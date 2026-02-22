Chùa Hương, Yên Tử 'thất thủ' ngày Tết

Anh Trần Hùng, đến từ Ninh Bình, cho biết anh đến động Hương Tích vào khoảng 11h30-12h, nhưng quyết định quay đầu vì không chen qua nổi dòng người.

"Tại khu vực cáp treo, nhiều người cũng chấp nhận bỏ vé vì không thể đợi nổi", anh Hùng nói.

Một du khách đến từ Hà Nội cho hay đi từ 3h sáng, xếp hàng chờ cáp treo gần hai tiếng (ảnh), vào đến động Hương Tích lại mất gần nửa tiếng tìm đò giữa bến thuyền tấp nập. Phải đến 16h chiều, vị khách này mới có thể xuống thuyền đi suối Yến để vào bờ. "Dù mệt mỏi, truyền thống gia đình năm nào cũng đi lễ chùa Hương đầu năm", người này nói. Ảnh: Đá Tảng