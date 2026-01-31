Núi Yên Tử trải dài trên địa bàn ba tỉnh thành Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng và cũng là tên ngọn núi cao nhất trong dãy, gắn liền với nhà Trần trong lịch sử Việt Nam, cũng như thiền phái Trúc Lâm. Dãy Yên Tử thuộc cánh cung Đông Triều, một trong bốn cánh cung núi chính của vùng Đông Bắc Bộ. Núi có địa hình thấp dần từ Đông sang Tây, cao trung bình trên 600 m so với mực nước biển, trong đó nơi cao nhất là đỉnh Yên Tử (1.068 m) còn nơi thấp nhất là khu vực Côn Sơn - Kiếp Bạc (200 đến 238 m). Sườn núi phía nam (còn gọi là sườn Đông Yên Tử) chủ yếu thuộc tỉnh Quảng Ninh và một phần nhỏ thuộc thành phố Hải Phòng, còn sườn núi phía bắc (còn gọi là sườn Tây Yên Tử) thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh. Yên Tử được coi là "Kinh đô của Phật giáo Việt Nam", nơi vua Trần Nhân Tông chọn để xuất gia và truyền bá đạo Phật. Hành trình lên Yên Tử không chỉ là một chuyến du lịch, mà còn là cơ hội để du khách tìm sự bình yên trong tâm hồn. Ngoài ra, Yên Tử còn là nơi tổ chức hội nghị - hội thảo, tiệc cưới, các hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Chùa Đồng trên đỉnh núi Yên Tử. Ảnh: Yên Tử Tùng Lâm

Di chuyển Để đến Yên Tử, du khách có thể chọn xe khách và phương tiện cá nhân. Xe khách Từ Hà Nội, có nhiều tuyến xe khách từ các bến Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm đi Cẩm Phả, Uông Bí hoặc Hạ Long. Khi xe đến chùa Trình trên Quốc lộ 18, du khách xuống và bắt xe buýt số 16 đi thẳng đến Yên Tử. Xe cá nhân Nếu thích chủ động về lịch trình, du khách có thể tự lái xe từ Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận đến Yên Tử. Khoảng cách từ Hà Nội đến Yên Tử là 140 km, thời gian 3 đến 3,5 tiếng tùy tình hình giao thông. Ôtô có lộ trình phổ biến theo Quốc lộ 5B (CT04) sau đó tới Quốc lộ 10 và khoảng 10 km đường tỉnh để tới Yên Tử. Từ Hải Phòng, Hưng Yên (Thái Bình cũ), Ninh Bình (Nam Định cũ), du khách theo Quốc lộ 10 đến ngã ba giao với Quốc lộ 18, rẽ trái về hướng đền Trình và theo hành trình như trên.

Thời điểm Mỗi mùa, Yên Tử mang một vẻ đẹp riêng. Từ tháng 1 đến tháng 3 Âm lịch lý tưởng nhất cho khách trải nghiệm trọn vẹn không gian lễ hội và khí hậu ôn hòa nhất năm. Từ mùng 10 tháng giêng đến hết tháng 3 Âm lịch là lễ hội Yên Tử, thu hút hàng nghìn Phật tử và du khách thập phương đến dâng hương, cầu may. Đây là dịp tưởng nhớ công đức của Phật hoàng Trần Nhân Tông, người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Quảng trường Minh Tâm. Ảnh: Yên Tử Tùng Lâm Ngoài Lễ khai hội Yên Tử, du khách còn có thể tham gia nhiều sự kiện Phật giáo trong năm như: - 23 tháng giêng Âm lịch: Giỗ Đệ tam Tổ Huyền Quang

- 18 tháng 2 Âm lịch: Giỗ Thiền sư Chân Nguyên

- 3 tháng 3 Âm lịch: Giỗ Đệ nhị Tổ Pháp Loa

- 15 tháng 4 Âm lịch: Đại Lễ Phật Đản

- 15 tháng 7 Âm lịch: Đại Lễ Vu Lan

- 1 tháng 11 Âm lịch: Quốc Giỗ Đệ nhất Tổ Trúc Lâm - Trần Nhân Tông Nếu muốn tận hưởng không gian thanh tịnh, không phải xếp hàng chờ đợi khi di chuyển hoặc làm lễ, từ tháng 4 đến tháng 10 sẽ là khoảng thời gian thích hợp. Thời tiết mùa hè ở Yên Tử khá mát mẻ, giúp du khách có hành trình leo núi thư thái và ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên.

Điểm đến Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử Khu di tích thuộc địa bàn phường Uông Bí và phường Đông Triều. Nơi này có hai di tích là chùa Hoa Yên và Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử thuộc quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc, đã được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới. Toàn khu có diện tích gần 9.300 ha, được phân theo hai cụm: - Cụm di tích theo tuyến đường chính (đường Yên Tử) từ Dốc Đỏ đến bến xe Giải Oan, gồm các chùa: chùa Trình, chùa Suối Tắm, chùa Cầm Thực, chùa Lân (Thiền viện Trúc Lâm). - Cụm di tích trung tâm, gồm các di tích từ chùa Giải Oan đến chùa Đồng, gồm các di tích chính: chùa Giải Oan, hòn Ngọc, Tháp Tổ, chùa Hoa Yên, chùa Một Mái, am Hoa, am Dược, am Thiền Định, am Ngọa Vân, chùa Bảo Sái, chùa Vân Tiêu, tượng An Kỳ Sinh, bia Phật, chùa Đồng và các am, thất chưa phát lộ... các tuyến đường hành hương, các cảnh quan danh thắng gắn với các di tích như thác Ngự Dội, thác Vàng, thác Bạc, cổng Trời, đường Tùng, rừng trúc, đỉnh núi Yên Tử. Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012. Chùa Đồng

Đây là ngôi chùa cao nhất Việt Nam, tọa lạc ở đỉnh cao nhất dãy Yên Tử, thuộc Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử. Theo tư liệu lịch sử, chùa Đồng ban đầu do một phi của chúa Trịnh xây dựng vào thời hậu Lê (thế kỷ XVII), được đúc hoàn toàn bằng đồng, khác biệt so với các ngôi chùa truyền thống thường làm từ gỗ lim. Trong giai đoạn đầu, chùa chỉ là một khám thờ nhỏ, không đủ chỗ cho người chui lọt vào trong. Năm Canh Thân 1740, dưới triều vua Lê Cảnh Hưng, một cơn bão lớn đã làm hư hại mái chùa. Sau đó, kẻ gian lợi dụng dỡ bỏ phần còn lại, chỉ để lại dấu tích là những hố cột còn sót lại trên mỏm đá. Năm 1930, bà Bùi Thị Mỹ từ chùa Long Hoa đã có công tái tạo và phục dựng lại chùa Đồng bằng vật liệu bê tông cốt đồng. Công trình được đặt trên một phiến đá vuông, có chiều cao khoảng ngang đầu người, tại vị trí chùa Đồng cũ. Đến năm 1993, ông Nguyễn Sơn Nam, một Việt kiều Mỹ, cùng các phật tử hải ngoại đã phát tâm đúc lại chùa mới với kiến trúc hình chữ Đinh, một kiểu kiến trúc phổ biến trong các công trình chùa Việt, theo hình dáng bông sen đang nở với những cánh mềm mại. Công trình được đặt bên cạnh chùa Đồng bằng bê tông đã được xây dựng đầu thế kỷ XX. Ngày 3/6/2006, dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Thanh Quyết cùng Ban Quản lý Dự án chùa Đồng, công trình trùng tu lớn đã được khởi công. Dự án được thực hiện nhờ vào công đức của người dân thập phương trong và ngoài nước, do kiến trúc sư Trần Quốc Tuấn từ Viện Bảo Tồn Di Tích, thiết kế. Đến ngày 30/1/2007, chùa Đồng đã hoàn thành với diện mạo như hiện nay. Vị trí của ngôi chùa mới được đặt chính giữa hai ngôi chùa đã xây dựng trước đó, tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa. Chùa Đồng diện tích gần 20 m2, dài 4,6m, rộng 3,6 m và chiều cao từ cột nền tới mái là 3,35 m. Trong đó, mỗi viên ngói nặng khoảng 4 kg, 4 cột chùa mỗi cột nặng 1 tấn. Quả chuông và khánh đồng nặng trên 250 kg. Trong chùa có một pho tượng Phật Thích Ca và 3 pho tượng Tam Tổ Trúc Lâm. Tượng có kích thước cao trung bình 0,45 đến 0,87 m, tọa trên đài sen, trang trí hoa văn hình sen, cúc, thị, lá lật, hoa văn sóng nước. Chùa Trình Còn gọi là đền Trình, chùa tọa lạc ở độ cao 1.000 m và có tuổi đời gần 400 năm. Ngôi chùa có kiến trúc cổ kính, được xem là nơi du khách dừng chân để trình diện trước khi bắt đầu hành trình chinh phục Yên Tử. Nằm giữa núi rừng, chùa là điểm lý tưởng để vãn cảnh và cầu bình an. Suối Giải Oan Đây là địa danh gắn liền với truyền thuyết về hàng trăm cung nữ đã trầm mình khi không thể ngăn cản vua Trần Nhân Tông xuất gia tu hành. Suối trong xanh, chảy giữa khung cảnh núi non tạo nên một không gian thanh bình, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và tĩnh tại cho du khách. Chùa Hoa Yên Chùa Hoa Yên nhìn từ trên cao. Ảnh: Yên Tử Tùng Lâm Nằm ở độ cao 535 m, Hoa Yên là ngôi chùa quan trọng bậc nhất trong quần thể di tích Yên Tử. Trước đây, nơi này chỉ là một am nhỏ, nơi vua Trần Nhân Tông giảng đạo. Ngày nay, chùa không chỉ là điểm hành hương mà còn là nơi du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh mây vờn, mang lại cảm giác an yên và thư thái. Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử Thiền viện không chỉ là nơi thờ tự mà còn là nơi giảng dạy Phật pháp, thu hút tăng ni, phật tử đến tu tập. Được bao quanh bởi thiên nhiên xanh mát, thiền viện mang đến không gian thanh bình, phù hợp để tìm lại sự cân bằng và tĩnh lặng trong tâm hồn. An Kỳ Sinh và tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông Tượng đá An Sinh. Ảnh: Yên Tử Tùng Lâm Đây là tảng đá tự nhiên có hình dáng giống một nhà sư đang chắp tay hành lễ, được người dân lập am thờ vì tin vào điều linh thiêng. Cách đó không xa là tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, bức tượng đồng nguyên khối cao 12,6 m, nặng 138 tấn. Giữa không gian núi rừng, bức tượng mang vẻ uy nghiêm, là biểu tượng tâm linh không thể bỏ qua khi đến Yên Tử. Chùa Một Mái Đây là một trong những ngôi chùa có kiến trúc đặc biệt nhất tại Yên Tử. Một phần chùa nằm sâu trong hang đá, phần còn lại nhô ra với mái ngói rêu phong. Không gian thanh tịnh và vị trí giữa lưng chừng núi giúp nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng để tĩnh tâm và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên. Chùa Bảo Sái Chùa mang nét đơn sơ, mộc mạc, là nơi hội tụ linh khí đất trời. Trước đây, ngôi chùa là nơi tu hành của Bảo Sái, đệ tử thân cận nhất của vua Trần Nhân Tông. Ngày nay, nơi đây thu hút đông đảo tín đồ Phật tử đến hành hương, bái Phật và cầu mong sự bình an. Vườn tháp Huệ Quang

Vườn tháp Huệ Quang. Ảnh: Yên Tử Tùng Lâm

Đây là quần thể tháp cổ nằm trong khu di tích Yên Tử, nơi lưu giữ xá lợi của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngọn tháp cao 7 m, được xây dựng theo phong cách kiến trúc nhà Trần với hoa văn tinh xảo. Xung quanh là những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, tạo nên không gian trầm mặc, linh thiêng. Bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông Nằm ở độ cao 912 m, Bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông là công trình văn hóa tâm linh tôn vinh công đức của vua Trần Nhân Tông với dân tộc và Đạo pháp. Đây không chỉ là tượng đồng đúc liền khối lớn nhất châu Á ở độ cao hơn 900 m, mà còn là điểm hành hương thiêng liêng, nơi Phật tử thập phương tìm về để chiêm bái và bày tỏ lòng tri ân.

Bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ảnh: Yên Tử Tùng Lâm

Khu di tích và danh thắng Tây Yên Tử Khu gồm hệ thống các di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh nằm ở sườn Tây và Bắc của dãy núi Yên Tử, thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tây Yên Tử trải dài từ huyện Sơn Động đến địa phận Bắc Giang (cũ). Đây là nơi có hệ thống các chùa tháp, di tích cùng sự kỳ vĩ của rừng, núi liên quan đến sự hình thành thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thời Trần như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Am Vãi, Sơn Động. Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc là một chuỗi các di tích gắn liền với sự ra đời, lan tỏa và phát triển của Thiền Phái Trúc Lâm. Ngày 12/7/2025, UNESCO đã công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn - Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới. Quần thể di tích và danh thắng này gồm 12 cụm di tích được lựa trọn trong 6 khu vực: - Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh): Cụm di tích chùa Hoa Yên, chùa Lân. - Khu di tích lịch sử nhà Trần (Quảng Ninh): Đền Thái (hay Thái miếu Nhà Trần), chùa Ngọa Vân. - Khu di tích lịch sử Bạch Đằng (Quảng Ninh), bãi cọc Yên Giang. - Khu di tích và danh thắng Tây Yên Tử (Bắc Ninh): chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà. - Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Phòng): chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai. - Khu di tích An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (Hải Phòng): chùa Nhẫm Dương, động Kính Chủ. Rừng quốc gia Yên Tử Dạo bộ trong rừng Yên Tử. Ảnh: Yên Tử Tùng Lâm Rừng quốc gia Yên Tử có hệ động thực vật phong phú, một số loài cây đại cổ thụ gắn liền với sự nghiệp tu hành ở Yên Tử của Trần Nhân Tông cùng các sơn môn, phật tử như như Xích Tùng (thông nhựa đỏ), Thanh Tùng (thông nhựa), Tùng La Hán, Đại lão mai vàng (cây mai cổ hàng trăm năm tuổi).

Lịch trình 1 ngày Hành trình kéo dài khoảng 10 đến 12 tiếng, tùy lựa chọn của du khách. Lịch trình bằng cáp treo Buổi sáng - Khởi hành từ Hà Nội khoảng 5h, du khách nên đi sớm để tránh tắc đường và có nhiều thời gian tham quan. - Mua vé và chuẩn bị tham quan Yên Tử. - Tham quan suối Giải Oan và chùa Giải Oan. - Lên cáp treo tại ga 1 đến ga 2, tham quan Tháp Tổ và chùa Hoa Yên. - Đi cáp treo từ ga 3 đến ga 4, tham quan chùa Một Mái và tượng An Kỳ Sinh. Trên đường đến ga 3, du khách có thể dừng chân viếng chùa Một Mái, ngôi chùa nhỏ nằm trong vách đá. Sau khi xuống ga 4, đi bộ khoảng 200 m để đến tượng An Kỳ Sinh và Quảng trường Phật Hoàng Trần Nhân Tông. - Tiếp tục đi bộ khoảng 300 m để đến chùa Đồng, nơi linh thiêng bậc nhất trên đỉnh núi, cầu nguyện và tận hưởng cảnh sắc hùng vĩ của Yên Tử từ độ cao 1.068 m. Buổi trưa - Khoảng 12h, du khách quay lại ga cáp treo để xuống núi. Dùng bữa trưa tại khu vực nhà hàng dưới chân núi với các đặc sản địa phương như gà đồi, măng trúc, rau rừng. - Dạo quanh làng hành hương Yên Tử, mua quà lưu niệm hoặc thưởng thức các trải nghiệm văn hóa. Trên đường về, du khách có thể ghé chùa Trình, nơi được xem là cổng vào vùng đất thiêng Yên Tử. Buổi chiều - Kết thúc hành trình khoảng 17h. Di chuyển bằng cáp treo giúp du khách không mệt. Ảnh: Yên Tử Tùng Lâm Lịch trình bằng đường bộ Buổi sáng - Khởi hành từ Hà Nội khoảng 5h. Tương tự như hành trình đi cáp treo, du khách nên xuất phát sớm để có nhiều thời gian tham quan. - Ăn sáng và chuẩn bị hành trình. - Bắt đầu đi bộ từ bãi đỗ xe qua suối Giải Oan và viếng chùa Giải Oan. Di chuyển qua đường Tùng Cổ với những cây tùng hàng trăm năm tuổi. - Hành trình khó khăn hơn với các bậc đá liên tiếp. Du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi tại Tháp Tổ trước khi tiếp tục lên chùa Hoa Yên. Buổi trưa - Khoảng 11h, du khách nghỉ trưa và dùng bữa với các món ăn đơn giản được bán tại khu vực nghỉ chân. - Chinh phục tượng An Kỳ Sinh, Quảng trường Phật Hoàng và chùa Đồng. Đây là đoạn đường thử thách nhất, nhưng cũng là phần thưởng xứng đáng khi chinh phục được đỉnh cao Yên Tử. Buổi chiều - Khoảng 14h, du khách xuống núi, tham quan chùa Vân Tiêu và trở về chân núi. - Kết thúc hành trình lúc 17h. Lưu ý, hành trình cáp treo sẽ không đi qua chùa Vân Tiêu và chùa Bảo Sái. Nếu muốn tham quan các điểm này, du khách lựa chọn phương án leo bộ hoặc kết hợp cả hai hình thức di chuyển. Với những ai muốn thử thách bản thân và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên, leo bộ là cách lý tưởng để chinh phục Yên Tử. Thời gian leo bộ lên đỉnh khoảng 4 tiếng.

Lưu trú Nếu du khách ở lại qua đêm tại Yên Tử, du khách lựa chọn các phân khúc khác nhau từ bình dân đến cao cấp.

Phân khúc cao cấp Làng Nương Yên Tử

Nằm dọc theo suối Giải Oan, Làng Nương gợi ký ức về ngôi làng cùng tên từng hiện diện ở chốn Lâm Tuyền (suối ven rừng) tại chân núi Yên Tử từ thế kỷ thứ 13. Làng Nương mang dáng dấp của ngôi làng Bắc Bộ, có 11 khu nhà dành cho khách ở Làng Nương mang tên các loài thảo mộc trong làng, thân thuộc với thôn quê Việt Nam như: Hương Bưởi, Hương Sen, Hương Cau, Hương Quế, Hương Hồi... Mỗi khu gồm nhiều phòng với nội thất chủ yếu được làm bằng gỗ và đá, được chế tác và bài trí tinh xảo. Giá phòng một đêm từ 1,2 triệu đồng. Legacy Yên Tử - MGallery

Đây là khu nghỉ dưỡng 5 sao nằm tại chân núi Yên Tử, kết hợp giữa nghỉ dưỡng hiện đại và di sản văn hóa - tâm linh Việt Nam. Thiết kế của Legacy Yên Tử - MGallery lấy cảm hứng từ di sản tâm linh, nơi được xem là cái nôi của Phật giáo Trúc Lâm ở Việt Nam từ thế kỷ 13. Không gian, kiến trúc và nội thất phản ánh phong cách kiến trúc truyền thống Đại Việt (Trần - Lê), tái hiện cảm giác như bước vào một cung điện cổ xưa hòa lẫn với thanh tịnh Phật giáo. Khu nghỉ có 4 hạng phòng, với giá từ 3 triệu đồng một đêm.



Tại hai khu nghỉ này có dịch vụ ngâm chân thảo dược giúp du khách thư giãn bằng các loại thảo dược tươi của Yên Tử kết hợp với kỹ thuật ấn huyệt cổ truyền. Du khách còn được tham gia các hoạt động thiền, yoga, hội làng.

Phân khúc bình dân Đây là các khu nghỉ dành cho những đoàn khách đi theo nhóm hành hương: - Phòng nghỉ dạng tập thể (dorm) xung quanh khu vực bãi đỗ xe và chân núi của tư nhân, với giá dưới 200.000 đồng một người, gần các điểm dịch vụ ăn uống và lối lên cáp treo. - Một số điểm nghỉ qua đêm gần chùa Hoa Yên dành cho du khách muốn đón bình minh sớm trên đỉnh chùa Đồng hoặc muốn trải nghiệm cảm giác thanh tịnh về đêm. Tuy nhiên, tiện nghi ở đây hạn chế so với dưới chân núi, chủ yếu phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi cơ bản của khách hành hương.

Ẩm thực Đến Yên Tử, du khách không nên bỏ lỡ các đặc sản như cá khe chiên lá lốt, gà nấu rượu bâu, măng trúc Yên Tử, cơm lam, chè dược liệu Yên Tử... bên cạnh nhiều set đồ ăn chay phong phú. Đây là những món ăn có mặt ở hầu hết các nhà hàng tại Yên Tử. Bên cạnh đó, mỗi nhà hàng lại có những món đặc trưng riêng.

Cơm quê Làng Nương

Làng Nương Yên Tử là một làng quê tái hiện không gian văn hóa truyền thống Việt Nam. Đây là một quần thể, ngoài lưu trú, còn là điểm dừng chân của du khách, không gian để tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật và tâm linh của miền Bắc xưa. Nhà hàng tập trung vào các món ăn Việt, với cơm niêu, cá kho, cá chiên, gà nấu rượu.

Nhà hàng Thọ Quang Các món ăn ở nhà hàng kết hợp giữa ẩm thực Việt truyền thống mang phong vị núi rừng Yên Tử kết hợp phong cách ẩm thực phương Tây giữa không gian kiến thúc sang trọng. Được chọn lọc từ những nguyên liệu địa phương, với cách chế biến được làm mới, mỗi món ăn tại nhà hàng Thọ Quang giúp du khách khám phá mỹ vị Đông - Tây. Ở đây có set đồ chay cao cấp, trình bày đẹp. Thiền Quán Lounge Như một bảo tàng lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật, Thiền Quán Lounge như một triều đại nước Đại Việt thế kỷ XIII, nơi các góc nhỏ được KTS Bill Bensley tính toán kỹ để tái hiện không gian hoài cổ của một cung điện. Thiền Quán Lounge cung cấp thực đơn gồm các món khai vị nhẹ, đồ uống gồm các trà, cà phê, bia, champagne, rượu vang và cocktail, các loại trà thảo dược từ thiên nhiên.

Ngoài ra, nhà hàng Ven Suối và nhà sàn Tùng Lâm cũng cung cấp các món đặc sản của các dân tộc miền núi Đông Bắc nói riêng và Yên Tử nói chung, với nguyên liệu, cách chế biến và thưởng thức đặc trưng của núi rừng.

