Nhiều bà mẹ chủ động dự phòng HPV cho con sau khi được tư vấn từ bác sĩ hoặc tiếp cận thông tin truyền thông.

Chị Thanh Huyền (39 tuổi, TP HCM) duy trì thói quen đưa con gái 12 tuổi đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Trong một lần tái khám, bác sĩ khuyến nghị chị nên dự phòng HPV cho con vì đang ở độ tuổi lý tưởng để dự phòng HPV và các bệnh lý do vi rút này gây ra. Sau khi được tư vấn về những nguy cơ sức khỏe liên quan HPV cũng như tầm quan trọng của việc dự phòng sớm, chị quyết định thực hiện ngay.

"Ban đầu tôi cũng băn khoăn vì thấy con còn nhỏ, nhưng nghe bác sĩ giải thích tầm quan trọng của các biện pháp dự phòng sớm, tôi cũng yên tâm", chị chia sẻ.

Nhiều phụ huynh thay đổi nhận thức về HPV và các bệnh lý liên quan. Ảnh minh họa: PhotoAC

Chị Linh (42 tuổi, Hà Nội) từng nghĩ HPV là khái niệm ở đâu đó xa xôi. Mọi chuyện thay đổi khi một hôm con gái 11 tuổi của chị xem TV và bất ngờ hỏi: "Mẹ ơi, HPV là gì?". Câu hỏi ngây thơ khiến chị khựng lại, nhận ra chính mình cũng chưa hiểu rõ HPV là gì, tại sao độ tuổi dự phòng lý tưởng là cho trẻ vị thành niên...

Chị Linh bắt đầu tìm hiểu qua các bài báo, rồi tình cờ xem TVC có diễn viên, MC, ca sĩ Hari Won chia sẻ câu chuyện cá nhân từng bị ung thư cổ tử cung - một căn bệnh có liên hệ mật thiết với các týp HPV nguy cơ cao. "Thông điệp khiến tôi suy nghĩ nhiều, từ đó quyết định cùng con thực hiện các biện pháp dự phòng phù hợp", chị Linh kể.

Không ít phụ huynh đã có sự thay đổi nhận thức tương tự chị Huyền, chị Linh. Nếu trước đây HPV còn khá xa lạ, nhiều người cho rằng đó chỉ là vấn đề của phụ nữ trưởng thành, thì hiện nay, nhờ các kênh truyền thông và sự tham gia của những gương mặt nổi tiếng, nhận thức cộng đồng đã có chuyển biến, giúp thông điệp phòng vệ HPV đến gần hơn với công chúng.

HPV (Human Papillomavirus) là loại vi rút gây u nhú ở người. Dù đa số trường hợp có thể tự đào thải và không gây triệu chứng, tuy nhiên nhiễm HPV dai dẳng là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh lý, tiền ung thư và ung thư như mụn cóc sinh dục, ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn ở cả nam và nữ...

Dù HPV lây truyền phổ biến qua quan hệ tình dục, vi rút vẫn có thể lây truyền qua một số các con đường khác như: tiếp xúc da - da hay da - niêm mạc với vùng đã nhiễm vi rút, tự lây truyền giữa các bộ phận trên cơ thể từ cơ quan sinh dục, hậu môn, HPV còn có thể lây truyền từ mẹ sang con khi sinh nở (hiếm gặp hơn). Đáng lưu ý, phần lớn trường hợp nhiễm HPV không có triệu chứng rõ ràng và không gây bệnh lý, khiến việc phát hiện sớm trở nên khó khăn.

WHO khuyến cáo, vị thành niên (9 - 14 tuổi) được xem là độ tuổi dự phòng HPV tốt nhất, khi trẻ chưa phơi nhiễm với vi rút.

Đặc biệt, sự chủ động của phụ huynh đóng vai trò quan trọng. Bởi trẻ nhỏ, đặc biệt ở tuổi dậy thì, thường chưa có đủ nhận thức về nguy cơ của các bệnh lây truyền. Thói quen giữ lối sống lành mạnh, khám sức khỏe định kỳ, tìm hiểu thông tin và trao đổi, trò chuyện cởi mở với con giúp cha mẹ sớm nhận diện các biện pháp bảo vệ phù hợp.

"Điều quan trọng không chỉ là hướng dẫn và cùng con dự phòng, mà còn là nói chuyện với con về lý do. Tôi giải thích rằng đây là cách để con lớn lên khỏe mạnh, tránh bệnh nguy hiểm sau này. Con tôi nghe xong rất hợp tác", chị Thanh Huyền chia sẻ.

Trong khi đó, chị Linh cho biết chính sự tò mò của con gái đã khiến chị thay đổi. "Nếu con bé không hỏi, có lẽ tôi vẫn chưa quan tâm. Nhưng khi đã tìm hiểu, tôi nhận ra các biện pháp dự phòng HPV không hề phức tạp, lại mang đến sự an tâm lâu dài", chị nói.

Nhiều chuyên gia tâm lý đánh giá, ngoài sự chủ động của phụ huynh, truyền thông đại chúng đóng vai trò lớn trong việc xóa bỏ rào cản. Trước kia, chủ đề HPV thường bị né tránh vì liên quan đến sức khỏe sinh sản, giới tính. Nay, nhờ cách truyền tải gần gũi với những câu chuyện thật từ nghệ sĩ, thông tin đến với công chúng dễ dàng và hiệu quả hơn.

Thế Đan