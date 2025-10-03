Chủ tịch TP Cần Thơ làm Bí thư tỉnh Vĩnh Long

Ông Trần Văn Lâu, 55 tuổi, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị được ông Nguyễn Thành Tâm, Phó ban Tổ chức Trung ương, công bố tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long ngày 3/10. Ông Lâu làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long thay ông Ngô Chí Cường vừa chuyển qua giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Ông Trần Văn Lâu phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, ngày 3/10. Ảnh: An Bình

Tân Bí thư Vĩnh Long quê huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cũ; thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, cử nhân Chính trị học chuyên ngành quản lý xã hội... Ông trưởng thành trong môi trường quân đội, mang hàm đại tá, giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng; Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Khi sáp nhập địa phương với TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang (từ 1/7), ông làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 83 người, Ban Thường vụ 24 người. Sáu Phó bí thư Tỉnh ủy gồm: bà Hồ Thị Hoàng Yến (Phó bí thư trường trực), các ông Lữ Quang Ngời (Chủ tịch UBND tỉnh), Nguyễn Minh Dũng (Chủ tịch HĐND tỉnh), Lê Văn Hẳn (Chủ tịch Ủy ban MTTQ), Lâm Minh Đằng, Kim Ngọc Thái.

Sau sáp nhập với Bến Tre và Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long rộng 6.263 km2 (xếp thứ 5 ở miền Tây), dân số hơn 3,3 triệu (xếp thứ ba miền tây); 124 xã, phường.

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2020-2025 đạt bình quân 5,58%; quy mô nền kinh tế năm 2025 đạt hơn 288.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người trên 85 triệu đồng. Địa phương đặt mục tiêu nhiệm kỳ tới trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, là trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của Đồng bằng sông Cửu Long.

An Bình