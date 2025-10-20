Chính phủ gỡ vướng hàng nghìn dự án, nhà đất tồn đọng

Trong 5 năm qua, Chính phủ đã chỉ đạo gỡ vướng hàng nghìn dự án, nhà đất tồn đọng với tinh thần "không né tránh", đưa nguồn lực này trở lại phục vụ phát triển kinh tế.

Thông tin trên được Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu tại phiên họp Quốc hội chiều 20/10, về báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nói với tinh thần không né tránh, Chính phủ đã chỉ đạo, xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém, dự án thua lỗ, kém hiệu quả kéo dài mà các nhiệm kỳ trước chưa giải quyết được. Cùng với đó, hàng nghìn dự án, cơ sở nhà đất trên cả nước cũng được tháo gỡ vướng mắc, nhằm sớm đưa các nguồn lực quan trọng này trở lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Số này chưa gồm giá trị của 136 dự án bất động sản, 1.127 cơ sở nhà đất tại 3 thành phố (TP HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa) và 142 dự án năng lượng tái tạo.

Trước đó, phát biểu tại phiên khai mạc sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho biết dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm đạt kết quả tích cực sau khi được xử lý. Theo báo cáo của Chính phủ, các dự án năng lượng quan trọng đã vận hành thương mại, cung cấp điện cho nền kinh tế như nhiệt điện Nghi Sơn 2 (công suất 1.200 MW), Thái Bình 2 (1.200 MW), Vân Phong 1 (1.320 MW). Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn được cơ cấu lại nguyên liệu, vốn, nhân lực.

Trong nhiệm kỳ vừa qua của Chính phủ, gần 1.200 dự án với tổng giá trị 675.000 tỷ đồng được tháo gỡ vướng mắc, đưa vào sản xuất kinh doanh. Chính phủ đang chỉ đạo rà soát, phân loại, đề xuất các cấp có thẩm quyền tiếp tục xử lý gần 3.000 dự án với tổng vốn hàng triệu tỷ đồng, quy mô sử dụng đất hàng trăm nghìn ha.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tại phiên họp Quốc hội chiều 20/10. Ảnh: Media Quốc hội

Liên quan tới các tổ chức tín dụng yếu kém, Chính phủ đã trình Bộ Chính trị cho ý kiến và thực hiện phương án xử lý với 5 ngân hàng yếu kém. Trong đó, 4 trong 5 tổ chức tín dụng yếu kém đã được chuyển giao bắt buộc, dần hoạt động ổn định, theo đúng lộ trình. Ngân hàng Phát triển Việt Nam xử lý gần 22.400 nghìn tỷ đồng nợ xấu, giảm 43,6% và đã cân đối được tài chính, chênh lệch thu chi dương, giảm 80% lỗ lũy kế (tương đương 5.420 tỷ đồng).

Về điều hành phát triển kinh tế - xã hội, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết trong bối cảnh khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đã hành động quyết liệt, hoàn thành nhiệm vụ và để lại nhiều dấu ấn như kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng được duy trì ở mức cao...

"Kinh tế Việt Nam phát triển với tốc độ cao, năm sau cao hơn năm trước dù đối mặt bối cảnh bất ổn, dịch bệnh và thiên tai", Phó thủ tướng nêu.

Quy mô nền kinh tế từ 346 tỷ USD đã đạt mức 510 tỷ USD, giúp Việt Nam tăng 5 bậc lên thứ 32 thế giới. GDP bình quân đầu người tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao.

Hạ tầng chiến lược cũng được tập trung thực hiện, hoàn thành đồng bộ. Tính đến hết năm nay, Việt Nam dự kiến hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường ven biển, vượt các mục tiêu. Nhiều công trình trọng điểm quốc gia về hàng không, năng lượng như sân bay Long Thành, được đẩy nhanh tiến độ. Hạ tầng số cũng phát triển mạnh, giúp tốc độ Internet di động của Việt Nam vào nhóm 20 thế giới.

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào 2030 và nước phát triển, thu nhập cao đến 2045. Để đạt được điều này, ông Bình cho hay Chính phủ tiếp tục chỉ đạo khắc phục những hạn chế, hoàn thiện tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp. Cơ quan này cũng sẽ hoàn thiện thể chế, huy động mọi nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển, cũng như đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tăng trưởng kinh tế năm tới phấn đấu từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD. Lạm phát bình quân tăng khoảng 4,5% và năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8%...

Anh Tú