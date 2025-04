Chó đoàn tụ chủ sau 18 tháng chiến sự Gaza

Bà Dancyg chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy chó cưng của mình, sau khi con vật biến mất lúc chiến sự Hamas - Israel bùng phát từ tháng 10/2023.

Ngày 7/10/2023, lực lượng Hamas ở Dải Gaza vượt biên giới tấn công Israel, khiến 1.200 người chết, hơn 250 người bị bắt cóc. Gần 60 con tin vẫn ở Gaza, hơn 1/2 được cho là đã chết.

Chồng cũ và anh trai của Rachel Dancyg ở khu dân cư Kibbutz Nir Oz nằm trong số những người bị bắt cóc và đã thiệt mạng. Bà nghĩ con chó cưng tên Billie của mình cũng chịu chung số phận. 18 tháng sau, quân đội Israel đêm 15/4 liên lạc với Lee Maor, con gái bà, thông báo tìm thấy con vật ở Dải Gaza.

"Tôi không thể tin nổi vào tai mình. Tôi đã nhờ họ chụp ảnh Billie. Tôi thực sự choáng", cô Maor nói.

"Đúng là phép màu. Điều này thực sự vô lý. Mọi người không ai qua khỏi. Làm sao nó sống sót được", bà Dancyg bày tỏ.

Chó cưng Billie được tìm thấy ở Dải Gaza. Ảnh: AP

Người tìm thấy Billie là lính dự bị Aviad Shapira. Anh phát hiện con vật vài ngày trước ở đống đổ nát tại thành phố Rafah phía nam Gaza, cách Kibbutz Nir Oz khoảng 15 km.

Con chó quấn quít không rời nhóm binh sĩ kể từ đó, có thể do nghe thấy họ nói tiếng Do Thái. "Tôi nói 'Shalom' (câu chào tiếng Do Thái) và con chó nhảy chồm lên người tôi", Shapira nói với truyền thông Israel.

Sau khi có cảm giác con chó không thuộc về Dải Gaza, Shapira đã mang nó đến bác sĩ thú y và tìm thấy thông tin liên lạc của gia đình Dancyg trong chip cấy vào da con vật.

Kibbutz Nir Oz là một trong những cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng tồi tệ nhất trong cuộc đột kích tháng 10/2023 của Hamas, với gần 1/4 dân số thiệt mạng hoặc bị bắt cóc. Các gia đình cho biết các chiến binh Hamas cũng bắt đi một số động vật.

Không rõ chó Billie đến Gaza thế nào. Khi lính Hamas đột nhập nhà của gia đình, bà Dancyg cùng người thân đã ẩn náu trong phòng an toàn trong 8 tiếng. Họ hoảng loạn, trốn nhanh đến mức không có thời gian tìm Billie. Họ tìm kiếm con chó khắp nơi trong nhiều tháng qua, song không thấy dấu vết nào.

Bà Dancyg ôm chó cưng Billie sau khi đoàn tụ với con vật ngày 16/4. Ảnh: AP

Gia đình bà Dancyg sau đó chuyển đến miền bắc Israel. Vuốt ve Billie trên đùi sau khi đoàn tụ ngày 16/4, bà nói sẽ cần thời gian để xem con vật bị ảnh hưởng thế nào sau hành trình vừa rồi. Billie có vẻ vui mừng khi về nhà, nhưng dường như vẫn hoang mang và sụt cân.

Thi thể chồng cũ của bà, ông Alex, 76 tuổi, được quân đội Israel phát hiện và đưa về nước hồi tháng 8/2024. Thi thể Itzhak Elgarat, 68 tuổi, anh trai bà, cũng được đưa về nước hồi đầu năm như một phần của lệnh ngừng bắn.

Với Dancyg, việc Billie sống sót trở về cho bà cảm giác câu chuyện đã khép lại. Tuy vậy, bà thấy vui buồn lẫn lộn khi vẫn còn nhiều con tin ở Gaza.

"Tôi sẽ không thể vượt qua cú sốc năm 2023 chừng nào họ còn ở đó", bà nói.

Đức Trung (Theo AP, Guardian)