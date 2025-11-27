Chung cư chững giá, người mua ở thực vẫn thờ ơ

Giá nhiều dự án từng là "điểm nóng" có dấu hiệu chững lại dù bước vào quý sôi động song người người mua ở thực kém mặn mà.

Nghe ngóng thị trường chung cư có dấu hiệu chững lại, vợ chồng chị Thùy Trang, phường Từ Liêm liên tục hỏi giá một số phân khu trong đại đô thị phía tây, cũng là nơi gia đình chị đang thuê. Tham khảo nhiều môi giới, chị Trang cho hay mặt bằng giá quỹ căn một phòng ngủ vẫn neo rất cao sau thời gian tăng nóng, hiện vào khoảng 3,2-3,5 tỷ đồng, với phân khu đã bàn giao 2-3 năm.

Tại một số phân khu mới bàn giao, giá một số căn 43-47 m2 được rao bán lên đến 3,9-4,2 tỷ đồng. Dù môi giới liên tục chào khách "giá bán này hiện đã chững, nếu không mua nhanh sẽ còn tăng", chị Trang cho hay việc dùng đòn bẩy thời điểm này quá sức với khả năng của gia đình. "Giá nhà ngày càng vượt tầm với của gia đình trẻ, chúng tôi đành tiếp tục thuê nhà và tích lũy thêm", nữ nhân viên văn phòng chia sẻ.

Nguyễn Tuấn, một môi giới chung cư chuyển nhượng tại khu tây Hà Nội, cho biết giá bán nhiều phân khu tại khu đô thị đã có dấu hiệu chững lại hơn tháng qua. Tình cảnh này trái ngược với tâm lý "cuối năm mua nhà" như mọi năm, khi không ít khách hàng tranh thủ các chương trình ưu đãi của chủ đầu tư để xuống tiền.

Tuấn cho biết, quỹ căn studio và một phòng ngủ từng là dòng sản phẩm tăng giá mạnh nhất thời gian qua, hiện chững lại ở mức 80-95 triệu đồng một m2, tùy phân khu. Tình trạng chủ nhà giảm giá bán cũng bắt đầu xuất hiện với quỹ căn diện tích 64-78 m2. Để nhanh "thoát hàng", nhiều nhà đầu tư chấp nhận giảm lời 100-300 triệu đồng.

"Giá chững nhưng người mua không nhiều. Lúc cao điểm, một tháng tôi chốt được 7-8 căn, còn tháng này chưa được căn nào", môi giới này cho hay.

Thị trường bất động sản phía tây Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Theo ghi nhận của VnExpress, tình trạng chững giá bán diễn ra ở nhiều dự án chung cư cũ sau nhiều tháng leo thang. Đơn cử, tại dự án cao 3 tòa mặt đường Phạm Hùng, giá bán quỹ căn hai phòng ngủ 69-73 m2 neo ở ngưỡng 8,4-9 tỷ đồng. Mức này giữ nguyên so với tháng trước, song đã tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hay tại dự án căn hộ 9 tòa của chủ đầu tư nước ngoài ở Tây Mỗ, giá bán khoảng 85-95 triệu đồng một m2. Sức mua được một số môi giới dự án cho biết "đã chậm lại vài tuần qua, khó bán các căn to" dù dự án mới vừa được cất nóc.

Diễn biến trên cũng được kênh rao tin trực tuyến Batdongsan ghi nhận. Hãng cho biết từ cuối tháng 10, giá bán nhiều dự án chung cư Hà Nội bắt đầu đi ngang và giao dịch dần chững lại. Đơn cử, thời điểm giữa tháng 10, giá căn 2 phòng ngủ tại dự án Mỹ Đình Plaza 2 ở mức 6,5-7 tỷ đồng một căn. Theo hãng, áp lực lãi suất cho vay tăng, nhiều ngân hàng dừng gói vay hỗ trợ người trẻ dưới 35 tuổi khiến cả nhà đầu tư và người mua ở thực "e ngại việc xuống tiền thời điểm này".

Đại diện một sàn phân phối chung cư ở khu đông có trụ sở tại Gia Lâm cho biết, từ đầu tháng đến nay, lượng giao dịch tại đây có xu hướng sụt giảm 20-30% so với hai tháng trước đó. Một số phân khu từng ra mắt tại khu đông với mức chênh lên đến 300-400 triệu đồng một căn, giờ giảm còn 100-200 triệu, thậm chí hòa vốn.

Người này cho hay gần đây, nhiều ngân hàng đã tăng lãi cho vay khoảng 0,3-0,5% với gói vay mua nhà lãi cố định 12-18 tháng, tạo áp lực cho nhóm nhà đầu tư đang ôm chung cư. Trong khi đó người mua ở thực "kém mặn mà" vì giá neo cao khiến thanh khoản chậm lại.

"Diễn biến này có thể kéo dài sang đầu năm sau khi nguồn cung liên tục đổ ra thị trường, gây áp lực cho khả năng hấp thụ", ông nói.

Trong báo cáo thị trường mới công bố, Bộ Xây dựng cho biết lượng giao dịch bất động sản quý III giảm mạnh, nhất là phân khúc chung cư, nhà riêng lẻ. Quý này có tổng cộng gần 136.700 giao dịch, giảm 13% theo quý và hơn 3% theo năm. Riêng phân khúc chung cư, nhà riêng lẻ ghi nhận hơn 32.100 giao dịch, bằng 93% so với quý II và giảm hơn 16% cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) nhìn nhận người dân vẫn có nhu cầu mua nhà, nhưng giá cao là yếu tố cản trở sức mua trên thị trường. Với phân khúc chung cư, dự án siêu sang tăng mạnh, chiếm 42% tổng nguồn cung mở bán mới trên cả nước. Riêng Hà Nội và TP HCM (trước sáp nhập) ghi nhận 80% dự án chung cư mở bán mới giá trên 80 triệu đồng một m2.

Trong khi đó, phân khúc căn hộ bình dân chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chỉ khoảng 3%, chủ yếu đến từ dự án nhà ở xã hội. "Nhiều người dân, nhất là giới trẻ, mất động lực sở hữu bất động sản do khoảng cách lớn giữa giá nhà và thu nhập", ông nói.

Theo một thăm dò mới đây của VnExpress với hơn 13.800 độc giả về kế hoạch mua nhà, có đến một phần ba người tham gia cho biết họ tiếp tục thuê dài hạn trong bối cảnh giá chung cư liên tục tăng. Khoảng 29% độc giả chia sẻ họ sẽ chuyển sang vùng ven để tìm dự án giá rẻ hơn.

Ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc EZ Property cho biết tâm lý "sẵn sàng chốt cọc vào tiền ngay" của nhóm đầu tư lướt sóng giảm mạnh trong bối cảnh lãi suất vay tăng, nguồn cung mới ồ ạt ra mắt thị trường. Chưa kể, thời gian qua, giá không ít dự án bị đẩy lên vượt quá giá trị thực tế khiến người mua ở thực càng thận trọng hơn.

Theo ông, với mặt bằng giá hiện nay, nhóm người mua thực ngày càng khó tiếp cận thị trường. Thay vào đó, phần lớn giao dịch đến từ nhóm nhà đầu tư, đầu cơ. "Khi nhóm mua ở thực không thể tham gia, dòng tiền vào chung cư chỉ quay vòng giữa các nhà đầu tư và môi giới, dễ hình thành bong bóng giá", ông lo ngại.

Các chuyên gia khuyến nghị người mua cần cân nhắc kỹ hiện trạng, giá trị sử dụng để xem xét mức giá bán. Thay vì mua gấp khi thị trường phấn khích, người mua có thể chọn thuê chung cư nội đô hoặc mua nhà ở vùng ven với giá hợp lý hơn.

Thời gian tới, thị trường Hà Nội được dự báo đón lượng lớn chung cư mới ra mắt. Hãng dịch vụ bất động sản CBRE cho biết nguồn cung chào bán trong quý cuối năm có thể đạt 11.100 căn, nâng tổng số căn mở bán tại Thủ đô trong năm nay vượt 32.300 căn, cao hơn cả năm ngoái. Nguồn cung dồi dào dự kiến thúc đẩy phân khúc giá 50-60 triệu đồng một m2 xuất hiện nhiều trở lại.

Ngọc Diễm