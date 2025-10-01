Bí thư Vĩnh Long làm Bí thư Đồng Tháp

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị được ông Nguyễn Thành Tâm, Phó ban Tổ chức Trung ương, công bố tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất, ngày 1/10.

Ông Cường 58 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh (nay nhập vào Vĩnh Long), cử nhân kinh tế chính trị, cử nhân hành chính. Ông từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trao quyết định cho Tân Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp, Ngô Chí Cường (trái). Ảnh: Hoàng Nam

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 53 người, Ban Thường vụ 16 người. Bốn phó bí thư được chỉ định gồm: Nguyễn Hải Trâm (Phó bí thư thường trực), Châu Thị Mỹ Phương, Trần Trí Quang và Phan Văn Thắng.

Sau sáp nhập với Tiền Giang, Đồng Tháp rộng 6.000 km2, dân số hơn 4,2 triệu, 102 phường, xã. Nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh đạt và vượt 17/23 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, GRDP bình quân 5 năm đạt 5,51%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 85,5 triệu đồng, thu ngân sách tăng bình quân hơn 2% mỗi năm. Năng lực cạnh tranh của tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Nhiệm kỳ mới, Đồng Tháp đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt từ 9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 115-120 triệu đồng, đến năm 2030 không còn hộ nghèo...

Hoàng Nam - Ngọc Tài