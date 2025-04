Chủ tịch nước chúc mừng người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ

Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư chúc mừng tới Amanda Nguyễn, bày tỏ vui mừng và tự hào khi lần đầu tiên một phụ nữ gốc Việt bay vào vũ trụ.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng hôm 14/4 tham dự, chứng kiến chuyến bay của tổ hợp tàu - tên lửa New Shepard tại khu vực Tây Texas, Mỹ. Ông trao thư của Chủ tịch nước Lương Cường tới Amanda Nguyễn, một trong 6 thành viên phi hành đoàn, theo TTXVN.

Trong thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và tự hào khi lần đầu tiên có một phụ nữ Việt Nam bay vào vũ trụ, khẳng định tài năng và trí tuệ của người Việt Nam tại Mỹ và trên thế giới. Chủ tịch nước nhấn mạnh năm 2025, Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trong tổng thể quan hệ hai nước, Việt Nam đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ vào sự phát triển và tiến bộ của Mỹ, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng đánh giá cao hợp tác giữa Amanda Nguyễn và Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Việt Nam (VNSC), giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng trao thư của Chủ tịch nước Lương Cường cho Amanda Nguyễn hôm 14/4. Ảnh: TTXVN

Chuyến bay có tên gọi sứ mệnh NS-31 được thực hiện bởi công ty Blue Origin do tỷ phú Jeff Bezos sáng lập, với phi hành đoàn gồm 6 phụ nữ. Đây là dự án chở người thứ 11 vào không gian của Blue Origin và nhóm phi hành gia được tuyển chọn là những phụ nữ xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Chuyến du hành của tàu New Shepard thành công tốt đẹp khi lên tới độ cao 100 km trong không gian và trở về an toàn.

Trong chuyến bay, Amanda Nguyễn đã mang theo 169 hạt sen, biểu tượng văn hóa Việt Nam, do VNSC, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) cung cấp. Trong khoảnh khắc bay lơ lửng ngoài không gian, cô nói "Xin chào Việt Nam" và mỉm cười.

Phi hành gia gốc Việt nói 'Xin chào Việt Nam' ngoài không gian Các nữ phi hành gia ngắm nhìn Trái Đất khi tàu New Shepard bay ngoài không gian. Amanda Nguyễn nói "Xin chào Việt Nam". Video: Blue Origin/Space

Amanda Nguyễn sinh ngày 10/10/1991, tốt nghiệp Đại học Harvard và thực tập ở NASA vào năm 2013. Cô làm việc tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard & Smithsonian, sau đó giữ chức phó liên lạc viên Nhà Trắng tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tháng 11/2014, Amanda Nguyễn thành lập RISE, tổ chức phi chính phủ với mục đích bảo vệ quyền công dân của những người đã trải qua xâm hại tình dục. Năm 2019, cô được đề cử giải Nobel Hòa bình vì nỗ lực đấu tranh cho quyền của nạn nhân tấn công tình dục.

