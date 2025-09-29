Chủ tịch Quốc hội: Cần xây dựng hệ thống đánh giá viên chức

Chủ tịch Quốc hội cho rằng phải xây dựng hệ thống đánh giá viên chức, bảo đảm tuyển dụng minh bạch, chống lạm dụng và loại bỏ kịp thời những người không đáp ứng yêu cầu công việc.

Sáng 29/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Viên chức sửa đổi. Dự luật bổ sung nhiều điểm mới, trong đó có công tác tuyển dụng và đánh giá viên chức.

Theo dự thảo, hình thức tuyển dụng được quy định gồm thi tuyển cạnh tranh, xét tuyển công khai, bình đẳng và tiếp nhận nhân lực chất lượng cao. Các đơn vị sự nghiệp công lập có quyền chủ động lựa chọn phương thức phù hợp với ngành, lĩnh vực, hướng tới mô hình quản trị hiện đại. Với những trường hợp công chức, viên chức chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập mới thì áp dụng thủ tục điều chuyển.

Dự thảo cũng quy định thực hiện thường xuyên, liên tục việc đánh giá viên chức trên cơ sở kết quả công việc và ứng dụng công nghệ để định lượng. Cơ chế này nhằm sàng lọc ngay những trường hợp không đáp ứng nhiệm vụ. Luật Viên chức hiện nay quy định viên chức được đánh giá định kỳ hằng năm, xếp loại theo bốn mức: hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ. Những trường hợp hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ mới bị xem xét đưa ra khỏi bộ máy - điều bị đánh giá là chưa đủ linh hoạt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu sáng 29/9. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Đồng tình với quy định tại dự luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng đây là bước đi cần thiết để khắc phục bất cập về "biên chế suốt đời", đồng thời tạo không gian sáng tạo cho đơn vị sự nghiệp công. "Phải tăng cường minh bạch, chống lạm dụng trong tuyển dụng. Tuyển dụng linh hoạt, nhưng nếu viên chức vào nhiều mà không đủ tiêu chuẩn thì không được", ông nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cán bộ là gốc của công việc, phải đủ đức, tài, tâm, sức và nhiệt huyết. Vì vậy để bảo đảm chất lượng, Chính phủ phải xây dựng hệ thống đánh giá viên chức định kỳ, tương tự quy định đánh giá cán bộ của Đảng ba tháng một lần.

Với nhóm chính sách liên quan đến hợp đồng lao động, nhiều ý kiến cho rằng cần áp dụng cả hợp đồng có thời hạn và không thời hạn. Đây là cơ sở để rà soát, sàng lọc viên chức định kỳ; sau thời gian đánh giá, nếu viên chức không đáp ứng yêu cầu thì không gia hạn hợp đồng. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi đều đồng tình với quy định này.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp lưu ý hợp đồng làm việc của viên chức là loại hợp đồng đặc thù, có những điểm khác với hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động, vì vậy cần quy định cụ thể ngay trong luật. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị bổ sung nguyên tắc về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng, do ảnh hưởng trực tiếp đến quyền làm việc của công dân được Hiến pháp bảo đảm.

Dự luật còn mở rộng quyền của viên chức theo hướng cho phép ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp, tham gia góp vốn, điều hành doanh nghiệp nếu không trái quy định pháp luật. Vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập được chia thành ba nhóm: quản lý; chuyên môn, nghiệp vụ; hỗ trợ.

Ngoài ra, dự thảo thể chế hóa chủ trương bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời đổi mới cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao, kể cả chuyên gia và trí thức Việt Nam ở nước ngoài.

Dự án Luật Viên chức sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp cuối năm nay.

Sơn Hà