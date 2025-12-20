Chốt bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33

Thái LanViệt Nam đứng thứ ba với 278 huy chương, trong khi đó chủ nhà Thái Lan phá kỷ lục Đại hội với 233 HC vàng.

Hôm nay 20/12 là ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 33. Việt Nam có thêm tấm HC vàng nội dung bơi tiếp sức nam nữ 4x1500m ở mặt nước mở, nhờ công kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Khả Nhi. Đội cầu mây cũng đem về thêm hai HC bạc regu nam và nữ.

Đoàn thể thao Việt Nam khép lại 10 ngày tranh tài với 87 HC vàng, 81 HC bạc và 110 HC đồng, để đứng thứ ba. Dẫn đầu là Thái Lan (233-154-108) và Indonesia (91-111-131).

Bảng huy chương SEA Games 33.

Ngoài ra, Việt Nam còn giành 5 HC vàng các môn biểu diễn, gồm võ thuật tổng hợp MMA, trò chơi điện tử audition (2) và kéo co (1). Tổng cộng đoàn giành được 92 HC vàng, để hoàn thành mục tiêu giành từ 90 đến 110 HC vàng đặt ra trước Đại hội.

Đội điền kinh hoàn thành chỉ tiêu giành 12 HC vàng – nhiều nhất đoàn, chỉ xếp sau Thái Lan với ít hơn một huy chương. Nguyễn Thị Oanh đóng góp 3 tấm ở 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Các nội dung tiếp sức 4x400m nữ và hỗn hợp nam nữ cũng tiếp tục thống trị. Bất ngờ nhất là HC vàng nhảy cao của Bùi Thị Kim Anh và nhảy xa của Trần Thị Loan.

Ở môn bơi, Singapore tiếp tục thống trị với 19 HC vàng. Việt Nam xếp sau giành 6 HC vàng, kém chỉ tiêu một. Các kình ngư nam vẫn gánh vác trọng trách ở đường đua xanh, với Phạm Thanh Bảo tiếp tục thống trị 100m và 200m ếch, Trần Hưng Nguyên 200m hỗn hợp, Nguyễn Huy Hoàng 1.500m tự do cùng tiếp sức 4x200m tự do nam. Nguyễn Quang Thuấn, em ruột huyền thoại Nguyễn Thị Ánh Viên, cũng lần đầu bước lên bục cao nhất với HC vàng 400m hỗn hợp.

Các môn khác duy trì vị thế số một là vật, bắn súng, karate và rowing. Vật giành 10 trong 12 HC vàng, còn bắn súng là 8/30, karate 6/15 và rowing 4/8.

Tổ chạy tiếp sức 4x400m nữ giành HC vàng SEA Games 33. Ảnh: Đức Đồng

So với kỳ trước tại Campuchia, Việt Nam kém 49 HC vàng (không tính môn biểu diễn), nhưng nhiều nội dung không được đưa vào SEA Games 33. Nổi bật có lặn từng giành 14 HC vàng, vovinam (7), kun bokator (6), kun khmer (5).

Tuy nhiên, một số đội tuyển của Việt Nam vẫn thi đấu dưới kỳ vọng. Judo từng giành 8 HC vàng kỳ trước, nay chỉ có 1. Thống kê này ở wushu là (6-1), cử tạ (4-1). Xe đạp, bắn cung, đi bộ cũng không hoàn thành mục tiêu.

Kỳ này cũng chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của Indonesia, ở các môn điền kinh, bắn cung, bắn súng, đua xe đạp, hai và ba môn phối hợp và wushu. Indonesia vượt chỉ tiêu tối thiểu 11 HC vàng. Họ cũng tặng thưởng cao nhất khu vực với 1 tỷ rupiah, tức khoảng 1,5 tỷ đồng, cho mỗi tấm HC vàng.

Với 233 HC vàng, chủ nhà Thái Lan phá kỷ lục 205 tấm của Việt Nam tại SEA Games 31. 14/12 và 19/12 được gọi là "ngày vàng" của Thái Lan, với 36 HC vàng mỗi ngày.

Chủ nhà vẫn dẫn đầu ở các môn Olympic như boxing (14), điền kinh (13 HC vàng), taekwondo, canoeing, đua xe đạp (10), cử tạ (9). Bên cạnh đó, họ được đăng ký VĐV tham dự tất cả các nội dung nên càng có lợi thế các môn võ. Ju-jitsu đem về 14 HC vàng trong 18 nội dung, muay Thái 11/18.

Ngoài ra, Thái Lan dẫn đầu khu vực ở những môn khó chơi như đua thuyền buồm, hockey, lướt sóng. Tuy nhiên, chủ nhà cũng có những môn gây thất vọng như bóng đá và futsal mất hết 4 HC vàng, hay cầu mây chỉ giành 6 trong 8 HC vàng.

SEA Games 33 chứng kiến 9/10 đoàn tham dự có HC vàng, trừ Timor Leste. Trình độ các nền thể thao vẫn phân chia rõ rệt, với top trên gồm Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Singapore và Philippines. Top dưới có Myanmar, Lào, Brunei và Timor Leste.

Trong khi đó, Campuchia quyết định rút toàn bộ VĐV về nước ngay sau khai mạc vào ngày 10/12, do lo ngại an ninh.

Hiếu Lương