9 giám khảo Vietnam iContent Awards 2025

NSND Xuân Bắc, đạo diễn Hoàng Nam, doanh nhân Bùi Quang Minh, Lê Đăng Khoa và năm gương mặt nổi bật khác làm giám khảo Vietnam iContent Awards 2025.

Vietnam iContent 2025 xoay quanh chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), ngoài vinh danh gương mặt nổi bật, được kỳ vọng trở thành sân chơi, nơi triển khai các chiến dịch truyền thông có ích cho cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm để chuẩn bị cho loạt hoạt động hiệu quả hơn vào 2026.

Đăng ký đề cử Vietnam iContent Awards 2025 tại đây

Chương trình có 9 giám khảo, là những gương mặt có tầm ảnh hưởng ở đa lĩnh vực - từ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, kinh doanh, báo chí đến sáng tạo nội dung. Đại diện ban tổ chức cho biết: "Với bề dày kinh nghiệm cùng uy tín, dàn giám khảo sẽ công tâm, chuyên nghiệp, sáng tạo, đảm bảo lựa chọn những gương mặt xuất sắc để vinh danh tại gala Vietnam iContent Awards 2025".

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, có hơn 25 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực truyền thông, báo chí. Suốt quá trình công tác, bà góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, loại bỏ thông tin sai lệch, độc hại, đồng thời tháo gỡ rào cản về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho doanh nghiệp công nghệ số trong nước phát triển.

Giám khảo Xuân Bắc được khán giả yêu mến bởi lối diễn dí dỏm, duyên dáng cùng sự đa năng ở lĩnh vực nghệ thuật - từ phim truyền hình, show giải trí đến sân khấu kịch. Năm 2023, ông được phong tặng danh hiệu NSND và tháng 10/2024 đảm nhận cương vị Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Đạo diễn, nhà sáng tạo nội dung Lê Hoàng Nam được biết đến rộng rãi qua kênh YouTube Challenge Me - Hãy thách thức tôi. Nhờ lối kể chuyện hấp dẫn, góc nhìn táo bạo, video trải nghiệm, khám phá địa danh kỳ bí, hiện tượng siêu nhiên, văn hóa bản địa Việt Nam và nhiều quốc gia của anh hút hàng triệu lượt xem. Sau hơn 10 năm làm sáng tạo số, hồi 2024, anh lấn sân mảng điện ảnh, ghi dấu với phim Đèn âm hồn, đạt doanh thu 106 tỷ đồng, góp mặt trong nhóm phim kinh dị ăn khách nhất trong nước.

Ngồi ghế nóng Vietnam iContent Awards 2025 còn có giám khảo Lê Đăng Khoa (Shark Khoa) - gương mặt tiêu biểu của thế hệ doanh nhân trẻ, với tư duy đổi mới sáng tạo và dấu ấn trong nhiều lĩnh vực startup. Những năm qua, anh liên tục đồng hành hoạt động cộng đồng, thúc đẩy phong trào thể thao, lan tỏa giá trị nhân văn. Anh thường chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, truyền cảm hứng cho sinh viên lẫn người bạn trẻ khát vọng lập nghiệp.

Doanh nhân Bùi Quang Minh (Shark Minh Beta) - Chủ tịch Beta Group, tốt nghiệp MBA tại Harvard, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, phát hành phim, vận hành, nhượng quyền rạp chiếu đến đầu tư khởi nghiệp. Ông còn là nhạc sĩ, sáng tác ca khúc Việt Nam ơi - từng nhận giải Thông tin Đối ngoại Quốc gia trong giai đoạn Covid-19. Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025), ông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng khen vì đóng góp tích cực cho ngành.

9 giám khảo Vietnam iContent Awards mùa hai. Hàng trên từ trái qua: nhà báo Cao Xuân Tân, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, NSND Xuân Bắc, nhà báo Hương Giang. Hàng dưới từ trái qua: đạo diễn Lê Hoàng Nam, doanh nhân Lê Đăng Khoa, doanh nhân Bùi Quang Minh, CEO Bảo Hoàng và diễn giả Nguyễn Hữu Trí. Ảnh: Vietnam iContent Awards 2025

Giám khảo Trần Việt Bảo Hoàng hiện là CEO Công ty Cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn (Unicorp) và Unimedia Agency, đồng thời là sáng lập kiêm CEO Miss Cosmo International. Anh còn điều hành hệ sinh thái Cosmo+ và sáng lập Cosmo Academy - nơi đào tạo thế hệ trẻ về kỹ năng mềm, phát triển cá nhân.

Ông Nguyễn Hữu Trí - diễn giả, nhà sáng lập Học viện kỹ năng Awaken Your Power (AYP), có hơn 16 năm kinh nghiệm huấn luyện, đồng hành hàng trăm nghìn học viên qua các chương trình đào tạo, hội thảo và nền tảng số. Trên YouTube hơn một triệu người theo dõi cùng TikTok 2,5 triệu lượt theo dõi, ông lan tỏa hàng trăm video về tư duy, phát triển bản thân, định hướng nghề nghiệp. Ngoài chuyên môn, khán giả thường gọi ông là "thầy Quéo" nhờ phong cách chia sẻ gần gũi, hài hước nhưng giàu chiều sâu.

Phía VnExpress có hai nhà báo đóng vai trò "cầm cân nảy mực" gồm: Nguyễn Thị Hương Giang - ban Ngôi sao và Cao Xuân Tân - ban Giải trí.

Vietnam iContent 2025 kỳ vọng tạo sân chơi có ích cho cộng đồng Lễ ra mắt Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2025 hôm 10/9. Video: Văn Ngọc - Yên Chi

Vietnam iContent Awards 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Sự kiện xoay quanh chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), có quy mô, tầm nhìn sâu rộng hơn mùa đầu tiên với 10 giải cho ba hạng mục.

Hạng mục Nhà sáng tạo số gồm 5 giải thưởng: Nhà sáng tạo nội dung của năm; Tổ chức sáng tạo nội dung của năm; Nhà sáng tạo nội dung triển vọng; Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng; Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất.

Hạng mục Sản phẩm số có ba giải: Âm nhạc truyền cảm hứng; Video truyền cảm hứng; Hiện tượng số của năm.

Hạng mục Vì cộng đồng gồm hai giải: Tổ chức Vì cộng đồng; Cá nhân Vì cộng đồng.

Ban tổ chức nhận đề cử ngày 4-25/9, vòng bình chọn diễn ra 3-24/10, chung kết từ 30/10 đến 18/11 và gala trao giải tổ chức ngày 29/11 tại TP HCM.

Cổng đề cử Cá nhân, nhóm sáng tạo, đơn vị hay nền tảng phù hợp với từng hạng mục có thể tự đề cử qua cổng thông tin Vietnam iContent 2025. Ứng cử có thể tham gia nhiều hạng mục. Ban tổ chức cũng công bố điều lệ, quy định để mọi người dễ theo dõi và tuân thủ yêu cầu.

Đông Vệ