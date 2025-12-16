Chủng ngừa trọn đời giúp giảm gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe

Chủng ngừa trọn đời có thể mang lại lợi ích kinh tế cho xã hội: góp phần duy trì tính bền vững của hệ thống y tế thông qua giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, theo dữ liệu từ WHO.

Dân số thế giới đang già hóa nhanh chóng. Theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), lần đầu tiên trong lịch sử, số người trưởng thành trên 65 tuổi đã vượt số trẻ em dưới 5 tuổi. Ước tính đến năm 2030, nhóm người trên 65 tuổi sẽ đạt con số gần 1 tỷ.

Khi tuổi tác tăng lên, chức năng miễn dịch của người lớn tuổi dần suy giảm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sống mà còn tạo gánh nặng đáng kể lên hệ thống y tế và nền kinh tế của toàn xã hội. Trước bối cảnh đó, các chuyên gia nhận định chủng ngừa trọn đời là một trong các chiến lược y tế cộng đồng cần thiết và quan trọng, không chỉ giúp phòng ngừa bệnh tật mà còn thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh, đồng thời, góp phần duy trì tính bền vững của hệ thống y tế thông qua việc giảm chi phí chăm sóc sức khỏe.

Chủng ngừa trọn đời không chỉ giúp phòng ngừa bệnh tật mà còn thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh. Ảnh: Shutterstock

Hiệu quả từ tiêm chủng cho trẻ em đã được chứng minh trong thực tế. Theo WHO, trước khi vaccine sởi được đưa vào sử dụng năm 1963 và tiêm chủng rộng rãi, các đợt dịch lớn thường xảy ra khoảng hai đến ba năm một lần và gây ra khoảng 2,6 triệu ca tử vong mỗi năm. Việc tiêm vaccine sởi đã ngăn ngừa hơn 60 triệu ca tử vong từ năm 2000 đến năm 2023.

Trong khi tiêm chủng cho trẻ em được quan tâm thì tỷ lệ tiêm chủng ở người lớn vẫn ở mức thấp trên toàn thế giới. Để cải thiện tình trạng này, các chương trình tiêm chủng cho người lớn cần trở thành hoạt động thường xuyên, giống như các chương trình tiêm chủng cho trẻ em.

Bên cạnh thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh, nhiều phân tích cho thấy việc đầu tư vào chủng ngừa trọn đời có thể mang lại lợi ích kinh tế đáng kể, giúp giảm chi phí điều trị, giảm số ngày nằm viện và duy trì năng suất lao động của người dân. Theo một báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2020, người lớn tuổi vẫn có những đóng góp đáng kể vào nền kinh tế. Mỗi người lớn tuổi ở châu Âu ước tính làm ra khoảng 11.565 USD, mỗi người lớn tuổi Mỹ làm ra 20.511 USD mỗi năm.

Chủng ngừa trọn đời có thể mang lại lợi ích kinh tế đáng kể, giúp giảm chi phí điều trị, giảm số ngày nằm viện và duy trì năng suất lao động của người dân. Ảnh: Shutterstock

Những tiến bộ trong công nghệ vaccine và chất bổ trợ hiện nay, cùng với hiểu biết sâu hơn về sự thay đổi miễn dịch do lão hóa, đang mở ra cơ hội phát triển các loại vaccine giúp người lớn tuổi được bảo vệ hiệu quả hơn trước các bệnh lý nghiêm trọng.

Việc phòng ngừa luôn là khoản đầu tư hiệu quả - cho mỗi cá nhân, xã hội, hệ thống y tế và nền kinh tế. Cùng nhau, chúng ta có cơ hội tái định nghĩa về "sức khỏe" - không chỉ điều trị bệnh mà còn đầu tư vào việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đó là lý do GSK luôn tập trung nghiên cứu, đổi mới để phòng ngừa bệnh từ sớm, đồng thời thay đổi tiến trình bệnh bằng cách can thiệp và điều trị sớm, giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm sự tiến triển và hạn chế biến chứng lâu dài.

Kim Anh