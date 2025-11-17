Chủ tịch TP Huế Phan Thiên Định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Chiều 17/11, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau khi hoàn tất thủ tục tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, ông Định trở thành một trong ba thành viên Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng Bí thư Nguyễn Duy Lâm và Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã được điều chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Phan Thiên Định, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Ảnh: Võ Thạnh

Ông Phan Thiên Định quê phường Thuận An, TP Huế; cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật, thạc sĩ Quản lý hành chính công. Hơn 30 năm công tác, ông từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Bí thư Thành ủy Huế; Bí thư quận Thuận Hóa; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Huế. Ngày 4/10, ông được bầu làm Phó bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030 và 13 ngày sau được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố.

Hà Tĩnh rộng gần 6.000 km2, dân số hơn 1,6 triệu người. 9 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách của tỉnh ước đạt 15.677 tỷ đồng, đạt 88% dự toán và tăng 12% so với cùng kỳ.

Giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng GRDP bình quân từ 10% trở lên, thu nhập năm 2030 đạt 80 triệu đồng, xuất khẩu 4 tỷ USD, có 18.000-20.000 doanh nghiệp. Tỉnh ưu tiên chuyển đổi số, phát triển nhân lực chất lượng cao, xây dựng hạ tầng hiện đại, thu hút dự án chiến lược, đưa Vũng Áng thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics; đồng thời phát triển công nghiệp, nông nghiệp thông minh, dịch vụ chất lượng cao và chú trọng môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Phó bí thư Điện Biên làm Phó bí thư Lai Châu

Sáng cùng ngày, ông Hà Quang Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hà Quang Trung 49 tuổi, quê Hưng Yên, tốt nghiệp cử nhân Tài chính - Tín dụng và thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý. Ông từng giữ các vị trí quan trọng tại Điện Biên như Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch HĐND TP Điện Biên Phủ, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy.

Một ngày trước đó, ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Ông Hà Quang Trung phát biểu ngày 17/11. Ảnh: Báo Lai Châu

Lai Châu là tỉnh miền núi Tây Bắc, giáp Vân Nam (Trung Quốc), Lào Cai, Điện Biên và Sơn La; diện tích khoảng 9.000 km2, dân số gần 500.000. Tỉnh có hơn 265 km đường biên giới với Trung Quốc và sở hữu cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh giữa tháng 10 đặt mục tiêu đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển mức trung bình của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030 và đạt mức trung bình cả nước vào 2045.

Tuần qua, nhiều tỉnh thành tiếp tục có điều chỉnh nhân sự chủ chốt để thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bố trí chủ tịch UBND tỉnh không là người địa phương.

Vũ Tuân