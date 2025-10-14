Chủ tịch Quốc hội: Cần học kinh nghiệm quốc tế để chống ngập đô thị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ học mô hình chống ngập của Hà Lan để giải quyết tình trạng ngập kéo dài ở Hà Nội, TP HCM và nhiều đô thị lớn.

Chiều 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Theo quyền Bộ trưởng Nông nghiệp - Môi trường Trần Đức Thắng, dự thảo tập trung vào ba nhóm nội dung: sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính khi thực hiện chính quyền hai cấp; phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và xử lý vướng mắc từ quy định pháp luật hiện hành.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc sửa đổi luật phải hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững, đồng thời đề nghị bổ sung chương riêng về nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu. Ông dẫn lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ và Đại hội Đảng bộ TP HCM, yêu cầu nhiệm kỳ này phải chấm dứt tình trạng "cứ mưa là ngập" ở các thành phố lớn.

"Các đô thị như Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng cứ mưa là ngập. Hà Nội ngập nửa tháng nay rồi mà nước vẫn chưa rút", Chủ tịch Quốc hội nói và đề nghị Chính phủ nghiên cứu kinh nghiệm Hà Lan - nơi thấp hơn mực nước biển nhưng vẫn bảo vệ tốt đồng ruộng và phát triển nông nghiệp bền vững.

Ông cho biết Bộ Chính trị và Ban Bí thư rất quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, môi trường. Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây đã làm việc với Bộ Nông nghiệp - Môi trường và Bộ Nội vụ về củng cố hệ thống khuyến nông cơ sở. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu dự luật lần này phải tháo gỡ toàn diện các điểm nghẽn pháp lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Ông cũng lưu ý, sau khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp, nhiều địa phương thiếu cán bộ môi trường. Do đó, cần có quy định về đào tạo, hỗ trợ tài chính cho cấp xã để đáp ứng yêu cầu công việc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ TP HCM cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nếu không giải quyết được ùn tắc và ngập nước, lợi thế của thành phố sẽ trở thành điểm nghẽn, cản trở thu hút đầu tư và du lịch. Ông yêu cầu Chính phủ đồng hành cùng TP HCM, nhấn mạnh "không thể để người dân mãi lội nước mỗi khi mưa lớn".

Trước đó, Tổng Bí thư cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống Lụt bão Trung ương và các cơ quan đánh giá lại hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, đổi mới toàn diện hoạt động dự báo, điều hành và kiên cố hóa hệ thống đê sông, đê biển, thay vì chỉ "chống chọi bằng bao cát".

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy chống ngập hiệu quả cần kết hợp hạ tầng cứng và giải pháp tự nhiên. Rotterdam (Hà Lan) đã xây dựng hệ thống hồ trữ nước, mái nhà xanh, vỉa hè thấm nước, giúp giảm tải cho cống ngầm; đồng thời triển khai chương trình "Room for the River" mở rộng lòng sông, tạo công viên ngập nước.

Tokyo (Nhật Bản) có hệ thống hầm G-Cans dài hàng chục km chứa hàng triệu m3 nước mưa. Singapore phát triển dự án Marina Barrage vừa chống ngập, vừa tạo hồ dự trữ nước và công viên. Nhiều đô thị như New York, Seoul, Melbourne ứng dụng hạ tầng xanh phân tán, rãnh thấm và vườn mưa.

Các mô hình này cho thấy muốn chống ngập bền vững cần cơ chế quản trị thống nhất, bảo trì định kỳ và cơ quan điều phối nước đô thị cấp thành phố, cùng hệ thống bản đồ ngập thời gian thực để dự báo, ứng phó nhanh khi mưa lớn.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, gồm: luật Bảo vệ môi trường; luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; luật Chăn nuôi; luật Đa dạng sinh học; luật Đê điều; luật Đo đạc và bản đồ; luật Khí tượng thủy văn; luật Lâm nghiệp; luật Phòng, chống thiên tai; luật Tài nguyên nước; luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; luật Thú y; luật Thủy lợi; luật Thủy sản; luật Trồng trọt.

Sơn Hà