Chợ hoa Tết ở Hà Nội thập niên 1980

Cảnh người dân mua đào, quất cho năm mới, do nhà báo Michel Blanchard ghi lại, được trưng bày ở triển lãm Việt Nam những năm 1980 hồi tháng 4/2016. Theo ông, Tết ở Việt Nam là dịp đặc biệt, hoa ở mọi nơi, sự hân hoan thể hiện rõ trên gương mặt mỗi người.

Chợ hoa là một trong số địa điểm thu hút đông người tụ họp, sắm sửa mỗi dịp Tết. Những ngày chuẩn bị đón xuân Bính Ngọ, nhiều diễn đàn nhiếp ảnh đăng lại các hình ảnh về chợ hoa ở Hà Nội thập niên 1980.