức, trải thảm đỏ, chỉnh trang xung quanh và bước vào luyện tập. "Quá trình huấn luyện trước đại lễ chính thức sẽ theo đội hình trung đội, đội và toàn bộ lực lượng Pháo lễ kết hợp với Quân nhạc, Thông tin", trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Đội trưởng Pháo lễ kiêm Lữ phó Pháo binh 45, cho hay.
Diễu binh năm nay có hơn 16.000 quân nhân tham gia với gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, khối xe pháo quân sự, trong đó có lực lượng tăng thiết giáp, mới trở lại đội hình. Lực lượng Không quân bay chào mừng với đội hình trên 30 máy bay các loại. Diễu binh trên biển cũng lần đầu tiên được tổ chức tại Khánh Hòa, với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng và Quân khu 5.
15 khẩu pháo lễ được chuyển về sân Mỹ Đình trong đêm 19/8. Video: Hoàng Phương
Giang Huy - Hoàng Phương