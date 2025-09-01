Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9

Dạy các môn khoa học bằng tiếng nước ngoài, mở rộng đào tạo lái xe trên cabin điện tử, ưu đãi khởi nghiệp sáng tạo là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9.

Các trường công lập được dạy một số môn bằng tiếng nước ngoài

Nghị định 222/2025, hiệu lực từ 25/9, quy định các trường công lập từ tiểu học đến THPT sẽ được dạy một số môn bằng tiếng nước ngoài, ưu tiên Toán, Khoa học tự nhiên, Tin học. Nghị định khuyến khích các trường học ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong dạy và học các môn này. Học phí theo nguyên tắc tính đúng, lấy thu bù chi và có sự đồng thuận của người học, căn cứ quy định của HĐND cấp tỉnh.

Tương tự với bậc đại học, việc dạy và học bằng ngoại ngữ có thể được áp dụng cho một phần hoặc toàn bộ chương trình. Giáo trình, tài liệu do hiệu trưởng phê duyệt. Các trường sẽ chủ động đưa ra mức thu dựa trên sự tự chủ, khả năng chi trả của sinh viên và các luật, quy định, nghị định của nhà chức trách.

Tháng 8 năm ngoái, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu đến năm 2035, tất cả học sinh phổ thông được học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, theo cấp độ 1, 2, 3. Ở bậc đại học là cấp độ 4, 5, 6.

Cũng theo Nghị định 222, giáo viên dạy môn Ngoại ngữ ở cấp tiểu học, THCS phải đạt tối thiểu bậc 4 (B2 trong tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Giáo viên dạy THPT, giáo dục nghề nghiệp, đại học có yêu cầu cao hơn - tối thiểu bậc 5/6 (C1).

Học sinh tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận 1 cũ) TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Tạo thuận lợi đào tạo lái xe trên cabin điện tử

Hiệu lực từ 1/9, Thông tư số 14/2025 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về đào tạo lái xe môtô, ô tô và cấp chứng chỉ kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Một trong số đó là quy định mới về sử dụng cabin điện tử. Trước đây, học viên chỉ được học cabin sau khi hoàn thành phần học sa hình. Tuy nhiên, theo quy định mới, học viên có thể học cabin điện tử ngay sau khi hoàn thành phần lý thuyết (bao gồm phần học số nóng, số nguội). Điều này giúp các trung tâm chủ động giãn tiến độ sử dụng cabin, giảm áp lực về đầu tư thiết bị, đặc biệt tại các trung tâm có số lượng học viên lớn.

Bên cạnh đó, Thông tư 14 cũng điều chỉnh quy định về học thực hành lái xe trên đường cao tốc. Trước đây, học viên bắt buộc phải được thực hành trên các tuyến cao tốc thực tế, nhưng điều này gặp nhiều khó khăn ở những địa phương không có cao tốc. Thông tư mới cho phép thực hiện nội dung học này bằng mô phỏng qua cabin điện tử hoặc trên cao tốc thực tế nếu địa phương có điều kiện. Tuy nhiên, các trung tâm vẫn phải đảm bảo đầy đủ số giờ và số km học đường trường, đồng thời toàn bộ thời gian và hành trình học phải được giám sát qua hệ thống của Bộ.

Cabin tập lái tại Trung Tâm đào tạo và sát hạch lái xe - Đại học Phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Anh Duy

Startup hưởng lợi từ chính sách khởi nghiệp sáng tạo mới

Chính phủ ban hành Nghị định 210/2025, về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Văn bản mới nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại suốt 7 năm, đồng thời tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho hoạt động huy động vốn và quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp.

Nghị định quy định quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo có từ 2 đến tối đa 30 thành viên góp vốn, thay vì giới hạn nghiêm ngặt như trước. Đây là cơ hội để không chỉ tổ chức, doanh nghiệp mà cả cá nhân, chuyên gia và nhà khoa học tham gia, từ đó thu hút đa dạng nguồn lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp.

Quỹ có thể nhận vốn góp bằng tiền, tài sản, công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ và các tài sản hợp pháp khác. Quy định mới được đánh giá sát thực tiễn, khi nhiều nhà sáng lập nắm giữ công nghệ lõi hoặc tài sản trí tuệ có giá trị nhưng khó tiếp cận vốn tiền mặt.

Nghị định cũng cho phép quỹ gửi tiết kiệm phần vốn chưa sử dụng để đảm bảo thanh khoản. Đồng thời, yêu cầu quỹ hạch toán tách bạch tài sản, vốn góp, lợi nhuận và chi phí để đảm bảo minh bạch, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và nâng cao uy tín.

Quy định chuyển mục đích công trình quốc phòng sang phát triển kinh tế xã hội

Nghị định 213/2025 hiệu lực từ 15/9, quy định về biện pháp bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, trong đó có chi tiết trình tự chuyển đổi mục đích sử dụng sang phát triển kinh tế xã hội.

Đối với khu quân sự, trường hợp diện tích đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng chuyển giao cho địa phương đã được Thủ tướng phê duyệt, Bộ Quốc phòng sẽ quyết định. Trường hợp Bộ Quốc phòng không đồng ý, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Đối với công trình quốc phòng, Bộ Quốc phòng quyết định chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng. Trường hợp không đồng ý, Bộ Quốc phòng có văn bản báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định. Trước khi chuyển mục đích sử dụng, Bộ trưởng Quốc phòng quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định loại công trình quốc phòng, khu quân sự khỏi biên chế tài sản.

Bộ đội luyện tập tại Lữ đoàn Pháo binh 45. Ảnh: Giang Huy

Ưu đãi đầu tư cho công nghiệp hỗ trợ

Nghị định số 205/2025, hiệu lực từ 1/9, bổ sung các chính sách nhằm thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Theo đó, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới công nghệ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục ưu tiên sẽ được hưởng các ưu đãi từ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và các chương trình liên quan.

Ngoài ra, các dự án hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp với tổ chức khoa học công nghệ được hỗ trợ tối đa 50% kinh phí cho máy móc thiết bị, sản phẩm mẫu, phần mềm, đào tạo, tư vấn, sáng chế và sở hữu trí tuệ. Hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chuyên gia và đơn vị tư vấn trong lĩnh vực công nghệ cũng được hỗ trợ tới 70% kinh phí.

Về đào tạo nhân lực, Nghị định bổ sung quy định hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước cho sinh viên xuất sắc, giảng viên, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Nguồn hỗ trợ đến từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và các chương trình đào tạo nhân lực khác.

Sơn Hà