Chung kết bóng đá nam SEA Games: Việt Nam - Thái Lan

BangkokViệt Nam đấu Thái Lan trong trận tranh HC vàng bóng đá nam SEA Games 33. Bóng lăn lúc 19h30.

  • Đối đầu Việt Nam - Thái Lan

    Ở cấp độ U22, U23 hay Olympic, Việt Nam đã gặp Thái Lan 28 trận từ năm 1997, tính cả những lần đối thủ dùng lứa U19 hay U21. Trong đó, Việt Nam thắng 9, hòa 7 và thua 12, ghi 32 bàn và thủng lưới 43 lần. Nếu thắng Thái Lan trên sân Rajamangala hôm nay, đội sẽ cán mốc 10 trận thắng.

    6 cuộc so tài đầu tiên giữa hai đội đều là chiến thắng cho Thái Lan, giai đoạn 1999-2003. Nhưng trong 9 cuộc chạm trán gần nhất, Việt Nam bất bại với 5 thắng, 4 hòa. Lần gần nhất Việt Nam thua Thái Lan ở cấp độ này là vòng bảng SEA Games 29 tại Malaysia ngày 24/8/2017, với tỷ số 0-3.

    Việt Nam chưa từng thắng trên sân của Thái Lan ở một trận chính thức cấp U23. Hai đội đã đụng độ 6 trận ở xứ Chùa Vàng, trong đó có 5 trận thắng cho chủ nhà. Chiến thắng duy nhất cho đội khách cũng là trận gần nhất, chỉ là giao hữu M-150 Cup với tỷ số ngày 15/12/2017, nhờ cú đúp của Nguyễn Công Phượng.

    Riêng tại SEA Games kể từ năm 2001, khi bóng đá nam giới hạn lứa tuổi U23, Việt Nam đã gặp Thái Lan 9 trận, thắng một, hòa 4 và thua 4 trận, ghi 8 bàn và thủng lưới 16 lần. Chiến thắng duy nhất của đội có tỷ số 1-0, tại chung kết SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình, với cú đánh đầu thành bàn của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng.

    Mạnh Dũng (số 17) đánh đầu ghi bàn duy nhất trận chung kết trên sân Mỹ Đình ở SEA Games 2022. Ảnh: Ngọc Thành.

    Còn nếu tính cả SEA Games trước thời 2001, tức là gồm cả các trận ĐTQG, Việt Nam đã gặp Thái Lan 14 trận, với một thắng, 5 hòa và 8 thua, ghi 10 bàn, thủng lưới 27 lần.

  • Malaysia giành HC đồng

    malaysia3-jfif-1766053571-7833-1776-5887

    Haqimi mừng bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Philippines, giúp Malaysia giành HC đồng bóng đá nam. Ảnh: Đức Đồng

Lần thứ ba trong bốn kỳ gần nhất Việt Nam vào chung kết bóng đá nam SEA Games. Ở kỳ 2019 tại Philippines và 2022 trên sân nhà, đội đều vô địch sau khi lần lượt thắng Indonesia 3-0 và Thái Lan 1-0. Riêng tại chung kết SEA Games, hai đội từng 5 lần gặp nhau. Trong đó, Thái Lan thắng bốn trận, vào các năm 1995 (4-0), 1999 (2-0), 2003 (2-1, hiệp phụ), 2005 (3-0). Trong khi đó, Việt Nam thắng 1-0 năm 2022 nhờ cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng vào cuối trận.

Tính đến trước chung kết bóng đá nam tối nay, Việt Nam mới thắng Thái Lan một trận ở SEA Games, nhưng bất bại chín trận gần nhất trên mọi đấu trường ở cấp độ U23.

Việt Nam mở đầu năm 2025 bằng chức vô địch ASEAN Cup, giữa năm đăng quang U23 Đông Nam Á và hiện tại đứng trước cơ hội giành HC vàng SEA Games 33. Tức là chỉ trong vòng một năm, HLV Kim Sang-sik, thủ môn Trần Trung Kiên và tiền vệ Khuất Văn Khang có thể sở hữu ba danh hiệu lớn nhất bóng đá nam Đông Nam Á.

Đây là lần thứ hai trong năm nay ông dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam tranh ngôi vương với Thái Lan trên sân Rajamangala, Bangkok. Tại đây, đội tuyển quốc gia hạ chủ nhà 3-2 ở lượt về chung kết và thắng 5-3 chung cuộc để vô địch ASEAN Cup 2024.

Thái Lan đã không giành HC vàng bóng đá nam SEA Games, kể từ năm 2017. Sau đó, họ hai lần vào chung kết nhưng thua Việt Nam 0-1 năm 2022 và Indonesia 3-5 ở hiệp phụ năm 2023. Nhiệm vụ với thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul nặng nề hơn khi hai tuyển nữ và futsal nữ không thể vào chung kết, dẫn đến hỏng kế hoạch giành bốn HC vàng kỳ này.

Vy Anh

