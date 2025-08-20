Chuyển 15 khẩu đại bác về sân vận động Mỹ Đình trong đêm

Tối 19/8, các xe chở pháo tập kết thành hàng dài trong khuôn viên Lữ đoàn pháo binh 45. Những khẩu lựu 105 mm làm nhiệm vụ pháo lễ đã được bộ đội chằng buộc chắc chắn với xe chuyên dụng, "mặc áo" ngụy trang, đội mũ nòng.

Bắn 21 loạt đại bác - nghi thức chào mừng cao nhất dịp trọng đại của đất nước, đón thượng khách đều do Đội pháo lễ Lữ đoàn Pháo binh 45 đảm nhận từ năm 2010 đến nay. Một trong những đơn vị ra đời sớm nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 22/8/1945. Đơn vị bắn phát đạn mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và bắn loạt đạn kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.