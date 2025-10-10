Chủ nhân Nobel Văn học 2025: 'Nỗi cay đắng là nguồn cảm hứng của tôi'

Nhà văn László Krasznahorkai cho biết sốc khi nhận tin đoạt giải Nobel và cảm hứng sáng tác của ông là nỗi cay đắng cuộc đời.

Theo Ủy ban Nobel, László Krasznahorkai nhận cuộc gọi thông báo đoạt giải lúc 13h giờ địa phương, hôm 9/10. Khi đó, nhà văn 71 tuổi ở Frankfurt (Đức) thăm một người bạn bị ốm. Dưới đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên (bằng tiếng Anh) giữa đại diện ban tổ chức và chủ nhân giải Nobel Văn học 2025.

- Cảm xúc lúc này của ông thế nào?

- Quá sức kinh khủng (cười). Tôi đang nhớ đến phản ứng của Samuel Beckett sau khi ông ấy nhận giải Nobel. Cô có nhớ câu của ông ấy không? Không có câu hỏi, không có câu trả lời, chỉ có một câu: "Quá kinh khủng". Đó là câu đầu tiên Beckett nói nhận tin ông ấy đoạt giải (*). Còn với tôi là "Quá sức kinh khủng".

Với tôi, đây là tin choáng ngợp, là niềm hạnh phúc và tự hào. Tôi vinh dự vì được đứng trong hàng ngũ những nhà văn, nhà thơ vĩ đại. Điều đó mang lại cho tôi sức mạnh để tiếp tục viết bằng ngôn ngữ gốc của mình, tiếng Hungary. Tôi thật sự tự hào và hạnh phúc khi được sử dụng ngôn ngữ nhỏ bé này.

Trước hết, tôi muốn cảm ơn đến độc giả. Tôi mong mọi người luôn duy trì khả năng tưởng tượng, vì nếu không có nó, cuộc sống sẽ trở nên hoàn toàn khác. Việc đọc sách, tận hưởng và làm giàu thêm tâm hồn nhờ việc đọc sẽ giúp chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua quãng thời gian rất khó khăn này trên Trái Đất.

- Ông có thể cho chúng tôi biết ông đang ở đâu khi nhận được tin này không?

- Tôi đang ở căn hộ của một người bạn, anh ấy bị ốm. Tôi đến thăm anh ấy ở Frankfurt. Tôi vẫn chưa thể tin nổi mình đoạt Giải Nobel, tôi rất hạnh phúc.

- Ông không ngờ tới điều này sao?

- Tuyệt đối không. Tôi thật sự rất bất ngờ, tôi còn chẳng nghĩ đến nó.

- Nguồn cảm hứng lớn nhất cho các sáng tác của ông đến từ đâu?

- Nỗi cay đắng. Tôi cảm thấy rất buồn khi nghĩ về tình trạng của thế giới hiện nay, và đó là nguồn cảm hứng sâu sắc nhất của tôi. Có lẽ, nó cũng sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho các thế hệ sau, để họ có thể tiếp tục sống sót qua thời đại này, bởi đây là giai đoạn rất tăm tối, và con người cần nhiều sức mạnh hơn bao giờ hết để vượt qua.

Chân dung nhà văn László Krasznahorkai. Ảnh: Janos Marjai

- Viết có ý nghĩa như thế nào với ông trong thời kỳ đen tối này - như cách ông cảm nhận?

- Viết lách là chuyện cá nhân của tôi. Tôi thường không bộc lộ về những gì mình đang viết, cũng không cho bạn bè, những nhà thơ, nhà văn khác, xem bản thảo. Tôi chỉ viết, rồi gửi cho nhà xuất bản. Sau đó, tôi cần nghỉ ngơi một thời gian, rồi lại bắt đầu viết tiếp, luôn cố gắng để cuốn sau tốt hơn cuốn trước.

- Tôi được biết ông sống ở nhiều nơi khác nhau, điều đó đúng chứ?

- Đúng vậy. Tôi sống ở Hungary, gần Budapest, trên một ngọn đồi. Tôi còn sống ở Trieste và đôi khi ở Vienna, những nơi thuộc đế chế Austria-Hungary cũ.

- Ông dự định ăn mừng giải Nobel như thế nào?

- Hôm nay tôi định đến văn phòng hành chính địa phương, trong tiếng Đức gọi là "Anmeldeamt" để khai báo địa chỉ cư trú mới của mình ở Đức. Đó là kế hoạch trong ngày.

- Và giờ ông vẫn định đi chứ?

- Không, vì tôi không ngờ nhận được thông báo tuyệt vời này nên chắc sẽ hoãn lại. Có lẽ tối nay, tôi sẽ ăn tối cùng vài người bạn ở Frankfurt, uống một chút rượu vang và champagne.

- Nghe thật tuyệt. Cảm ơn ông rất nhiều, thật vui được trò chuyện cùng ông.

- Cảm ơn cô. Cô thật tốt bụng.

- Cảm ơn, và một lần nữa xin chúc mừng ông.

(*) Theo Svenska Akademien, vào thời điểm công bố giải thưởng ngày 23/10/1969, Samuel Beckett đang ở một làng chài nhỏ tại Tunisia. Suzanne Descheveaux-Dumesnil, bạn đời của nhà văn, nhận được cuộc gọi về việc chồng đoạt giải Nobel Văn học. Bà đã thốt lên: "Thật quá kinh khủng" ("What a catastrophe", khi bà nhận cuộc gọi thông báo của đại diện Viện Hàn lâm Thụy Điển. Catastrophe cũng là tên một vở kịch của Samuel Beckett.

László Krasznahorkai, sinh năm 1954 tại thị trấn Gyula, đông nam Hungary. Ông tốt nghiệp ngành luật và văn học Hungary, sau đó làm biên tập viên trước khi trở thành nhà văn tự do. Tên tuổi của ông được biết đến rộng rãi sau tiểu thuyết đầu tay Sátántangó (1985), được đạo diễn Béla Tarr chuyển thể thành bộ phim dài hơn bảy tiếng. Suốt bốn thập niên sáng tác, Krasznahorkai nổi tiếng với phong cách văn xuôi dài, xoáy sâu vào sự sụp đổ của con người trong xã hội hiện đại, được giới phê bình phương Tây gọi là "bậc thầy tận thế của văn chương Trung Âu". Nobel Văn học là một trong sáu hạng mục của giải Nobel, trao cho tác giả ở bất kỳ quốc gia nào, theo di chúc của nhà hóa học Alfred Nobel. Đây là giải thưởng cao quý trong giới văn chương, do tiêu chí vinh danh toàn bộ sự nghiệp của nhà văn thay vì một tác phẩm cụ thể. Sự kiện mỗi năm đều thu hút quan tâm lớn của nhiều tác giả, nhà nghiên cứu. Ngoài ra, đây cũng là một trong những giải văn học có số tiền thưởng cao nhất.

Cát Tiên (theo Nobel Prize)