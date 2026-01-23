Chủ mưu vụ cấp 218.000 phiếu thử nghiệm giả bị đề nghị 22-24 năm tù

TP HCMTheo VKS, việc cấp 218.000 phiếu thử nghiệm giả đã tiếp tay cho doanh nghiệp đưa sản phẩm giả ra thị trường, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, nên cần xử lý nghiêm.

Sáng 23/1, sau nhiều ngày xét hỏi, đại diện VKSND TP HCM đã phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoa học TSL) mức án 17-18 năm tù về tội Giả mạo trong công tác; 5-6 năm về tội Đưa hối lộ; tổng hợp mức đề nghị là 22-24 năm tù.

Với 2 tội danh tương tự, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL, Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek) mức án 24-26 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hà Linh (Công ty TNHH Khoa học TSL Chi nhánh Hà Nội) bị đề nghị mức án tổng hợp là 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù.

96 bị cáo khác là các nhân viên của hai công ty trên và các doanh nghiệp, cá nhân trung gian bị đề nghị từ 1 năm 6 tháng - 2 năm (cho hưởng án treo) đến 16-17 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Nam Khánh, nguyên thư ký Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa. Ảnh: Trần Quỳnh

Hai chủ mưu phải nộp lại gần 200 tỷ đồng

Cơ quan công tố xác định, Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác. Hai người phân công nhân viên tìm kiếm khách hàng, lan truyền thông tin về việc có thể làm phiếu kết quả kiểm nghiệm mà không cần mẫu sản phẩm, từ đó thu lợi bất chính.

VKS áp dụng tình tiết phạm tội có tổ chức đối với hai bị cáo này, đồng thời nhận định hành vi có tính chất, mức độ đặc biệt nguy hiểm, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly khỏi đời sống xã hội trong thời gian dài để đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị buộc bị cáo Đoàn Hữu Lượng nộp lại 98 tỷ đồng, bị cáo Hồ Thị Thanh Phương nộp lại 99 tỷ đồng là số tiền thu lợi bất chính; đồng thời tiếp tục kê biên, phong tỏa các tài sản của hai bị cáo chưa khắc phục thiệt hại.

Đối với các bị cáo còn lại, VKS cho rằng đa số có vai trò thứ yếu, không hưởng lợi hoặc hưởng lợi không đáng kể. Nhiều người đã tích cực hợp tác với cơ quan chức năng nên cần xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt hoặc cho hưởng án treo.

Các tình tiết giảm nhẹ được VKS đề nghị áp dụng gồm: thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính, gia đình có công với cách mạng.

Riêng tình tiết phạm tội từ hai lần trở lên được áp dụng đối với 100 bị cáo; tình tiết phạm tội có tổ chức áp dụng với các bị cáo Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương và Huỳnh Tấn Cường.

Cơ quan công tố nhận định các bị cáo đều có học thức, nhận thức rõ hành vi là trái pháp luật nhưng vì động cơ tư lợi vẫn cố ý phạm tội. Việc làm giả phiếu kết quả kiểm nghiệm đã giúp nhiều doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm, từ đó sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe không được kiểm soát chất lượng.

Những sản phẩm này sau đó được đưa ra thị trường tiêu thụ trong thời gian dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, điển hình như: kẹo Kera trong vụ án Quang Linh Vlog và Hoa hậu Thùy Tiên; sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm tại Công ty Z Holding.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng tại tòa. Ảnh: Trần Quỳnh

VKS xác định, trong giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 4/2025, vì mục đích thu lợi bất chính, Đoàn Hữu Lượng với tư cách Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoa học TSL đã thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương, Giám đốc điều hành cùng đồng phạm cấu kết với 655 tổ chức, cá nhân trung gian, môi giới để thỏa thuận lập phiếu kết quả thử nghiệm giả. Các phiếu này được tạo ra bằng nhiều thủ đoạn như không gửi mẫu thử, gửi mẫu chỉ mang tính hợp thức hóa, chỉnh sửa chỉ tiêu thử nghiệm cho đạt yêu cầu hoặc thay đổi thời gian thử nghiệm.

Để thu hút khách hàng và gia tăng lợi nhuận, Lượng đã thống nhất với Thanh Phương chủ trương làm giả phiếu kết quả thử nghiệm cho khách hàng nhằm hoàn thiện hồ sơ công bố hoặc tự công bố sản phẩm.

Từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân, qua đó thu lợi bất chính khoảng 117 tỷ đồng. Cá nhân Lượng thu lợi bất chính 98 tỷ đồng.

Từ tháng 2/2023, Phương tách ra hoạt động riêng và thành lập Công ty Avatek. Đến tháng 4/2025, Phương chỉ đạo đồng phạm phát hành hơn 102.500 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho trên 11.500 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 83,7 tỷ đồng.

Sau khi có các phiếu kết quả thử nghiệm giả, nhiều doanh nghiệp và cá nhân đã sử dụng để hoàn thiện hồ sơ công bố sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) hoặc tự công bố sản phẩm tại các Chi cục an toàn thực phẩm, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở công thương ở nhiều tỉnh thành.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương tại tòa. Ảnh: Trần Quỳnh

Ngoài ra, từ năm 2020, Công ty TSL được các bộ, ngành giao về lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm, thử nghiệm các sản phẩm hàng hóa, phục vụ công tác quản lý nhà nước, như: thực phẩm, hóa chất, vật liệu, xây dựng, dược phẩm, thiết bị kỹ thuật nhưng chưa được cấp giấy phép chỉ định thử nghiệm.

Để được tạo điều kiện trong việc cấp giấy phép này, Lượng và Phương nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Nam Khánh gần 4 tỷ đồng nhằm tác động đến các cơ quan chức năng.

Từ năm 2020 đến 2025, sau khi nhận tiền, Khánh đã chi khoảng 1,5 tỷ đồng để làm quà Tết, mời ăn hoặc "cảm ơn" 21 cá nhân liên quan đến việc cấp phép, mỗi lần từ 10 đến 50 triệu đồng. Số tiền còn lại khoảng 2,4 tỷ đồng bị Khánh chiếm hưởng.

Nhờ sự ảnh hưởng này, vợ của Khánh là Nguyễn Hà Linh còn được đưa vào làm Phó giám đốc Công ty TSL Chi nhánh Hà Nội. Quá trình làm việc, Linh đã sử dụng hơn 400 triệu đồng từ Khánh để đưa hối lộ cho một số cán bộ các cơ quan nhằm tạo điều kiện cho công ty.

Hải Duyên