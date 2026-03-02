Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu 4 cam kết với cử tri

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cam kết tăng trưởng GRDP 11% mỗi năm, xử lý 5 điểm nghẽn đô thị, thúc đẩy khoa học công nghệ và vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp.

Sáng 2/3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương thuộc đơn vị bầu cử số 14, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 17.

Ông cho biết nếu được cử tri tín nhiệm sẽ thực hiện chương trình hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy kinh nghiệm điều hành thực tiễn, đóng góp vào các quyết sách phát triển Thủ đô, nâng cao chất lượng hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân, làm cầu nối thực chất giữa cử tri và cơ quan quyền lực nhà nước.

Về phát triển kinh tế, ông cam kết kiến tạo tăng trưởng 2 con số, phấn đấu GRDP bình quân giai đoạn 2026-2031 đạt từ 11% mỗi năm trở lên. Thành phố sẽ triển khai đồng bộ 3 trụ cột quy hoạch, thể chế và mô hình phát triển; hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, mở rộng không gian phát triển phía Tây, trong đó Sơn Tây - Tùng Thiện - Đoài Phương được xác định là cực tăng trưởng quan trọng. Khu vực này sẽ phát triển đô thị sinh thái, du lịch văn hóa gắn với Thành cổ Sơn Tây, Làng cổ Đường Lâm và hình thành các cụm dịch vụ, thương mại, giáo dục chất lượng cao dọc trục Hòa Lạc.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu trước cử tri sáng 2/3. Ảnh: Hoàng Phong

Đối với 5 điểm nghẽn đô thị, Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết thành phố sẽ tập trung giảm ùn tắc giao thông bằng việc đẩy nhanh tiến độ các tuyến vành đai 4, vành đai 3,5, hoàn thành các đoạn còn lại của vành đai 2; thúc đẩy các tuyến đường sắt đô thị số 3, số 5 Văn Cao - Hòa Lạc và số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, phấn đấu giảm tối thiểu 30% điểm ùn tắc nghiêm trọng vào năm 2030.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu giảm 20-25% số ngày chất lượng không khí ở mức xấu, rất xấu; 100% nước thải nội thành được thu gom, xử lý đạt chuẩn; đầu tư công nghệ xử lý rác hiện đại, giảm chôn lấp.

Thành phố sẽ hoàn thành 10 dự án tiêu thoát nước trọng điểm, xử lý dứt điểm các điểm ngập kéo dài; số hóa toàn bộ dữ liệu đất đai, minh bạch hóa quy hoạch, tăng cường quản lý trật tự đô thị và kiểm soát an toàn thực phẩm tại chợ dân sinh, bếp ăn tập thể.

Hai nhóm cam kết còn lại của Chủ tịch Hà Nội là thúc đẩy đột phá về khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; đồng thời vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp theo hướng tinh gọn, rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh niềm tin của nhân dân không đến từ lời hứa, mà từ kết quả cụ thể từng quý, từng năm, từ những chuyển biến mà người dân có thể cảm nhận trong đời sống hằng ngày. "Hà Nội phải chuyển biến rõ nét qua từng năm. Người dân phải thấy giao thông thuận lợi hơn, không khí sạch hơn, dịch vụ công nhanh hơn, môi trường sống an toàn hơn", ông nói, cam kết xây dựng lộ trình cụ thể từng năm, công khai kết quả trước HĐND và nhân dân.

Đơn vị bầu cử số 14 thành phố Hà Nội có 5 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố, gồm: ông Vũ Đại Thắng Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Trần Thanh Hà, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội; bà Đỗ Thị Lan Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tùng Thiện; bà Nguyễn Thị Thanh, giáo viên Trường mầm non Trung Sơn Trầm, phường Tùng Thiện và ông Đoàn Văn Vụ, Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tùng Thiện.

Võ Hải