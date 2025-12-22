Thứ hai, 22/12/2025, 06:00 (GMT+7)
Chủ bãi xe nói gì khi 'cấm cửa' xe điện?
Áp lực từ hạ tầng điện yếu kém, diện tích bãi đỗ chật hẹp và nỗi lo rủi ro đang khiến các bãi xe truyền thống tại nội đô đồng loạt từ chối xe điện.
00:00
00:00/00:00
Áp lực từ hạ tầng điện yếu kém, diện tích bãi đỗ chật hẹp và nỗi lo rủi ro đang khiến các bãi xe truyền thống tại nội đô đồng loạt từ chối xe điện.
Bạn thấy trải nghiệm của mình thế nào? Hãy cho chúng tôi biết để VnE-GO phục vụ bạn tốt hơn
Email sẽ được bảo mật, chúng tôi chỉ sử dụng để liên lạc khi cần tìm hiểu thêm thông tin về góp ý của bạn
Khi gửi, bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của VnExpress.
Form này được bảo vệ bởi reCAPTCHA