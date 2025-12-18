Chung kết bóng đá nam SEA Games: Việt Nam - Thái Lan

Đối đầu Việt Nam - Thái Lan

Ở cấp độ U22, U23 hay Olympic, Việt Nam đã gặp Thái Lan 28 trận từ năm 1997, tính cả những lần đối thủ dùng lứa U19 hay U21. Trong đó, Việt Nam thắng 9, hòa 7 và thua 12, ghi 32 bàn và thủng lưới 43 lần. Nếu thắng Thái Lan trên sân Rajamangala hôm nay, đội sẽ cán mốc 10 trận thắng.

6 cuộc so tài đầu tiên giữa hai đội đều là chiến thắng cho Thái Lan, giai đoạn 1999-2003. Nhưng trong 9 cuộc chạm trán gần nhất, Việt Nam bất bại với 5 thắng, 4 hòa. Lần gần nhất Việt Nam thua Thái Lan ở cấp độ này là vòng bảng SEA Games 29 tại Malaysia ngày 24/8/2017, với tỷ số 0-3.

Việt Nam chưa từng thắng trên sân của Thái Lan ở một trận chính thức cấp U23. Hai đội đã đụng độ 6 trận ở xứ Chùa Vàng, trong đó có 5 trận thắng cho chủ nhà. Chiến thắng duy nhất cho đội khách cũng là trận gần nhất, chỉ là giao hữu M-150 Cup với tỷ số ngày 15/12/2017, nhờ cú đúp của Nguyễn Công Phượng.

Riêng tại SEA Games kể từ năm 2001, khi bóng đá nam giới hạn lứa tuổi U23, Việt Nam đã gặp Thái Lan 9 trận, thắng một, hòa 4 và thua 4 trận, ghi 8 bàn và thủng lưới 16 lần. Chiến thắng duy nhất của đội có tỷ số 1-0, tại chung kết SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình, với cú đánh đầu thành bàn của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng.

Mạnh Dũng (số 17) đánh đầu ghi bàn duy nhất trận chung kết trên sân Mỹ Đình ở SEA Games 2022. Ảnh: Ngọc Thành.

Còn nếu tính cả SEA Games trước thời 2001, tức là gồm cả các trận ĐTQG, Việt Nam đã gặp Thái Lan 14 trận, với một thắng, 5 hòa và 8 thua, ghi 10 bàn, thủng lưới 27 lần.