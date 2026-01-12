Chủ tịch Cuba: Không ai được lệnh cho chúng tôi phải làm gì

Chủ tịch Diaz-Canel Bermudez đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Mỹ khi tuyên bố không ai được ra lệnh cho Cuba phải làm gì.

"Cuba là quốc gia độc lập, tự do và có chủ quyền. Không ai được ra lệnh cho chúng tôi phải làm gì. Cuba không gây hấn và cũng không đe dọa ai. Chúng tôi bị Mỹ gây hấn suốt 66 năm qua. Cuba đã chuẩn bị và sẵn sàng bảo vệ tổ quốc đến giọt máu cuối cùng", Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đăng trên mạng xã hội ngày 11/1.

"Những người biến mọi thứ thành công cụ kiếm lời, kể cả sinh mạng con người, hoàn toàn không có tư cách đạo đức để chỉ trích Cuba về bất kỳ vấn đề nào", ông nhấn mạnh.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez tại Brussels, Bỉ hồi năm 2023. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của Chủ tịch Diaz-Canel Bermudez được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội rằng "sẽ không còn dòng tiền hay dầu mỏ nào đến Cuba nữa" và "tôi dứt khoát đề nghị Cuba nên đạt thỏa thuận với Mỹ trước khi quá muộn". Ông Trump không nói cụ thể thỏa thuận mà ông nhắc đến.

"Suốt nhiều năm qua, Cuba phụ thuộc vào lượng lớn dầu mỏ và tiền bạc từ Venezuela. Đổi lại, Cuba cung cấp đảm bảo an ninh cho hai lãnh đạo Venezuela gần đây nhất, nhưng giờ không còn nữa rồi", Tổng thống Mỹ cho hay.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez khẳng định nước này có "quyền tuyệt đối về nhập khẩu nhiên liệu từ các thị trường sẵn sàng xuất khẩu và những bên thực thi quyền phát triển quan hệ thương mại mà không bị can thiệp hay lệ thuộc vào biện pháp cưỡng chế đơn phương của Mỹ". Ông cũng chỉ trích Mỹ hành xử như "tội phạm" và đe dọa hòa bình toàn cầu.

Cuba có quan hệ thân thiết với Venezuela và đã hỗ trợ an ninh cho ông Maduro trong nhiều năm.

Chính phủ Cuba tuần trước xác nhận 32 công dân, gồm quân nhân và nhân viên tình báo, đã thiệt mạng tại Venezuela khi Mỹ mở chiến dịch đột kích để bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro. Truyền hình nhà nước Cuba cho biết các sĩ quan quân đội và nhân viên an ninh nước này được triển khai theo đề nghị của chính phủ Venezuela.

Ngoại trưởng Rodriguez khẳng định Cuba chưa từng nhận khoản thù lao nào cho những hỗ trợ an ninh mà nước này cung cấp cho quốc gia khác.

Caracas được cho là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Havana, nhưng dữ liệu vận chuyển cho thấy không có chuyến hàng nào rời cảng Venezuela đến Cuba từ khi Tổng thống Maduro bị bắt, giữa lúc Mỹ áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt để kiểm soát xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela.

Trong khi đó, Caracas và Washington đang xúc tiến thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD để Venezuela cung cấp tới 50 triệu thùng dầu cho Mỹ. Số tiền thu được sẽ được chuyển vào các tài khoản do Bộ Tài chính Mỹ giám sát, phép thử lớn đối với quan hệ đang hình thành giữa ông Trump và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.

Huyền Lê (Theo Reuters, ABC News)