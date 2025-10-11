Chủ tịch Hà Nội: Xử lý tận gốc nguyên nhân gây ngập

Chiều 11/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra hai vùng ngập nặng ở Sóc Sơn cũ, yêu cầu rà soát hệ thống tiêu thoát nước và xử lý tận gốc nguyên nhân úng ngập.

Ông Trần Sỹ Thanh cho biết Hà Nội đang đối mặt "thiên tai kép" - bão chồng bão, lượng mưa đặc biệt lớn, là thử thách lớn cho năng lực ứng phó và vận hành của chính quyền các cấp. Chủ tịch thành phố ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền hai xã Đa Phúc, Trung Giã và các lực lượng vũ trang trong việc huy động nhân lực, bảo đảm an toàn cho người dân, song cho rằng công tác dự báo, phản ứng ban đầu còn bị động ở một số nơi.

Ông yêu cầu bảo đảm an toàn điện, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch và điều kiện học tập cho học sinh sau bão lũ. Các đơn vị liên quan phải lập danh mục công trình khẩn cấp trình UBND TP phê duyệt trong tuần tới; rà soát tổng thể hệ thống tiêu thoát nước toàn thành phố, nhất là khu vực ngoại thành và các điểm thường xuyên ngập như Yên Nghĩa, Láng - Hòa Lạc, Ciputra.

"Phải đi khảo sát tận nơi, nắm thực tế để xử lý tận gốc nguyên nhân ngập. Có nơi tưởng khô ráo nhưng bị nghẽn dòng chảy. Nếu làm quyết liệt, mùa mưa năm sau người dân sẽ thấy rõ thay đổi", ông Thanh nói.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh (thứ 2 từ trái qua) thị sát vị trí nền đường sắt bị cuốn trôi trơ lại đường ray. Ảnh: Võ Hải

Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đến trưa 11/10, xã Trung Giã còn hai thôn An Lạc và Hòa Bình ngập sâu 1,5 m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền tiếp cận, hỗ trợ người dân. Tại xã Đa Phúc, nước trong nhà nhiều hộ chưa rút hết, lực lượng cứu hộ tiếp tục giúp di chuyển đồ đạc, cung cấp thực phẩm, nước uống, thuốc men.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Xuân Đại cho biết khu vực này có hệ thống đê điều phức tạp, nước lên nhanh, chỉ trong một ngày đã vượt mức lũ lịch sử. Xã Trung Giã có 15 thôn bị ngập, hơn 4.000 hộ dân chịu ảnh hưởng. Ông kiến nghị nâng cấp tuyến đê Hữu Cầu dài 11,8 km, nâng cốt mặt đê tối thiểu 50 cm, đồng thời xây dựng phương án tái định cư cho khoảng 800 hộ dân ngoài đê.

Ông Trần Sỹ Thanh nghe báo cáo và chỉ đạo các lực lượng. Ảnh: Võ Hải

Bí thư Đảng ủy xã Trung Giã Lê Hữu Mạnh cho biết đến đầu giờ chiều 11/10 còn 7 thôn ngập, dự kiến đến chiều mai cơ bản thoát nước. Chính quyền tập trung cấp phát nhu yếu phẩm trong ngày 11/10 và từ 12/10 chuyển sang dọn vệ sinh, khử khuẩn, chuẩn bị cho học sinh trở lại trường.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đa Phúc Nguyễn Hồng Minh, nước lũ lên nhanh, nhưng nhờ chỉ đạo kịp thời, chính quyền xã đã đắp hơn 7,6 km đê tạm, bảo vệ khu dân cư trong vùng trũng. Đến chiều 11/10, nước rút dần song 13 thôn ngoài đê vẫn còn chịu ảnh hưởng.

Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đánh giá đây là đợt bão lũ chưa từng có tiền lệ. Ông yêu cầu các lực lượng không chủ quan, đặc biệt chú ý các vị trí chân đê có mạch sủi, thẩm thấu nước; sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi thành phố yêu cầu.

Công an hỗ trợ dân gặt lúa chạy ngập. Ảnh: Võ Hải

Võ Hải