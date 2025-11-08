Chung kết Vietnam iContent Awards 2025 chấm điểm thế nào?

Bình chọn vòng chung kết Vietnam iContent Awards tại đây.
Năm nay ban tổ chức sẽ trao 11 giải, chia đều cho ba hạng mục gồm: Nhà sáng tạo số, Sản phẩm số, Vì cộng đồng. 10 giải sẽ áp dụng cách tính điểm trên. Riêng danh hiệu "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" sẽ do 100% số phiếu của khán giả quyết định.
Thông tin chi tiết 72 ứng viên được đăng tải trên chuyên trang Vietnam iContent 2025. Với hình thức vote, ban tổ chức sẽ tính lượt phiếu từ thời điểm vòng chung kết bắt đầu (ngày 30/10-18/11), không bao gồm điểm bình chọn ở vòng sơ loại (3-24/10). Song song đó, hội đồng giám khảo sẽ tiến hành đánh giá, chấm điểm dựa trên tiêu chí từng hạng mục.
Để đảm bảo tính bảo mật và hạn chế can thiệp tiêu cực lên kết quả bình chọn, ba ngày trước khi kết thúc vòng chung kết, số lượng vote sẽ được ẩn trên trang. Lưu ý việc bỏ phiếu vẫn diễn ra bình thường cho đến hết thời gian đóng cổng.
Ban tổ chức sẽ tặng quà cho ba khán giả may mắn. Ba cá nhân được chọn ngẫu nhiên từ hàng chục nghìn người tham gia bình chọn vòng chung kết. Thông tin dự kiến được công bố vào ngày 1/12. Phía Unilever - đơn vị đồng hành chương trình, sẽ trao phần quà gồm hiện vật, tổng trị giá hai triệu đồng. Chi tiết quà tặng sẽ sớm được công khai.
Trước đó, ban tổ chức đã nêu rõ thể lệ cuộc đua Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025. Các cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm thông tin từng đề cử theo quy định hiện hành của Việt Nam lẫn quốc tế. Nếu phát sinh tranh chấp liên quan tới quyền sở hữu, bản quyền, đề cử sẽ bị loại khỏi giải thưởng. Những người thực hiện chương trình không chịu trách nhiệm về các bản quyền nói trên.
"Thể lệ chung kết Vietnam iContent Awards 2025 ghi rõ: nghiêm cấm mọi hành vi gian lận phiếu bình chọn. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, chúng tôi sẽ kiểm tra và có quyền tạm dừng hoặc loại đề cử khỏi giải thưởng", người đại diện cho hay.
Trường hợp giải đã trao nhưng phát sinh khiếu nại liên quan các đề cử, đơn vị nhận giải có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại. Nếu có bằng chứng xác thực về gian lận, vi phạm quy định hay thể lệ, ban tổ chức có quyền thu hồi giải thưởng.
Khi tham gia giải thưởng, theo quy định pháp luật Việt Nam, người dự thi mặc nhiên đồng ý để ban tổ chức công bố thông tin đề cử trên các phương tiện truyền thông nhằm giới thiệu và quảng bá chương trình. Chi tiết thể lệ được đăng tải trên chuyên trang Vietnam iContent 2025.
Hội đồng giám khảo năm nay gồm những gương mặt có tầm ảnh hưởng ở đa lĩnh vực gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn; đạo diễn, nhà sáng tạo nội dung Lê Hoàng Nam; doanh nhân Lê Đăng Khoa; doanh nhân Bùi Quang Minh (Shark Minh Beta); ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO Công ty Cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn (Unicorp) cùng Unimedia Agency; ông Nguyễn Hữu Trí - diễn giả, nhà sáng lập Học viện kỹ năng Awaken Your Power (AYP). Phía VnExpress có hai nhà báo sẽ "cầm cân nảy mực" - Nguyễn Thị Hương Giang, ban Ngôi sao và Cao Xuân Tân, ban Giải trí.
Hơn một tháng qua, Vietnam iContent Awards 2025 ghi nhận không khí sôi động khi các cá nhân, tổ chức, dự án lẫn sản phẩm sáng tạo hút hàng trăm nghìn lượt vote. Khán giả cũng liên tục cập nhật, đăng tải thông tin giải thưởng trên các diễn đàn, mạng xã hội nhằm kêu gọi cộng đồng fan tiếp tục ủng hộ thần tượng.
Hạng mục Nhà sáng tạo số có nhiều gương mặt nổi bật như Khoai Lang Thang, Ninh Dương Story, Khánh Vy. Hạng mục Sản phẩm số ghi nhận sự vượt trội của concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Gia đình Haha, Những ngày trời bao la...
Hạng mục Vì cộng đồng là cuộc cạnh tranh của các ứng viên vốn được khán giả "nhớ mặt đặt tên" như Hoa Sen Group, Sài Gòn Xanh, Vĩnh Thích Ăn Ngon hay Hòa Minzy, H'Hen Niê.
Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.
Phú Cát