Chùa Hương, Yên Tử 'thất thủ' ngày Tết

Lễ hội Chùa Hương năm 2026 ghi nhận lượng khách tăng đột biến sau chính sách miễn phí vé thắng cảnh từ mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng. Theo số liệu từ Ban tổ chức, trong ba ngày đầu năm mới, khu di tích đã đón hơn 60.000 lượt khách, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Thông tin & Truyền thông xã Hương Sơn
Ngày mùng 5 Tết, chùa tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng cao, tình trạng ùn tắc tại khu vực động Hương Tích kéo dài liên tục nhiều giờ từ sáng sớm. Nhiều du khách hành hương cho hay 10-15 phút mới nhích được vài mét. Ảnh: Mai Tâm
Anh Trần Hùng, đến từ Ninh Bình, cho biết anh đến động Hương Tích vào khoảng 11h30-12h, nhưng quyết định quay đầu vì không chen qua nổi dòng người.
"Tại khu vực cáp treo, nhiều người cũng chấp nhận bỏ vé vì không thể đợi nổi", anh Hùng nói.
Một du khách đến từ Hà Nội cho hay đi từ 3h sáng, xếp hàng chờ cáp treo gần hai tiếng (ảnh), vào đến động Hương Tích lại mất gần nửa tiếng tìm đò giữa bến thuyền tấp nập. Phải đến 16h chiều, vị khách này mới có thể xuống thuyền đi suối Yến để vào bờ. "Dù mệt mỏi, truyền thống gia đình năm nào cũng đi lễ chùa Hương đầu năm", người này nói. Ảnh: Đá Tảng
Dòng người hành hương từ lúc trời còn tối, từng đoàn nối dài từ khu vực cổng vào cho tới các điểm chờ lên núi.
Chị Phương Nguyễn, đến từ Bắc Giang, cùng gia đình có mặt từ 5h sáng để hành hương, đến 14h xuống được núi. Chị Phương cho hay đoạn đường hẹp dẫn lên chùa Đồng ùn ứ nghiêm trọng, cáp treo thông thoáng. Ảnh: Uông Bí 24h
Đoạn đường lên chùa Đồng ùn ứ sáng 21/2. Chị Phương Nguyễn cho biết bị kẹt khoảng hai tiếng không thể di chuyển dù nhìn thấy chùa ngay trước mắt.
"Hai tiếng không nhúc nhích được bước nào, vừa mưa rét vừa mệt, cũng may cả nhà vẫn lên được đến chùa", chị Phượng nói. Video: Q.N
Tại Ninh Bình, khu du lịch Tràng An thông báo dừng nhận khách từ 8h sáng ngày mùng 5 Tết do lượng khách quá tải. Trước đó, nhiều đoàn khách đã có mặt từ 5h sáng để xếp hàng mua vé. Sau khi hoàn tất thủ tục, du khách tiếp tục chờ đợi tại khu vực bến thuyền và các điểm trung chuyển vào hang động.
Chị Hương Bùi, đến từ Hưng Yên, cho biết gia đình chị đến khu du lịch từ 6h sáng nhưng phải mất hơn 3 tiếng xếp hàng, 9h30 mới xuống được thuyền để bắt đầu hành trình tham quan. Video: Nguyễn Văn Cường
Tại khu du lịch Tam Cốc, hoạt động vận chuyển khách bằng đò ghi nhận tình trạng gián đoạn vào khoảng 12h mùng 5 Tết. Theo phản ánh của người dân và du khách, đội ngũ lái đò đồng loạt dừng việc để kiến nghị về mức thù lao và cơ chế vận hành của khu du lịch.
Chị Mít Duyên, sống tại Ninh Bình, cho hay tình trạng đình công đột ngột vào khung giờ cao điểm khiến gia đình chị rơi vào thế bị động. Chị Duyên mua 9 vé, nhưng lái đò nhất quyết không chở.
"Tôi phải bán lại vé cho các đối tượng 'cò' và chấp nhận mất 50.000 đồng mỗi vé để ra về", chị Duyên nói.
Trong hai ngày 20 và 21/2, dòng người hành hương đổ về Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh) tham dự Hội Xuân núi Bà Đen 2026 khiến giao thông khu vực ùn tắc kéo dài. Ba trục đường chính dẫn vào núi phương tiện ùn ứ hơn 10 km (ảnh). Anh Nguyễn Minh Tú, nhiếp ảnh gia tại TP HCM đến Tây Ninh 20/2, cho biết tuyến đường Bời Lời, con đường lớn nhất nối trung tâm Tây Ninh với khu du lịch, gần như "thất thủ”. Lực lượng CSGT lập hơn 10 chốt để phân luồng, điều tiết giao thông.
"Từ khoảng 14h đến 19h ngày 20/2, việc lưu thông trên tuyến này gần như tê liệt, nhiều xe phải cho khách xuống giữa đường để đi bộ vào khu vực dự lễ", anh Tú nói.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết, dịp này núi Bà Đen đón khoảng 327.000 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ. Ảnh: Nguyễn Minh Tú
Bích Phương