Chủ tịch Đăk Lăk Tạ Anh Tuấn làm Thứ trưởng Tài chính

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk, được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm trở lại giữ chức Thứ trưởng Tài chính từ ngày 17/3.

Ông Tạ Anh Tuấn 57 tuổi, quê Hà Nội; cử nhân Tài chính Kế toán, thạc sĩ Tài chính - Tín dụng.

Trưởng thành từ vị trí chuyên viên tại Bộ Tài chính, ông Tuấn có nhiều năm công tác trong lĩnh vực này, từng làm Phó phòng (Văn phòng Bộ Tài chính); Trưởng ban Kế hoạch tổng hợp (Kho bạc Nhà nước).

Tháng 11/2007, ông làm Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, 7 năm sau chuyển sang giữ chức Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính.

Ông có ba năm làm Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính, rồi làm Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước. Từ tháng 7/2020, ông giữ chức Thứ trưởng Tài chính, hai năm sau được luân chuyển về địa phương làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (cũ).

Ông Tạ Anh Tuấn khi làm Chủ tịch tỉnh Đăk Lăk, tháng 7/2025. Ảnh: Hương Giang

Tháng 7/2025, tỉnh Đăk Lăk sáp nhập với Phú Yên, ông Tuấn được Thủ tướng chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk mới và đảm nhiệm cương vị này trong 8 tháng, trước khi về Hà Nội đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Tài chính.

Trong thời gian ông Tuấn làm Chủ tịch tỉnh, năm 2025, Đăk Lăk tăng trưởng kinh tế 6,68%, đạt 102.000 tỷ đồng. Bình quân GRDP đầu người đạt 80.6 triệu đồng, tăng hơn 13% so với năm 2025.

Trong đợt mưa lũ lịch sử tại Đăk Lăk cuối năm 2025, ông cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đề ra nhiều biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại về người và của cho nhân dân.

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách; đầu tư, quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội; nợ công, viện trợ; thuế, phí, lệ phí; tài sản công, dự trữ; hải quan, kế toán, kiểm toán; giá, chứng khoán, bảo hiểm; đấu thầu; doanh nghiệp, kinh tế tập thể và hộ kinh doanh; khu kinh tế; dịch vụ tài chính; thống kê; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; và đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bộ Tài chính hiện do ông Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng. Thứ trưởng gồm bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và các ông Nguyễn Đức Chi, Cao Anh Tuấn, Lê Tấn Cận, Trần Quốc Phương, Nguyễn Đức Tâm, Tạ Anh Tuấn.

Vũ Tuân