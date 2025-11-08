Chung kết Vietnam iContent Awards 2025 chấm điểm thế nào?

Kết quả chung cuộc 10 hạng mục vòng chung kết Vietnam iContent Awards 2025 dựa trên 70% điểm đánh giá từ hội đồng giám khảo và 30% bình chọn độc giả.

Bình chọn vòng chung kết Vietnam iContent Awards tại đây.

Năm nay ban tổ chức sẽ trao 11 giải, chia đều cho ba hạng mục gồm: Nhà sáng tạo số, Sản phẩm số, Vì cộng đồng. 10 giải sẽ áp dụng cách tính điểm trên. Riêng danh hiệu "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" sẽ do 100% số phiếu của khán giả quyết định.

Thông tin chi tiết 72 ứng viên được đăng tải trên chuyên trang Vietnam iContent 2025. Với hình thức vote, ban tổ chức sẽ tính lượt phiếu từ thời điểm vòng chung kết bắt đầu (ngày 30/10-18/11), không bao gồm điểm bình chọn ở vòng sơ loại (3-24/10). Song song đó, hội đồng giám khảo sẽ tiến hành đánh giá, chấm điểm dựa trên tiêu chí từng hạng mục.

Để đảm bảo tính bảo mật và hạn chế can thiệp tiêu cực lên kết quả bình chọn, ba ngày trước khi kết thúc vòng chung kết, số lượng vote sẽ được ẩn trên trang. Lưu ý việc bỏ phiếu vẫn diễn ra bình thường cho đến hết thời gian đóng cổng.

Ban tổ chức sẽ tặng quà cho ba khán giả may mắn. Ba cá nhân được chọn ngẫu nhiên từ hàng chục nghìn người tham gia bình chọn vòng chung kết. Thông tin dự kiến được công bố vào ngày 1/12. Phía Unilever - đơn vị đồng hành chương trình, sẽ trao phần quà gồm hiện vật, tổng trị giá hai triệu đồng. Chi tiết quà tặng sẽ sớm được công khai.

Giao diện bình chọn vòng chung kết Vietnam iContent Awards 2025. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ban tổ chức đã nêu rõ thể lệ cuộc đua Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025. Các cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm thông tin từng đề cử theo quy định hiện hành của Việt Nam lẫn quốc tế. Nếu phát sinh tranh chấp liên quan tới quyền sở hữu, bản quyền, đề cử sẽ bị loại khỏi giải thưởng. Những người thực hiện chương trình không chịu trách nhiệm về các bản quyền nói trên.

"Thể lệ chung kết Vietnam iContent Awards 2025 ghi rõ: nghiêm cấm mọi hành vi gian lận phiếu bình chọn. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, chúng tôi sẽ kiểm tra và có quyền tạm dừng hoặc loại đề cử khỏi giải thưởng", người đại diện cho hay.

Trường hợp giải đã trao nhưng phát sinh khiếu nại liên quan các đề cử, đơn vị nhận giải có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại. Nếu có bằng chứng xác thực về gian lận, vi phạm quy định hay thể lệ, ban tổ chức có quyền thu hồi giải thưởng.

Khi tham gia giải thưởng, theo quy định pháp luật Việt Nam, người dự thi mặc nhiên đồng ý để ban tổ chức công bố thông tin đề cử trên các phương tiện truyền thông nhằm giới thiệu và quảng bá chương trình. Chi tiết thể lệ được đăng tải trên chuyên trang Vietnam iContent 2025.