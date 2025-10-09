Chung cư mới trăm triệu đồng một m2 lấn át thị trường

Hà NộiChung cư trên trăm triệu đồng một m2 chiếm hơn 53% nguồn cung mới, trong khi phân khúc dưới 50 triệu gần như biến mất, theo One Housing.

Trong báo cáo thị trường quý III, One Mount Group - đơn vị do Techcombank và Masterise hậu thuẫn, cho biết giá bán chung cư Hà Nội tiếp tục leo thang và lệch pha phân khúc rõ rệt. Mức giá trung bình được ghi nhận lên đến 85,6 triệu đồng mỗi m2, tăng 23% so với cùng kỳ.

Cơ cấu giá cho thấy phân khúc chung cư trên 100 triệu đồng một m2 chiếm đến 53% tỷ trọng nguồn cung mới, còn lại là phân khúc 50-100 triệu đồng. Dự án mới giá dưới 50 triệu một m2 gần như vắng bóng.

Giá bán leo thang dù nguồn cung ngày càng dồi dào. One Housing cho biết quý III tiếp tục ghi nhận số lượng dự án mới mở bán sôi động với 8.100 căn, giảm nhẹ 9% so cùng kỳ nhưng vẫn cao hơn trung bình giai đoạn 2023 đến nay.

Theo ghi nhận của VnExpress, thời gian qua, dự án chung cư mới liên tục ra mắt thị trường, từ trung tâm đến khu vùng ven song đều ở ngưỡng giá cao. Đầu tháng 7, một dự án căn hộ tại phường Việt Hưng được khởi động với giá rumor trung bình 118 triệu đồng một m2 ( chưa gồm VAT và phí bảo trì). Người mua có thể phải chi 5,9 tỷ đồng để sở hữu căn hộ 50 m2, một phòng ngủ. Đây là dự án chung cư đầu tiên có giá bán sơ cấp vượt 100 triệu đồng một m2 trên địa bàn Long Biên cũ, cao nhất từ trước đến nay.

Tại phường Đông Ngạc, dự án có hơn 700 căn hộ cũng rục rịch chào bán, giá rumor trên 90 triệu đồng một m2. Với quỹ căn hai phòng ngủ 72-85 m2, người mua cần chi hơn 6,4 tỷ đồng để sở hữu. Các căn 3-4 phòng ngủ có giá lên đến 12-14 tỷ.

Dữ liệu của kênh Batdongsan cũng cho thấy phân khúc chung cư ở Hà Nội đã tăng giá 95% so với quý I/2023. Đặc biệt ở khu vực trung tâm như Tây Hồ, Ba Đình, giá chào bán phổ biến 130-210 triệu đồng một m2. Điều này khiến 56% người tham gia khảo sát của đơn vị này nhìn nhận "giá chung cư rất khó tiếp cận với người mua để ở".

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu thị trường One Housing, cho biết theo tính toán của đơn vị, một hộ gia đình thu nhập khá (200 triệu đồng - 1,3 tỷ đồng một năm) cần trung bình 9-10 năm làm việc để sở hữu một căn hộ tiêu chuẩn 70 m2 (giá khoảng 85-95 triệu đồng một m2). Trong khi đó, nhóm thu nhập đại chúng (dưới 200 triệu một năm) gần như "không có khả năng tiếp cận nhà ở thương mại" khi họ cần hơn 35 năm tích lũy mới đủ tài chính.

"Điều này cho thấy khoảng cách giữa thu nhập và giá bất động sản ngày càng nới rộng, đặt ra thách thức lớn cho bài toán an cư tại các đô thị đặc biệt như Hà Nội và TP HCM", ông Tiến cho hay.

Bất động sản khu vực trung tâm Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Trước thực trạng chung cư trăm triệu đồng một m2 phủ bóng thị trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng nhà nước quản lý chặt chẽ, đánh giá kỹ khi cấp tín dụng với các dự án bất động sản có giá sản phẩm ở mức cao hoặc có dấu hiệu "thổi giá, đẩy giá". Ông cũng đề nghị kiểm tra các tổ chức tín dụng cho vay có tài sản bảo đảm là bất động sản nhằm bảo đảm an toàn tín dụng.

Trước đó, người đứng đầu Chính phủ từng phát biểu "bao nhiêu người cần nhà nhưng vì giá cao quá không thể mua được. Nhà mà cứ trên 70 triệu, 100 triệu đồng một m2, ai có tiền mà mua", tại phiên họp cuối tháng 9.

Nhìn nhận giá bất động sản có xu hướng tăng dần theo năm song Bộ Xây dựng cho rằng "giá bán cơ bản chưa phản ánh đúng giá trị thực". Bởi thị trường vẫn còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ, làm gia tăng mặt bằng giá bất động sản, gây mất cân đối cung - cầu và vượt quá khả năng chi trả của số đông người dân.

Bộ này đánh giá nguồn cung sản phẩm nhà ở hiện nay chủ yếu là phân khúc trung cấp và cao cấp, thiếu nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân, nhất là phân khúc cho công nhân khu công nghiệp, nhà ở xã hội.

Nhằm hạn chế đầu cơ, kiểm soát giá nhà đất, Bộ Xây dựng kiến nghị áp dụng hạn mức với các khoản vay mua nhà thứ hai trở lên, tại dự thảo Nghị quyết về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản. Theo đó, người mua nhà ở thứ hai dự kiến chỉ được vay tối đa 50% giá trị hợp đồng mua bán và mức vay không quá 30% từ căn thứ ba trở đi. Nếu được thông qua, dự thảo nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày ký đến 1/3/2027.

Ngọc Diễm