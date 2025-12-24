Chốt chặn phía đông 'vành đai pháo đài' Ukraine thất thủ

Quân đội Ukraine thông báo rút khỏi thành phố Seversk ở Donetsk giữa sức ép từ các đợt tiến công của lực lượng Nga.

Quân đội Ukraine ngày 24/12 xác nhận đã rút lực lượng khỏi thị trấn Seversk ở miền đông nước này, gần hai tuần sau khi Bộ Quốc phòng Nga khẳng định cánh quân Nam trên chiến trường Ukraine đã giành được Seversk.

Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Nga duy trì đà tiến quân nhờ ưu thế lớn về quân số và sức ép không ngừng từ các nhóm xung kích nhỏ trong điều kiện thời tiết khó khăn. Quân đội Ukraine khẳng định việc rút quân nhằm bảo toàn sinh lực và năng lực chiến đấu, đồng thời cho biết đã gây tổn thất nặng cho đối phương.

Khẩu đội phòng không Nga khai hỏa tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine hôm 7/11. Ảnh: AP

Quân đội Ukraine tuyên bố Seversk vẫn nằm trong tầm hỏa lực và các đơn vị Nga trong thành phố đang bị tập kích, tuyến hậu cần bị gián đoạn và hoạt động cơ động bị ngăn chặn.

Deep State, nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, nhận định Nga đã đạt được những bước tiến chậm nhưng vững chắc quanh khu vực Seversk trong tháng này, nằm trong chuỗi tiến công dọc theo toàn trận tuyến Donbass.

Seversk có diện tích 11 km2 và dân số gần 11.000 người trước chiến sự, là đô thị chốt chặn phía đông và che chắn cho "vành đai pháo đài" của Ukraine ở tỉnh Donetsk, gồm Slovyansk, Kramatorsk, Druzhkovka và Konstantinovka.

Vành đai này dài khoảng 50 km, với hệ thống hầm hào, chướng ngại vật chống tăng và dây thép gai dày đặc, là tuyến phòng thủ được củng cố suốt hơn 10 năm qua, tạo ra thách thức lớn cho các đợt tấn công của Nga.

Vị trí Seversk và chuỗi đô thị - pháo đài của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Đồ họa: RYV

Giới chuyên gia quân sự đánh giá giành được Seversk sẽ giúp Nga mở thêm nhiều mũi tiến công mới và gia tăng áp lực lên phòng tuyến Ukraine, bên cạnh hướng tấn công chủ chốt từ thành trì Pokrovsk - Mirnograd ở phía nam vành đai pháo đài.

Với loạt lợi thế lớn trên mặt trận Donbass, quân đội Nga nhiều khả năng sẽ không muốn ngừng giao tranh ngay lập tức, mà sẽ tận dụng đà tiến hiện nay để kiểm soát càng nhiều lãnh thổ càng tốt trước khi đi đàm phán thỏa thuận hòa bình.

Thanh Danh (Theo Reuters, Kyiv Post)